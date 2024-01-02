Минобороны сообщило об аварийном сходе боеприпаса в Воронежской области

Семь жилых домов повреждены после взрыва в селе Петропавловка Воронежской области. Там произошёл аварийный сход российского боеприпаса с самолёта ВКС. Не смотря на разрушения, обошлось без жертв.
Утром 2 января в Воронежской области прогремел взрыв: по данным Минобороны России, над селом Петропавловка произошел нештатный сход авиационного боеприпаса.
Петропавловка находится в 150 км от границы с Украиной. Судя по наличию воронки, имел место взрыв мощного снаряда, в результате чего были повреждены дома на целой улице.
Проводится расследование обстоятельств случившегося. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов.
Пострадавших, не смотря на разрушения, каким-то чудом не оказалось.
Жители села между тем постят шок-контент. В кадрах ниже, молодой человек даже перепутал даты, сообщив, что сегодня "3 января 2024 года".
"Ярик, привет! Дома твоего нет больше, машины, собаки. Жесть...
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После инцидента губернатор региона Александр Гусев опубликовал в своем ТГ-канале обращение к жителям Воронежской области:
Уважаемые жители Воронежской области, сегодня зафиксирован аварийный сход нашего боеприпаса в Острогожском районе. Обошлось без пострадавших, но разрушения зафиксированы, предварительно, в семи домовладениях. В них могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции. Информация уточняется.
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В данный момент на месте работает оперативная группа. Жителей нескольких улиц перевезли в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в соседнем селе Коротояк.
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После обеспечения максимальной безопасности на месте происшествия и окончания работы специальных ведомств, начнется оценка нанесенного ущерба.
Поставил задачу коллегам в правительстве Воронежской области — в максимально короткие сроки решить задачи с выплатами компенсаций и строительством нового жилья. Никого не оставим в стороне, прошу граждан сохранять спокойствие. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле.
-- , заверил губернатор.
По сообщению Минобороны РФ:
Проводится расследование обстоятельств случившегося. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов.
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И задаёшься вопросом - чем компетентность наших военных отличается от компетентности военных Украины?
Ничем. Даже по деньгам, сука, одинаково.
Интересно, чьи генералы с обеих сторон "рулят" СВО?
Американские или английские?
Главное - что люди живы-здоровы.
Жителям терпения. Уверен, на улице никого не оставят.