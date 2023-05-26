Хозяева бросили лысую кошку в аэропорту, потому что им отказали в перевозке

Об этом узнали в Госдуме. Первый зампред комитета по экологии Владимир Бурматов рассказал изданию "Подъём", что владельцев, оставивших питомцев в аэропортах, необходимо наказывать штрафом до 30 тысяч рублей и запретом полётов.

Ситуация, к сожалению, распространенная. Люди приезжают в аэропорт, элементарно не ознакомившись с правилами провоза животных. Перелётом они не жертвуют, а жертвуют своим питомцем. У меня это вызывает непонимание. Они знают, как везти багаж и каким параметрам должны соответствовать их чемоданы, но не знают, какие требования к перевозке живых существ – питомцев, которые с ними летят. Это просто безответственно.

У нас на днях была принята моя поправка в Кодекс об административных правонарушениях, которая позволяет привлекать к ответственности владельцев за избавление от питомцев. Статья предполагает штраф до 30 тысяч рублей.