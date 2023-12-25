Мужские истории о том, как секс втроем повлиял на постоянные отношения

«Я быстро понял, что являюсь скорее аксессуаром для всего происходящего. Я был лишней рукой или ртом там, где это было необходимо, делал комнату теплее или прохладнее, и, о да, у меня же здесь еще и этот замечательный член, который тоже может пригодиться. Пригодился, да. Но в целом по ситуации — это не были две женщины, уделяющие мне внимание. Скорее наоборот».

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«Хорошая компания и много алкоголя превратились в секс втроем с ее хорошей подругой. Мы оба в основном сосредоточились на моей жене. Это не было запланировано, и вторая девушка в основном была «агрессором». После случившегося мы обсуждали все в ключе «Что это, черт возьми, было и как это произошло?». Спустя год или два случилась подобная же история с другой ее подругой. В этот раз фокус был уже не на моей жене, и я был более вовлечен в ситуацию. Все закончилось не очень хорошо, и она почувствовала себя ненужной... Я перешел границу, которую мы обсуждали, и мы договорились больше так не делать. Мы до сих пор вместе, и у нас не было секса втроем уже, наверное, лет пять (что меня вполне устраивает)».

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«Мы как бы случайно встретились с ее лучшей подругой. Это было совсем не запланировано, но мы пошли на это. Мы не знали, что происходит на самом деле и какие существуют "правила". По большей части подруга просто смотрела, наблюдала за мной и моей женой. Честно говоря, мы ушли в тот вечер без слов. После мы немного поговорили об этом и как бы замяли тему. Мы счастливы в браке уже четыре года».

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«У меня был секс втроем с моей партнершей и еще одной женщиной, и меня это совершенно не вдохновило. Если вкратце, то мне не понравилась ее подруга. У меня была такая сильная неприязнь к ней, что меня не возбуждали ее прикосновения. Я согласился только потому, что мне было 17 и я был возбужден».