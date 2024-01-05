Рэпер Снуп Догг станет спецкором NBC на Парижской олимпиаде

Если сочетание Олимпиады и вечно дымящего репера кому-то кажется несочетаемым, то сам Снуп утверждает, что с самого детства следит за спортивными мероприятиями, так что имеет определенные компетенции и готов предоставить NBCU свой, особый взгляд на Олимпиаду. Репортажи из Парижа со Снупом в кадре будут транслироваться в шоу NBC primetime Olympics, а также отправятся на вечное хранение в стриминг Peacock.