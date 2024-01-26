Пятеро котеек остались дома одни и напакостили так, что соседям пришлось вызывать пожарных.
В Уфе жители многоэтажки позвонили пожарным и рассказали, что сильно пахнет гарью в подъезде и из окон одной из квартир валит дым. Сотрудники МЧС вскрыли квартиру и обнаружили там огонь на кухне. На плите горела посуда с едой. В квартире были только 5 кошек. Котики своими мягкими лапками включили индукционную панель. Из-за этого произошло возгорание.
Сотрудники МЧС России эвакуировали 4 человека из подъезда и потушили возгорание. Когда хозяева появились, сотрудники МЧС провели с ними беседу о том, что животных дома оставлять не стоит, а если и приходится, то только после принятия всех мер безопасности: закрытия окон, блокировки плиты и всего остального, что может нанести вред животным и имуществу.
Источник:
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Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома из еды абсолютно ничего нет. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
Если вы остaвите свои контaкты, то я обещаю вернуть как только найду работу, с первой зарплаты.
Пополните, пожалуйста, номер телефона на любую сумму: +7-950-633-74-20 (я могу выводить деньги с телефона на свою карту без комиссии)
Заранее Вам большое человеческое спасибо
Но посуду с едой на плите конечно оставлять не стоит.
И пять котиков ...