Любовь в воздухе: экипаж мечты, которому не страшна турбулентность

Шелли выросла в Айове, но в подростковом возрасте переехала в Колорадо — штат, где жил ее будущий муж. Они окончили среднюю школу в один и тот же год, еще не подозревая о том, какую невероятную историю любви приготовила для них судьба.

В конце 1980-х годов они оба отправились учиться в Академию ВВС США, чтобы стать профессиональными пилотами. Джоэл пошел туда, чтобы осуществить свою мечту — молодой человек был очень впечатлен фильмом с Томом Крузом "Top Gun" и хотел стать пилотом реактивных самолётов.