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Безбилетник из Алжира выжил, пролетев больше двух часов в нише шасси самолёта

Безбилетник из Алжира выжил, пролетев больше двух часов в нише шасси самолёта

Автор:
29 декабря 2023 23:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Париж   алжир   аэрпорт   безбилетник   мигрант   переохлаждение   самолет   
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Работники парижского аэропорта Орли обнаружили в отсеке шасси самолета, прибывшего из Алжира, молодого мужчину. Что самое интересно, безбилетник, несмотря на экстремальные условия путешествия, был жив.

Самолет авиакомпании Air Algerie, на котором был безбилетник, вылетел из города Оран на западе Алжира. Его путь до Парижа составил 2,5 часа.

Как уточняется в публикации, найденный в отсеке шасси самолета 20-летний молодой мужчина находился в критическом состоянии. Парня нашли во время технической проверки борта.

France-Presse отмечает, что температура воздуха на высоте в 12 километров, на которой летают коммерческие рейсы, может быть ниже минус 50°C, поэтому тот факт, что безбилетник был жив, само по себе уже является чудом.

С сильным переохлаждением "зайца" увезли в местную клинику, сообщает France-Presse со ссылкой на источник из авиагавани столицы Франции.

Похожий случай ранее, весной 2021 года, произошел в аэропорту Амстердама, — пишет Sputnik.

Однако тогда в отсеке шасси был найден труп человека. Лайнер прибыл из нигерийского города Лагос. Местные власти предположили, что в отсеке шасси в Европу пытался попасть нелегальный мигрант.

Источник:

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Метки: Париж   алжир   аэрпорт   безбилетник   мигрант   переохлаждение   самолет   
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44  комментария
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13k
Кыся 18 часов назад
Температура - это ещё мелочи... Проблема в том, что на такой высоте дышать нечем.
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4k
poбт 2 часа назад
зря они про это рассказали
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13k
Djeff 7 часов назад
Я выжил! Несите мне быстрее рыбов, денях и белых баб... А по сути - отправить сразу обратно в Алжир на разморозку. Там теплее...
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3k
Бомбардир 8 часов назад
Вспомнился эпизод из 5 элемента. Об обработке шасси космолета перед вылетом.
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55k
turyst 9 часов назад
Температура, это не самое страшное, одеться можно потеплее. Тем более, на пару часов.
А вот то, что на 12 км, дышать практически нечем, это так просто не преодолеть.
Это с собой кислород тащить нужно.
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132
Александра С 9 часов назад
Зато бесплатно.
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3k
Владимир 9 часов назад
В 2004 назад у нас под Красноярском нашли трупы жителей Туниса, упавшие с большой высоты 100-200м . Как раз район подлета к аэропорту, где шасси выпускают. В результате расследования выяснилось. что летели в отсеке шасси Ил86 на чартере из Туниса. Там явно не 2,5часа.) Да и мороз над Сибирью побольше особенно зимой.)
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41k
Example 6.2.6 9 часов назад
Гипотермия и гипоксия.. интересный способ он выбрал, чтоб за 2 часа превратиться в овощ, или в лучшем случае в слабоумного калеку.
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0
Вован Сидорович 10 часов назад
А что ему будет это же деревяшка..Помните был случай в Москве в метро чурка кидалась на полицейского и ему в рот постовой выстрелил....так пуля у деревяшки из затылка вышла и жив здоров остался.
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4k
Горожанин 12 часов назад
"France-Presse отмечает, что температура воздуха на высоте в 12 километров, на которой летают коммерческие рейсы, может достигать более 50 градусов мороза, поэтому тот факт, что безбилетник был жив, само по себе уже является чудом"
-----------------
Читают это жители Крайнего Севера и думают, а не полететь ли до Москвы в шасси? Бесплатно и условия комфортные.
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114
Sergei Timofeich Горожанин 9 часов назад
Чувак,я как житель крайнего севера,могу тебе сказать,что ты ошибаешься,думая,что мы любим холод и спим в домиках из снега.У меня сегодня за окном -25,я сижу дома в шортах ,температура в берлоге +26,это с открытыми форточками,ибо топят шо мама не горюй.
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114
Sergei Timofeich Горожанин 9 часов назад
Я к тому,что этот стереотип про северян,которые любят похолоднее полное фуфло,мы любим потеплее.Мы не ходим в -30 в одних джинцах,мы ходим в термобелье,а девчёнки в панталонах с начёсом....
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131k
parallax 14 часов назад
Подлечат и отправят на родину, как нелегала. ))
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356
zu4ara 16 часов назад
если здоровье позволяет, пусть летают, хули делать
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61
Заяц на Крыльце 16 часов назад
Аналогичный случай был описан в фильме "Невероятные Приключения Итальянцев в России". Там человек тоже выжил.
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64k
skyeye 17 часов назад
ну, из ниши Ту-154 (нижнее фото) он бы вывалился.. И странно, эти самолёты не летают в Орли
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3k
Доктор Ботов 17 часов назад
Не удивлюсь, если чypек ещё и немалого бабла с Франции стрясёт -- за какой-нить физический и моральный ущерб, типа.
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129
Аврашалом Маркович 17 часов назад
Всегда было интересно - те, кто так делает, не боятся, что их механизмами прижмет или вообще раздавит? Или они заранее изучили систему стоек шасси?
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132
Александра С Аврашалом Маркович 9 часов назад
А шо цэ такое миханизмами? То моя подруга из Ёдессы пытает.
Кажить, что лучше поиздом в Туркистан поидет. ))))))))))
На высоте более чем в десять кэмэ, там дышать нечем.
Молодой человек, который забрался в нишу шасси, видать начитался легенду про Икара, который взлетел, и которому Солнце выпалило приклеенные воском перья.
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1k
WithU 17 часов назад
Вся суть черножопых ,- их в дверь , они -в окно .
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37k
Андрей Иванов 17 часов назад
А говорили "Итальянцы в России" технически неграмотно и так не бывает
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−11
Navygator 18 часов назад
как вы, балбесы, заипли(((, не смотря((

...тник, не смотря на эк...
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217
Алексей Давыдов 18 часов назад
Всего минус 50?)))
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21k
babuby 18 часов назад
Полагаю что не от хорошей жизни люди на подобное решаются.
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9
Иван Иванов babuby 10 часов назад
От небольшого ума.Небольшой ум делает нехорошую жизнь, затем они пытаются убежать с тем же умом.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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