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На шасси самолёта до Нидерландов

На шасси самолёта до Нидерландов (2 фото + 2 видео)

Автор:
06 февраля 2021 13:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Заяц   аэропорт   безбилетник   кения   самолет   экстрим   
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Паренёк из Кении решил, что если нет билета на самолёт, то это не проблема.

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Метки: Заяц   аэропорт   безбилетник   кения   самолет   экстрим   
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14k
Юрий 2 часа назад
Кино насмотрелся?
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12k
Yasen_Perec 47 минут назад
Подросток из Кении перелетел из Англии в Нидерланды зайцем на колесе авиалайнера и чудом выжил. Об этом сообщает Mirror.
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4k
Ya Час назад
Автор придурок говноблоХЕР, ты хотя бы на карте посмотрел, от Кении до Нидерландов почти 10000 км(пол африки надо пролететь).
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Агент Безопасной Национальности Час назад
Откуда он летел до Нидердандов аж 400 км?
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12k
Yasen_Perec Агент Безопасной Национальности 47 минут назад
Из Англии.
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Агент Безопасной Национальности Yasen_Perec 18 минут назад
А что его там не устроило?
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Yasen_Perec 2 часа назад
"юный путешественник из Кении" = глупый негр.
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606
Ловите наркомана! 2 часа назад
ну, вопрос к СБ аэропорта: завтра так в самолет сядет террорист и полетит ни в Голландию а к гуриям?
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478
Миша Ловите наркомана! 59 минут назад
Не будет террорист лететь, он пакет с часиками пристроит. Они там совсем отупели, если СБ аэропорта еще пинками за это не уволили.
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2k
Core 2 часа назад
А обратно он также полетит или в эконом?
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1k
Антон Сорокин Core 2 часа назад
обратно не полетит, прямо там в тюрьму посадят
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869
Шурман Антон Сорокин 2 часа назад
Дадут политическое . Это очень легко и легче чем вы думаете ;)
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2k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
Вот, это на рекорд похоже. Е.б.а.нутый, но рекорд. А не искусственный мега ноготь))))
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29k
Головасыр коричнештанник Vladimir Taranovich 2 часа назад
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