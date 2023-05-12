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22-летний парень женился на своей бывшей учительнице

22-летний парень женился на своей бывшей учительнице

Автор:
12 мая 2023 14:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Учителя и ученики   возраст не помеха   истории людей   малайзия   мужчина и женщина   отношения   разница в возрасте   свадьба   
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Брак между 22-летним малазийцем и его 48-летней бывшей учительницей попал в заголовки новостей в Юго-Восточной Азии. Очередное доказательство того, что разница в возрасте серьёзному чувству не помеха.


Мухаммад Даниал Ахмад Али впервые встретил свою будущую жену Джамилю Мохд в 2016 году. Он был школьником, а она — учительницей малайского языка. Мухаммад утверждает, что до сих пор помнит, как заботливо и тепло относилась Джамиля к своим ученикам.


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Позже они не пересекались, но потом как-то случайно встретились снова, в кабинете директора. Постепенно Мухаммад начал обращать на Джамилю всё больше и больше внимания. В том же году она написала ему сообщение, поздравляя с днем рождения, и они стали периодически переписываться. В конце концов парень признался в своих чувствах, но она отвергла его из-за 26-летней разницы в возрасте.


Однако Мухаммад не позволил такой мелочи встать на пути любви.


Поскольку я не знал её адреса, я пошел её искать. Судьба помогла мне найти её дом. Я подождал её возле дома и у нас состоялся искренний разговор.


Несмотря на то, что женщина продолжала отказывать, Мухаммад настаивал. И в конце концов его бывшая учительница согласилась выйти за него замуж.


С согласия своих семей они планировали пожениться ещё в 2019 году, но из-за пандемии были вынуждены перенести торжество на 2021 год. Церемония в окружении родственников и друзей состоялась в мечети Джамек Бандар Кота Тингги.


Возраст — это всего лишь цифра, и я сделаю всё возможное, чтобы быть хорошим мужем.


Что касается Джамили Моахд, то она развелась со своим первым мужем в 2007 году и с тех пор сосредоточилась на своей работе, а не на романтических отношениях. Она рассказала, что были мужчины, которые за ней ухаживали, но она им отказывала. И лишь Мухаммад с его настойчивость и юношеской пылкостью сумел её покорить.


Мой муж абсолютно честен и открыт. Он относится к нашим отношениям серьёзно и не скрывает меня от своих родственников и друзей. Это также одна из причин, почему я приняла его предложение.


Мухаммад же уверен: ему очень повезло, потому что он женился на женщине своей мечты. И его действительно не волнуют 26 лет, которые их разделяют.







Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Учителя и ученики   возраст не помеха   истории людей   малайзия   мужчина и женщина   отношения   разница в возрасте   свадьба   
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10  комментариев
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Василий Афиногенов 58 минут назад
шутки про Макрона за 300
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29k
Юрий 8 секунд назад
Теперь отомстит за двойки по малайскому.
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10k
Ф Ив 4 минуты назад
Галкин и Макрон одобряют.
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Владимир 12 минут назад
...а-молодая была не молода...
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6k
vasilykopkov 16 минут назад
Что-то она на Куклачева похожа.
На третьем снимке...

ЗЫ Макрону конечно привет!!!
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Alex Полчаса назад
"Мухаммад, ты опять не сделал домашнее задание? Сейчас я тебя накажу"
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Echo 54 минуты назад
Парень любит ролевые игры
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Snork Snorkoff Час назад
Лавры Макрона покоя не дают )
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