Хозяева бросили лысую кошку в аэропорту, потому что им отказали в перевозке

В аэропорту Кольцово, Екатеринбург, хозяйка бросила свою лысую кошку. У женщины не было с собой переноски для животного и сотрудники аэропорта отказались садить кошку на борт.
Хозяйка лысой кошечки появилась в аэропорту и собиралась лететь в Москву. Своё животное женщина собиралась везти в рюкзаке. Естественно, сотрудники аэропорта отказались садить на борт кошку без переноски и женщина приняла странное решение. Она оставила кошку в портфеле у мусорного ведра вместе с лотком, а сама спокойно улетела в Москву. Об этом рассказала сотрудница одной из авиакомпаний.
Кошку оставили в простом рюкзаке. Пока ее забрали мои коллеги из службы пассажирских перевозок. Правила авиакомпании гласят, что перевозка животного возможна в случае соблюдения нескольких правил, в частности — использования переноски, которой у пассажиров не было.
Хозяйка даже не оставила свой номер телефона. К счастью, кошечку забрала одна из сотрудниц аэропорта.
Об этом узнали в Госдуме. Первый зампред комитета по экологии Владимир Бурматов рассказал изданию "Подъём", что владельцев, оставивших питомцев в аэропортах, необходимо наказывать штрафом до 30 тысяч рублей и запретом полётов.
Ситуация, к сожалению, распространенная. Люди приезжают в аэропорт, элементарно не ознакомившись с правилами провоза животных. Перелётом они не жертвуют, а жертвуют своим питомцем. У меня это вызывает непонимание. Они знают, как везти багаж и каким параметрам должны соответствовать их чемоданы, но не знают, какие требования к перевозке живых существ – питомцев, которые с ними летят. Это просто безответственно.
У нас на днях была принята моя поправка в Кодекс об административных правонарушениях, которая позволяет привлекать к ответственности владельцев за избавление от питомцев. Статья предполагает штраф до 30 тысяч рублей.
Источник:
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То что владельцы кошек должны их иметь, я не оспариваю, но если вдруг недодумались, то можно продавать их в одном из многочисленных магазинов.
Для продажи переносок надо вложить сколько мильярдов?
Я предлагаю продавать переноски, а ты мне доказываешь что должны делать владельцы.
Может тетя интересовалась всю жизнь шляпами дочки заворотнюк, а не правилами полетов.