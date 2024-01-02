Минобороны сообщило об аварийном сходе боеприпаса в Воронежской области

5 самых опасных аварийных посадок в истории гражданской авиации

Два самолёта итальянских ВВС столкнулись в небе под Римом

Безбилетник из Алжира выжил, пролетев больше двух часов в нише шасси самолёта

Министр здравоохранения Башкортостана попал в лобовое ДТП на трассе

Как два самолёта столкнулись в воздухе и почему это не привело к катастрофе