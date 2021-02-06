На шасси самолёта до Нидерландов

Паренёк из Кении решил, что если нет билета на самолёт, то это не проблема.
После приземления грузового самолёта в аэропорту города Бек в провинции Лимбург (Нидерланды) сотрудники аэропорта обнаружили необычного пассажира. Рядом с шасси лайнера в очень тяжёлом состоянии от переохлаждения находился 16-летний парень.
Выяснилось, что родом юный путешественник из Кении, а для того чтобы попасть в Нидерланды он пробрался к готовящемуся к взлету лайнеру авиакомпании Turkish Airlines. Предприимчивый юноша, зацепившись за шасси, преодолел таким оригинальным образом почти 400 километров. Пацану сказочно повезло, ведь основная часть таких безбилетников погибают либо из-за переохлаждения, или разбиваются при приземлении. Пресс-секретарь аэропорта пояснил, что этот полёт был коротким и на небольшой высоте. Это и позволило парню выжить.
В России в 2014 году так тоже подросток летал, и тоже успешно
Но это всего лишь исключения из правил, а обычно все заканчивается гораздо печальнее.
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