Безбилетник из Алжира выжил, пролетев больше двух часов в нише шасси самолёта

France-Presse отмечает, что температура воздуха на высоте в 12 километров, на которой летают коммерческие рейсы, может быть ниже минус 50°C, поэтому тот факт, что безбилетник был жив, само по себе уже является чудом.

С сильным переохлаждением "зайца" увезли в местную клинику, сообщает France-Presse со ссылкой на источник из авиагавани столицы Франции.

Похожий случай ранее, весной 2021 года, произошел в аэропорту Амстердама, — пишет Sputnik.

Однако тогда в отсеке шасси был найден труп человека. Лайнер прибыл из нигерийского города Лагос. Местные власти предположили, что в отсеке шасси в Европу пытался попасть нелегальный мигрант.