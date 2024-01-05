Рэпер Снуп Догг станет спецкором NBC на Парижской олимпиаде

NBCUniversal решилась на очень странный мув — одним из ее обозревателей на грядущих Олимпийских играх станет Снуп Дог. Увидеть исполнителя можно будет в эфире канала NBC и на стриминговом сервисе Peacock в паре с ведущим Майком Тирико. Он будет следить за соревнованиями и брать интервью у спортсменов.
Американский рэпер и актер Келвин Кордозар Бродус-младший, известный как Снуп Дог (Snoop Dogg), будет работать на Олимпийских играх в Париже в качестве корреспондента NBC, сообщила пресс-служба телеканала.
Планируется, что 52-летний рэпер будет участвовать в эфирах с ведущим Майком Тирико, посещать соревнования и достопримечательности Парижа, а также общаться со спортсменами и их семьями.
Если сочетание Олимпиады и вечно дымящего репера кому-то кажется несочетаемым, то сам Снуп утверждает, что с самого детства следит за спортивными мероприятиями, так что имеет определенные компетенции и готов предоставить NBCU свой, особый взгляд на Олимпиаду. Репортажи из Парижа со Снупом в кадре будут транслироваться в шоу NBC primetime Olympics, а также отправятся на вечное хранение в стриминг Peacock.
Зачем NBCUniversal валандаться с рэпером? Вопрос как всегда чисто финансовый: в 2021 году на Олимпиаде в Токио NBCU продала рекламы в прайм-тайме на $1,25 млрд. Эту (в сравнении с конкурентами — довольно скромную) планку нужно как-то повышать, и самым простым способом становится привлечение аудитории к трансляции спортивных событий. Не важно — какой. Smoke weed everyday, коллеги!
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