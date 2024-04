Любовь в воздухе: экипаж мечты, которому не страшна турбулентность

Песня "Love is in the air" — одна из самых популярных свадебных и романтических композиций — описывает невидимую магию любви. Для Джоэла и Шелли Аткинсон любовь витает в воздухе в прямом смысле! Они познакомились 30 лет назад, когда оба были пилотами ВВС США, а теперь вместе летают на самолётах Southwest Airlines.