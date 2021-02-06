На шасси самолёта до Нидерландов

Лубриканты: мифы и реальность

Американец побоялся заразиться COVID-19 в родном городе и три месяца прожил в аэропорту

Не выдержала: женщина избила мать детей, которые изводили её в самолёте

"Пилоту не нравятся люди с голой кожей": пассажирку заставили прикрыться курткой

Интурист назвал прилет в Москву самым страшным днем своей жизни

Кенгуру запрыгнул на борт самолета American Airlines