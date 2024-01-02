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Минобороны сообщило об аварийном сходе боеприпаса в Воронежской области

Минобороны сообщило об аварийном сходе боеприпаса в Воронежской области

Автор:
02 января 2024 12:35
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: ВКС   Гусев   авария   воронежская область   губернатор   овреждения   самолет   сход боеприпаса   
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Семь жилых домов повреждены после взрыва в селе Петропавловка Воронежской области. Там произошёл аварийный сход российского боеприпаса с самолёта ВКС. Не смотря на разрушения, обошлось без жертв.

Утром 2 января в Воронежской области прогремел взрыв: по данным Минобороны России, над селом Петропавловка произошел нештатный сход авиационного боеприпаса.

Петропавловка находится в 150 км от границы с Украиной. Судя по наличию воронки, имел место взрыв мощного снаряда, в результате чего были повреждены дома на целой улице.

Проводится расследование обстоятельств случившегося. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов.

Пострадавших, не смотря на разрушения, каким-то чудом не оказалось.

Жители села между тем постят шок-контент. В кадрах ниже, молодой человек даже перепутал даты, сообщив, что сегодня "3 января 2024 года".

"Ярик, привет! Дома твоего нет больше, машины, собаки. Жесть...

После инцидента губернатор региона Александр Гусев опубликовал в своем ТГ-канале обращение к жителям Воронежской области:

Уважаемые жители Воронежской области, сегодня зафиксирован аварийный сход нашего боеприпаса в Острогожском районе. Обошлось без пострадавших, но разрушения зафиксированы, предварительно, в семи домовладениях. В них могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции. Информация уточняется.

В данный момент на месте работает оперативная группа. Жителей нескольких улиц перевезли в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в соседнем селе Коротояк.

После обеспечения максимальной безопасности на месте происшествия и окончания работы специальных ведомств, начнется оценка нанесенного ущерба.

Поставил задачу коллегам в правительстве Воронежской области — в максимально короткие сроки решить задачи с выплатами компенсаций и строительством нового жилья. Никого не оставим в стороне, прошу граждан сохранять спокойствие. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле.

-- , заверил губернатор.

По сообщению Минобороны РФ:
Проводится расследование обстоятельств случившегося. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов.


Источник:

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Метки: ВКС   Гусев   авария   воронежская область   губернатор   овреждения   самолет   сход боеприпаса   
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25  комментариев
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68k
doker 2 часа назад
Да, здесь сход боеприпаса, а в Белгороде - ПВО отработала над центром города.
И задаёшься вопросом - чем компетентность наших военных отличается от компетентности военных Украины?
Ничем. Даже по деньгам, сука, одинаково.
Интересно, чьи генералы с обеих сторон "рулят" СВО?
Американские или английские?
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13k
Denissg Минуту назад
Хорошо, хоть не "сломанная стрела"... Главное, люди не пострадали, а дома, бум надеятся, быстро отстроят.
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36k
АнтонПолднев 3 минуты назад
Мда. К сожалению такое при ведении боевых действий случается. Над нашим селом летом ребята на бреющем летали.
Жителям терпения. Уверен, на улице никого не оставят.
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10
Сезон Дождей Полчаса назад
Правда , пусть даже и горькая , но она нужна в наше такое нелегкое время . ...
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3k
portroy Полчаса назад
"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной удар ВЫСОКОТОЧНЫМ оружием большой дальности <...> по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации<...>", - заявил Конашенков.
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464
сергей миронов Полчаса назад
Все-таки решили "ударить по Воронежу"? Ведь в Лондоне и Нью-Йорке свои)
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448
Александр Шевченко 55 минут назад
Да уж, високосный год начался ...
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2k
Максим Макашев 2 часа назад
это ж сколько там было "в тротиловом эквиваленте", если столько порушено?
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20k
Bill 2 часа назад
Главное что пострадавших нет. А дома быстро новые построят.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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