Какую технику поставляли по ленд-лизу на фронт

Первая партия из 50 грузовиков Dodge была отправлена в СССР 23 февраля 1942 года. Собранные в Иране и полностью груженые автомобили преодолевали маршрут протяженностью более 2000 км. Южный поток ленд-лиза суммарно давал по 10 000 грузовиков и внедорожников ежемесячно! В общей сложности с иранских заводов в СССР за годы войны было отправлено 184 112 единиц автотехники (2/3 всех поставок по ленд-лизу). В 1945 году автосборочные предприятия были демонтированы и вывезены в Советский Союз.