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Хозяева бросили лысую кошку в аэропорту, потому что им отказали в перевозке

Хозяева бросили лысую кошку в аэропорту, потому что им отказали в перевозке

Автор:
26 мая 2023 13:22
Сообщество : Животные
Метки: Кольцово   аэропорт   бросили животное   животные   интересное   кошки   фото   
1403
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В аэропорту Кольцово, Екатеринбург, хозяйка бросила свою лысую кошку. У женщины не было с собой переноски для животного и сотрудники аэропорта отказались садить кошку на борт.

Хозяйка лысой кошечки появилась в аэропорту и собиралась лететь в Москву. Своё животное женщина собиралась везти в рюкзаке. Естественно, сотрудники аэропорта отказались садить на борт кошку без переноски и женщина приняла странное решение. Она оставила кошку в портфеле у мусорного ведра вместе с лотком, а сама спокойно улетела в Москву. Об этом рассказала сотрудница одной из авиакомпаний.

Кошку оставили в простом рюкзаке. Пока ее забрали мои коллеги из службы пассажирских перевозок. Правила авиакомпании гласят, что перевозка животного возможна в случае соблюдения нескольких правил, в частности — использования переноски, которой у пассажиров не было.

Хозяйка даже не оставила свой номер телефона. К счастью, кошечку забрала одна из сотрудниц аэропорта.

Об этом узнали в Госдуме. Первый зампред комитета по экологии Владимир Бурматов рассказал изданию "Подъём", что владельцев, оставивших питомцев в аэропортах, необходимо наказывать штрафом до 30 тысяч рублей и запретом полётов.

Ситуация, к сожалению, распространенная. Люди приезжают в аэропорт, элементарно не ознакомившись с правилами провоза животных. Перелётом они не жертвуют, а жертвуют своим питомцем. У меня это вызывает непонимание. Они знают, как везти багаж и каким параметрам должны соответствовать их чемоданы, но не знают, какие требования к перевозке живых существ – питомцев, которые с ними летят. Это просто безответственно.

У нас на днях была принята моя поправка в Кодекс об административных правонарушениях, которая позволяет привлекать к ответственности владельцев за избавление от питомцев. Статья предполагает штраф до 30 тысяч рублей.


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Метки: Кольцово   аэропорт   бросили животное   животные   интересное   кошки   фото   
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25  комментариев
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28k
Serg2001 Час назад
"отказались САДИТЬ кошку"...
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39
Николай 18 минут назад
Судя по фото, кошка даже довольна, что свалила от такой хозяйки.
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−2
Номер Ноль 24 минуты назад
Кошка молодец, не сникла. Ты держись там
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9k
Борис Карабанов 53 минуты назад
Карма. Не фиг под кожаных косить.
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852
Шурман 56 минут назад
У жены братика есть ерик так она с ним постоянно летает и сумка мягенькая а не не этот футляр пластиковый и проблем вообще не было .
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336
Александр Сергеев Шурман 48 минут назад
А они его с собой в салон берут в этой переноске?
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19k
Александр Час назад
А нельзя наладить продажу этих самых переносок в аэропорту?
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108
Алексей Бляйбтрой Час назад
хозяйка шкура
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
334431



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