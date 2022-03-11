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Самый одинокий зоопарк: 81-летний китаец спасает животных, которые пострадали от людей

Самый одинокий зоопарк: 81-летний китаец спасает животных, которые пострадали от людей (3 фото + 1 видео)

Автор:
11 марта 2022 09:33
Сообщество : Животные
Метки: Китай   животные   зоопарк   интересное   милота   спасение   фото   
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81-летний житель китайской провинции Хубэй по имени Ло Инцзю вот уже 30 лет ухаживает за животными, которые пострадали от рук людей. Однажды ему надоело смотреть, как люди мучают животных: сажают их в клетки на потеху публике, продают из рук в руки и ранят. Мужчина стал самостоятельно выкупать бедных животных и реабилитировать их.

Сначала мужчина приводил спасённых питомцев в свой дом. В один момент животных стало так много, что они перестали помещаться в доме и тогда Ло Инцзю получил помощь от государства. Власти предложили мужчине финансовую помощь для создания полноценного приюта для животных и так появился мини-зоопарк в лесу рядом с горой Феникс.

Зоопарк не пользовался популярностью, так как животные там были или старые, или искалеченные или просто замученные. Тогда этот зоопарк прозвали "самым одиноким зоопарком в мире". Но несмотря на отсутствие посетителей пожилой китаец продолжал спасать животных и ухаживать за ними. Делал он это не ради людей, а ради бедных зверей.
Для обеспечения нужд животных мужчина использует почти всю свою ежемесячную пенсию, которая составляет около трех тысяч юаней, пишет Odditycentral.

«Это не просто зоопарк, это постоянная среда обитания для многих животных. Если я закрою его, куда они смогут пойти? Они не выживут в дикой природе»,— говорит Ло Инцзю.

За десятки лет старик спас сотни животных. В зоопарке он работает один. Конечно, иногда к нему на помощь приходят волонтёры: школьники, родственники, студенты ветеринарных ВУЗов. Сейчас в зоопарке живут безьяны, дикобразы, лошади, собаки и черный медведь без одной лапы.

Внучка старика создала аккаунт зоопарка в соцсетях и он стал популярен. Возможно, со временем он перестанет быть таким одиноким и заброшенным!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Китай   животные   зоопарк   интересное   милота   спасение   фото   
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1  комментарий
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Диагноз 2 часа назад
Всегда восхищался людьми которые просто делают свое дело, следуют тому во что верят...
В данном случае человек ействует абсолютно нерационально, то есть творит добро в чистом виде!
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WhiteRat

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