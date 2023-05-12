22-летний парень женился на своей бывшей учительнице

Брак между 22-летним малазийцем и его 48-летней бывшей учительницей попал в заголовки новостей в Юго-Восточной Азии. Очередное доказательство того, что разница в возрасте серьёзному чувству не помеха.
Мухаммад Даниал Ахмад Али впервые встретил свою будущую жену Джамилю Мохд в 2016 году. Он был школьником, а она — учительницей малайского языка. Мухаммад утверждает, что до сих пор помнит, как заботливо и тепло относилась Джамиля к своим ученикам.
Позже они не пересекались, но потом как-то случайно встретились снова, в кабинете директора. Постепенно Мухаммад начал обращать на Джамилю всё больше и больше внимания. В том же году она написала ему сообщение, поздравляя с днем рождения, и они стали периодически переписываться. В конце концов парень признался в своих чувствах, но она отвергла его из-за 26-летней разницы в возрасте.
Однако Мухаммад не позволил такой мелочи встать на пути любви.
Поскольку я не знал её адреса, я пошел её искать. Судьба помогла мне найти её дом. Я подождал её возле дома и у нас состоялся искренний разговор.
Несмотря на то, что женщина продолжала отказывать, Мухаммад настаивал. И в конце концов его бывшая учительница согласилась выйти за него замуж.
С согласия своих семей они планировали пожениться ещё в 2019 году, но из-за пандемии были вынуждены перенести торжество на 2021 год. Церемония в окружении родственников и друзей состоялась в мечети Джамек Бандар Кота Тингги.
Возраст — это всего лишь цифра, и я сделаю всё возможное, чтобы быть хорошим мужем.
Что касается Джамили Моахд, то она развелась со своим первым мужем в 2007 году и с тех пор сосредоточилась на своей работе, а не на романтических отношениях. Она рассказала, что были мужчины, которые за ней ухаживали, но она им отказывала. И лишь Мухаммад с его настойчивость и юношеской пылкостью сумел её покорить.
Мой муж абсолютно честен и открыт. Он относится к нашим отношениям серьёзно и не скрывает меня от своих родственников и друзей. Это также одна из причин, почему я приняла его предложение.
Мухаммад же уверен: ему очень повезло, потому что он женился на женщине своей мечты. И его действительно не волнуют 26 лет, которые их разделяют.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Жительница Лондона голодает, чтобы прокормить своих кошек
- Самые шокирующие обломы на первом свидании. Женская версия
- Женщины о мужчинах и наоборот: убойный пост про отношения
- Глупейшие причины расставаний. Женская версия
- Бывшие подружки жениха со скандалом расстроили свадьбу
На третьем снимке...
ЗЫ Макрону конечно привет!!!