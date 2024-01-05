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Рэпер Снуп Догг станет спецкором NBC на Парижской олимпиаде

Рэпер Снуп Догг станет спецкором NBC на Парижской олимпиаде

Автор:
05 января 2024 19:50
Сообщество : Спорт
Метки: NBC   Париж   Снуп Дог   обозреватель   олимпиада   репер   
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NBCUniversal решилась на очень странный мув — одним из ее обозревателей на грядущих Олимпийских играх станет Снуп Дог. Увидеть исполнителя можно будет в эфире канала NBC и на стриминговом сервисе Peacock в паре с ведущим Майком Тирико. Он будет следить за соревнованиями и брать интервью у спортсменов.

Американский рэпер и актер Келвин Кордозар Бродус-младший, известный как Снуп Дог (Snoop Dogg), будет работать на Олимпийских играх в Париже в качестве корреспондента NBC, сообщила пресс-служба телеканала.
Планируется, что 52-летний рэпер будет участвовать в эфирах с ведущим Майком Тирико, посещать соревнования и достопримечательности Парижа, а также общаться со спортсменами и их семьями.

Если сочетание Олимпиады и вечно дымящего репера кому-то кажется несочетаемым, то сам Снуп утверждает, что с самого детства следит за спортивными мероприятиями, так что имеет определенные компетенции и готов предоставить NBCU свой, особый взгляд на Олимпиаду. Репортажи из Парижа со Снупом в кадре будут транслироваться в шоу NBC primetime Olympics, а также отправятся на вечное хранение в стриминг Peacock.

Зачем NBCUniversal валандаться с рэпером? Вопрос как всегда чисто финансовый: в 2021 году на Олимпиаде в Токио NBCU продала рекламы в прайм-тайме на $1,25 млрд. Эту (в сравнении с конкурентами — довольно скромную) планку нужно как-то повышать, и самым простым способом становится привлечение аудитории к трансляции спортивных событий. Не важно — какой. Smoke weed everyday, коллеги!

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Метки: NBC   Париж   Снуп Дог   обозреватель   олимпиада   репер   
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49k
Максим Т. 40 минут назад
Э? И?
Э? И?Посмотреть
Э? И?
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5k
Григорий Полчаса назад
так он официально бросил коптить воздух!, с его слов: что бы увидеть как растут внуки и пожить по дольше.
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395
ruslan d Полчаса назад
Старина Снуп
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

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