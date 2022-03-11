Самый одинокий зоопарк: 81-летний китаец спасает животных, которые пострадали от людей

Зоопарк не пользовался популярностью, так как животные там были или старые, или искалеченные или просто замученные. Тогда этот зоопарк прозвали "самым одиноким зоопарком в мире". Но несмотря на отсутствие посетителей пожилой китаец продолжал спасать животных и ухаживать за ними. Делал он это не ради людей, а ради бедных зверей.

Для обеспечения нужд животных мужчина использует почти всю свою ежемесячную пенсию, которая составляет около трех тысяч юаней, пишет Odditycentral.

«Это не просто зоопарк, это постоянная среда обитания для многих животных. Если я закрою его, куда они смогут пойти? Они не выживут в дикой природе»,— говорит Ло Инцзю.