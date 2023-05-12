22-летний парень женился на своей бывшей учительнице

Позже они не пересекались, но потом как-то случайно встретились снова, в кабинете директора. Постепенно Мухаммад начал обращать на Джамилю всё больше и больше внимания. В том же году она написала ему сообщение, поздравляя с днем рождения, и они стали периодически переписываться. В конце концов парень признался в своих чувствах, но она отвергла его из-за 26-летней разницы в возрасте.

Однако Мухаммад не позволил такой мелочи встать на пути любви.