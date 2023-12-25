Мужские истории о том, как секс втроем повлиял на постоянные отношения

Недавно в Reddit-комьюнити AskMen был задан вопрос: «Мужчины, чьи отношения или брак пережили секс втроем, как вы это сделали?». Мужчины не стали ничего скрывать. Они откровенно рассказали о том, как в итоге сложились их отношения с постоянной партнершей после того, как в их постели побывал кто-то третий.
Итак, вот что они рассказали.
Примечание: Эти материалы не претендуют на всеобъемлющий опыт секса втроем. У каждого своя история.
«Мы с моей бывшей хотели заняться сексом втроем, но старались действовать максимально аккуратно. Мы не предлагали это своим близким знакомым. Я нашел в соцсетях одну девушку, она была из старшей школы и мы никогда не общались, только привет-привет. Спросил ее, как она относится к сексу втроем — и она согласилась. В итоге все состоялось. Я попросил свою девушку начать первой, прежде чем подключился сам. Чувствовал, что инициатива должна идти от нее, иначе она могла почувствовать себя не в своей тарелке. Мне все время приходилось следить за тем, чтобы уделять вниманием обеим девушкам в равной степени (а я больше склонялся к своей). В целом опыт был полезным для всех нас, но в основном это опыт управления своими эмоциями».
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«Мы пережили это, не торопясь. Я ждал два года с того момента, как она впервые предложила это сделать. За это время у нас было много разговоров на эту тему, и я понял, что она действительно не ревнует и открыта для этого опыта. Мы уже давно женаты, ее взгляды на моногамию менялись, и она была готова подойти к этому так, чтобы мне было комфортно (а именно — никаких парней, занимающихся с ней проникающим сексом). Если вы попробуете, не волнуйтесь — ваш первый опыт может быть немного неровным. Удовлетворить двух женщин не так просто, как кажется. С тех пор у нас было три таких опыта с двумя разными женщинами, а также мы часто играем с женской бисексуальной парой (и тогда мне приходится удовлетворять трех женщин). Правда, большую часть времени они проводят, ублажая друг друга, а ты по мере необходимости подменяешь их своим «каскадерским» членом. Все в выигрыше».
«Я быстро понял, что являюсь скорее аксессуаром для всего происходящего. Я был лишней рукой или ртом там, где это было необходимо, делал комнату теплее или прохладнее, и, о да, у меня же здесь еще и этот замечательный член, который тоже может пригодиться. Пригодился, да. Но в целом по ситуации — это не были две женщины, уделяющие мне внимание. Скорее наоборот».
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«Хорошая компания и много алкоголя превратились в секс втроем с ее хорошей подругой. Мы оба в основном сосредоточились на моей жене. Это не было запланировано, и вторая девушка в основном была «агрессором». После случившегося мы обсуждали все в ключе «Что это, черт возьми, было и как это произошло?». Спустя год или два случилась подобная же история с другой ее подругой. В этот раз фокус был уже не на моей жене, и я был более вовлечен в ситуацию. Все закончилось не очень хорошо, и она почувствовала себя ненужной... Я перешел границу, которую мы обсуждали, и мы договорились больше так не делать. Мы до сих пор вместе, и у нас не было секса втроем уже, наверное, лет пять (что меня вполне устраивает)».
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«Мы как бы случайно встретились с ее лучшей подругой. Это было совсем не запланировано, но мы пошли на это. Мы не знали, что происходит на самом деле и какие существуют "правила". По большей части подруга просто смотрела, наблюдала за мной и моей женой. Честно говоря, мы ушли в тот вечер без слов. После мы немного поговорили об этом и как бы замяли тему. Мы счастливы в браке уже четыре года».
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«У меня был секс втроем с моей партнершей и еще одной женщиной, и меня это совершенно не вдохновило. Если вкратце, то мне не понравилась ее подруга. У меня была такая сильная неприязнь к ней, что меня не возбуждали ее прикосновения. Я согласился только потому, что мне было 17 и я был возбужден».
«Мы с моей девушкой несколько раз в год занимаемся сексом втроем (иногда с женщинами, иногда с мужчинами). Это определенно интересное чувство, когда ты наблюдаешь за тем, как рядом с тобой занимаются сексом. Если вы не готовы к тому, как справиться с этим в процессе и после него, вам определенно не стоит пытаться заниматься сексом втроем или по очереди».
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«У меня был МЖМ-секс втроем с двумя девушками, с которыми я раньше встречался в разное время. Секс втроем был их идеей — я бы не стал делать это снова. Это было хорошо в плане новизны, но по сути я просто занимался сексом с одной из них (а с другой почти нет). Они вообще не взаимодействовали между собой, а это примерно две трети фантазии».
