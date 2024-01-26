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В Уфе голодные кошки чуть не подожгли квартиру, пока хозяев не было дома

В Уфе голодные кошки чуть не подожгли квартиру, пока хозяев не было дома

Автор:
26 января 2024 19:11
Сообщество : Животные
Метки: МЧС   УФА   животные   интересное   кошки   пожар   фото   
1325
2

Пятеро котеек остались дома одни и напакостили так, что соседям пришлось вызывать пожарных.

В Уфе жители многоэтажки позвонили пожарным и рассказали, что сильно пахнет гарью в подъезде и из окон одной из квартир валит дым. Сотрудники МЧС вскрыли квартиру и обнаружили там огонь на кухне. На плите горела посуда с едой. В квартире были только 5 кошек. Котики своими мягкими лапками включили индукционную панель. Из-за этого произошло возгорание.

Сотрудники МЧС России эвакуировали 4 человека из подъезда и потушили возгорание. Когда хозяева появились, сотрудники МЧС провели с ними беседу о том, что животных дома оставлять не стоит, а если и приходится, то только после принятия всех мер безопасности: закрытия окон, блокировки плиты и всего остального, что может нанести вред животным и имуществу.

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Метки: МЧС   УФА   животные   интересное   кошки   пожар   фото   
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9  комментариев
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180
Деньги Есть 2 часа назад
Обед себе пытались разогреть?
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−3
edemasev 12 минут назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде... Умоляю Вас о помощи:

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома из еды абсолютно ничего нет.
Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

Если вы остaвите свои контaкты, то я обещаю вернуть как только найду работу, с первой зарплаты.

Пополните, пожалуйста, номер телефона на любую сумму: +7-950-633-74-20 (я могу выводить деньги с телефона на свою карту без комиссии)

Заранее Вам большое человеческое спасибо
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1k
Иван 50 минут назад
Не оставлять животных дома? Это шутка такая? На работу с собой брать предлагают?
Но посуду с едой на плите конечно оставлять не стоит.
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3k
Deniss Час назад
Представляю какой там кипишь творился .
И пять котиков ...
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1k
Flint Час назад
За такими следить нужно, а то они потом этими ''лапками'' пентагон взломают случайно)
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42k
Notan Blaine Час назад
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13k
Владимир 2 часа назад
Жена помыла посуду, кухня не большая а посуды было много. Положила на варочную панель такое полотенце специальное для сушки. И посуду само собой. Кот залез на панель а она сенсорная. И сижу такой в комнате, запах какой то странный переглядываемся и понять не можем, не горелый и даже не пластиковый, слегка сладковатый запах. Думали соседи херню какую готовят. Пошла жена на кухню и визжит , забегаю а там полыхает полотенце это пламя в метр, посуда полопалась нахер. Это хрен не только её включил но умудрился на 7 конкретную комфорку включить. Это был шок. Теперь если с кухни все уходят, защита от детей включина всегда.
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5k
Горожанин 2 часа назад
Жиза. История: у хозяев ручки смесителя в ванной были крестообразными. Котики бесились и на крестовину крана наступили, а излив аккурат между ванной и раковиной оказался... До первого этажа всех затопило к чертям. Котики - они такие))
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2k
rudenkov 2 часа назад
Ох и котики-мурмотики.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
346440



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