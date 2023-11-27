Не самые удачные фотографии пушистых бандитов, которые не ожидали папарацци

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Как можно не фотографировать своего котика в разных позах, местах и ракурсах?
Интернет пестрит милейшими фотографиями пушистых котиков, которые забавно лежат или спят. Но у наших питомцев есть и другая сторона, о которой догадываются только их хозяева. Когда они творят несусветную дичь. Если в этом момент в руках хозяина оказывается камера, получаются вот такие вот забавные фотографии!
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А у вас есть фотографии ваших котов в странных состояниях? Делитесь ими в комментариях!
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