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«У нас было несколько раз ЖМЖ-секс втроем. Это весело, но нам это не подошло. Это было 10 лет назад, и сейчас мы оба не испытываем к этому никакого интереса. Она всегда делала всю подготовительную работу — таков был договор. Я не принимал в этом участия, пока тот, кого нашла моя жена, не появлялся в нашем доме. Моя жена была очень вовлечена в действо, но я чувствовал в ней скрытую ревность. Она настаивала, что дело просто в человеке, которого она выбрала, поэтому она пыталась еще несколько раз, но мне казалось, что это никогда не пройдет. В конце концов я просто сказал ей, что мне это больше не интересно, и с тех пор все было прекрасно (я до сих пор не знаю, почему она продолжала попытки, когда я говорил ей, что не стоит этого делать, если ей некомфортно, — я даже предложил попробовать МЖМ, но она сразу же отказалась). У нас никогда не было никаких споров по этому поводу. Я просто почувствовал, что ей не совсем комфортно, поговорил с ней об этом и в конце концов понял, что она не собирается останавливаться и мне нужно просто сказать ей, что я больше не участвую».
«За 10 лет брака у нас было множество приглашенных «третьих». Это работало, потому что она была извращенкой и хотела смотреть, как я трахаю других женщин (а кто я такой, чтобы ей в этом отказывать?). Дело в том, что такое «безумие» можно терпеть очень долго, но в какой-то момент тебе просто хочется нормальной жизни. В конце концов мы развелись, потому что «безумие» зашкаливало на целом ряде уровней — не только в том, что касается секса втроем».
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«Мы говорили об этом несколько месяцев, открыто общались и прорабатывали все возможные сценарии. Ей было интересно, а я не собирался отказываться. Все прошло отлично (если не считать некоторого волнения с моей стороны о том, не оплошаю ли я) — она говорила мне, что делать, и получила возможность «съесть свою первую киску». Наблюдать за ней с другой женщиной было для меня самым интересным. У нас также был период нашего лучшего секса, и открытость и общение сыграли в этом большую роль. Я никогда не чувствовал себя ближе к ней, чем в тот период».
«Моя бывшая жена была бисексуальна и не отличалась ревностью. На пару лет мы привлекли в наши отношения еще одну женщину (нашу лучшую подругу), и в результате у нас несколько раз был секс втроем. В итоге я от этого отказался, потому что не нашел секс втроем таким уж приятным. Позже мы расстались с той женщиной, потому что она стала немного ревновать меня к моей тогдашней жене и пыталась вбить клин между нами. Так что в долгосрочной перспективе наши отношения с той женщиной не сложились, но наш брак не был разрушен из-за этой проблемы. Поскольку все это привело к потере хорошей подруги, мы договорились с того момента оставаться моногамными и придерживались этого. В конце концов мы развелись, но по совершенно другим причинам».
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«Секс втроем появился, когда мы решили сделать наши отношения открытыми. Мы подходили к этому очень осторожно, обсуждали и обдумывали каждый шаг. Сначала мы просто наблюдали за кем-то, в следующий раз разрешили другому человеку прикоснуться, а потом встретились с парой, поцеловались и попробовали оральный секс. Секс втроем оказался веселым опытом и стал первым из многих. Моя жена — би, и та женщина была би, так что все могли целоваться, получать удовольствие и удовлетворение. Мы все были увлечены друг другом и заранее все обговорили. Что касается МЖМ, то я в них не участвую. Моя жена может заниматься им, но лично для меня это ограниченная версия секса, которая включает в себя кучу отклонений».
«Мы с женой оба бисексуалы. У нас было много секса втроем, и мы будем продолжать это делать, пока не решим отказаться от этого. Для нас это просто — секс есть секс, а любовь есть любовь. Мы безумно любим друг друга, и нам хочется исследовать различные сексуальные интересы и пробовать новое. Иногда для этого приходится временно добавлять другого человека, и это нас вполне устраивает».
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«Наш первый секс втроем фактически спас наши отношения. Я сделал лестное замечание по поводу ее подруги, потому что мы были в ссоре, и, хотя это было с моей стороны бестактно, она устроила нам секс втроем. Она би, и тот секс втроем стал для нее отличным способом заняться сексом с женщиной без «чувства вины». Мы ублажали эту девушку, как будто это была наша командная работа. Это снова сблизило нас, и с тех пор мы делали это еще несколько раз. Нам очень нравится работать вместе, чтобы заставить кого-то кончить как можно сильнее. У нас был в качестве «третьего» и мужчина, и тогда она впервые позволила мне попробовать анал, пока он был в ней. Она такая сексуальная женщина, отличная мама и собирается начать свой собственный бизнес. Если она когда-нибудь бросит меня, я просто умру, потому что ни у одной другой женщины нет шансов сравниться с ней».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Немного понятия перепутали, мжм - это про двух мужиков и женщину
– Да, а шо?
– Так бегите скорее домой, может, еще успеете!
- Сосед, в групповом сексе участвовать будете?
- А кто еще намечается?
- Я, вы и ваша жена.
- Ну нет, так я не хочу.
- Ладно, тогда вас вычеркиваем...
Это как простите???
комбинация 2м+1ж не приемлема в принципе