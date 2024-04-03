Любовь в воздухе: экипаж мечты, которому не страшна турбулентность

Песня "Love is in the air" — одна из самых популярных свадебных и романтических композиций — описывает невидимую магию любви. Для Джоэла и Шелли Аткинсон любовь витает в воздухе в прямом смысле! Они познакомились 30 лет назад, когда оба были пилотами ВВС США, а теперь вместе летают на самолётах Southwest Airlines.
Вы наверняка слышали о теории «невидимых струн», которые всю жизнь связывают вас с тем, с кем вам суждено быть; возможно, вы жили на одной улице в детстве или ходили в одну школу, прежде чем Вселенная решила, что пришло время встретиться и начать совместный путь. Шелли и Джоэл —прекрасный пример этой теории.
Шелли выросла в Айове, но в подростковом возрасте переехала в Колорадо — штат, где жил ее будущий муж. Они окончили среднюю школу в один и тот же год, еще не подозревая о том, какую невероятную историю любви приготовила для них судьба.
В конце 1980-х годов они оба отправились учиться в Академию ВВС США, чтобы стать профессиональными пилотами. Джоэл пошел туда, чтобы осуществить свою мечту — молодой человек был очень впечатлен фильмом с Томом Крузом "Top Gun" и хотел стать пилотом реактивных самолётов.
Шелли же в юности была очень спортивной и хотела играть в баскетбол в колледже. «Изначально я поступила в Академию не для того, чтобы заниматься пилотированием, — говорит она. — Но когда я оказалась там, то поняла, что это отличная возможность сделать интересную и сложную карьеру. А знакомство с полетами заставило меня захотеть продолжить обучение».
За четыре года учебы в академии Джоэл и Шелли так и не познакомились, хотя Джоэл признался, что знал об этой красивой девушке: «В Академии ВВС не так много женщин, так что я вроде как знал, кто она». Личное знакомство произошло спустя еще несколько лет, после того, как оба прошли пилотную стажировку в разных штатах. А затем, по счастливой случайности, получили одинаковое первое задание — летать на самолете Lockheed C-130 Hercules в Техасе.
Джоэл работал там уже несколько месяцев, когда появилась Шелли. Она зашла в комнату пилотов — и он был мгновенно ею очарован: «Она высокая. Она отлично выглядит. Когда она вышла из комнаты, один из коллег смотрел на меня и улыбался. Я спросил его: "Что такое?" Короче, по моему лицу было сразу всё понятно».
Джоэл считает, что выражение его лица моментально выдало его чувства. И он и не верил, что сногсшибательная Шелли когда-нибудь согласится пойти с ним на свидание: «Она выше меня. А я никогда не встречался ни с кем выше себя. Она спортсменка, прирожденный лидер и просто крутая».
Но когда приходит настоящая любовь, такие детали не имеют значения. Джоэл веселил Шелли так, что у нее от смеха щеки болели — каждый раз, когда она видела его, лицо растягивалось в улыбке. Но больше всего ей импонировал его мягкий и теплый характер: «У него просто очень чуткое сердце к людям, ко всем окружающим, он заботится о людях».
Год спустя они начали встречаться во время своей первой командировки за границу — пара часами болтала обо всем на свете, узнавая самые сокровенные секреты и желания друг друга. В глубине души они знали, что нашли того самого, единственного человека, и через несколько месяцев после возвращения поженились.
После свадьбы они оба стали пилотами-инструкторами ВВС. В начале 2000-х годов у пары родились близнецы, и Шелли решила немного отдохнуть от полетов и стала работать в Национальной воздушной гвардии США, а Джоэл стал коммерческим пилотом.
Как только дети покинули гнездо, Шелли обнаружила, что мечтает снова взмыть в небо, хотя не была в кабине уже более двух десятилетий. Однако желание вернуться оказалось сильнее, и она всерьез задумалась о том, чтобы стать коммерческим пилотом, как и ее муж.
Джоэлу понравилась эта идея, как только Шелли ее озвучила: «Я сказал: "Полетай со мной"».
В тот же день Аткинсоны получили знак свыше: Джоэл увидел в социальной сети компании Southwest Airlines сообщение о пилоте, который тоже взял более чем 20-летний перерыв, чтобы вырастить детей, а затем вернулся к полетам.
Заручившись поддержкой мужа, Шелли отправилась учиться и повышать квалификацию пилота, чтобы иметь возможность осуществить свою мечту. Вскоре, как она и ожидала, ее приняли на работу в авиакомпанию SkyWest Airlines для полетов на региональных самолетах, а в 2023 году она присоединилась к Джоэлу в Southwest.
«Это было безумие. Все произошло гораздо быстрее, чем я думала. Это было потрясающе, — восхищается Шелли. — И это должно было случиться».
Теперь они парят в небе вместе: Джоэл — капитан, а Шелли — первый помощник. Они оба хвалят друг друга за опыт и уникальные навыки в работе.
«Она смотрит на меня и полагается на мой опыт. Но я также знаю, что у нее очень хорошая реакция, она только что прошла через множество тренировок. Так что ее знания свежи. А еще у нее есть мудрость и рассудительность», — поделился Джоэл.
Работа гораздо приятнее, когда ты делаешь ее с любимым человеком, и Аткинсоны, несомненно, получают от своей совместной работы максимум удовольствия. Как только они достигают крейсерской высоты и могут немного отдохнуть, они проводят это время за разговорами обо всем, как в начале знакомства.
«Это так здорово, потому что все те годы, когда я летал, а она была дома, все, о чем я хотел поговорить с ней, находясь в воздухе, должно было подождать. Ты откладываешь разговоры до тех пор, пока не окажешься дома. Теперь мы как будто наверстываем упущенное время», — поделился своей радостью Джоэл.
А если у них случаются пересадки, то пара отправляется на веселые свидания, исследуя разные места, к радости Джоэла, который раньше очень расстраивался, когда ему приходилось долго ждать.
«Это было потерянное время, потому что я был один, и я не мог разделить его с ней. Но теперь мы вместе, когда мы в дороге — это так весело. Потому что каждый вечер в дороге — это вечер свидания».
Шелли надеется, что ее история вдохновит других на этот «прыжок веры». В конце концов, никогда не бывает слишком поздно: «Надеюсь, это вдохновит других женщин на то, чтобы вернуться на работу. Время еще есть, еще все можно успеть».
На вопрос, не устает ли она от того, что проводит так много времени с мужем, Шелли отвечает: «Он мой лучший друг, и нет никого, с кем мне было бы интереснее, чем с ним. Вот в чем преимущество выбора идеального партнера. И второе — когда вам нравится какая-то работа, почему бы не заниматься ею вместе с любимым человеком?»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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