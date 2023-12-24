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Какую технику поставляли по ленд-лизу на фронт

Какую технику поставляли по ленд-лизу на фронт

Автор:
24 декабря 2023 12:15
Метки: ленд-лизу   производство в СССР   техника   
471
16

В годы Великой Отечественной войны СССР в рамках ленд-лиза получил от союзников 477 785 грузовых автомобилей, 51 503 легковых машин и внедорожников, 35 170 мотоциклов, 8071 трактор. Большинство из них сгинули в горниле войны, но некоторые образцы чудом сохранились до нашего времени и вернулись к жизни благодаря реставраторам...

На 22 июня 1941 года в частях Красной Армии находилось 281 377 автомобилей. Спустя два месяца, к 23 августа 1941 года, из народного хозяйства было изъято еще 206 169 единиц. Но даже этого количества для обеспечения нужд фронта и тыла было недостаточно. И ленд-лиз стал спасительным кругом в обеспечении РККА автомобильным транспортом.


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Самые первые образцы ленд-лизовских машин в Советском Союзе протестировали, чтобы понять, на что они способны. Испытания проводил Автомобильно-технический комитет Главного автомобильного управления РККА при содействии специалистов НАМИ. Некоторые образцы получили «отставку» из-за того, что оказались непригодными к дорогам, климату и специфике эксплуатации на территории 1/6 части суши. Кроме того, грузоподъемность части машин оказалась недостаточной. Проверка понадобилась и для разработки рекомендаций по эксплуатации, обслуживанию и ремонту.


Многие автомобили поступали в Советский Союз в сборочных комплектах. Детали извлекали из деревянных ящиков прямо в порту и там же осуществляли сборку. Занимались этим автосборочные заводы под управлением General Motors в Басре, Бушире, Хорремшехре. Например, в Бушире вели сборку автомобилей GMC, Dodge, Studebaker, Willys. А предшествовала этому оккупация Ирана в августе 1941‑го СССР и Великобританией.


Первая партия из 50 грузовиков Dodge была отправлена в СССР 23 февраля 1942 года. Собранные в Иране и полностью груженые автомобили преодолевали маршрут протяженностью более 2000 км. Южный поток ленд-лиза суммарно давал по 10 000 грузовиков и внедорожников ежемесячно! В общей сложности с иранских заводов в СССР за годы войны было отправлено 184 112 единиц автотехники (2/3 всех поставок по ленд-лизу). В 1945 году автосборочные предприятия были демонтированы и вывезены в Советский Союз.


Всего за годы войны из США в СССР было отправлено 427 284 автомашины и еще 5232 единицы передала Великобритания. Общий объем всех поставок оценивается в 477 785 единиц автомобильной техники. За это же время на предприятиях СССР было выпущено 265 600 автомобилей. Таким образом, поставки от союзников по антигитлеровской коалиции превысили советское производство на 163 %.

По мотоциклам тенденция такая же: Советский Союз изготовил 27 216 экземпляров, а союзники передали для РККА 36 891 единицу (35 170 ед. — США, и 1721 ед. — Великобритания). Таким образом, соотношение поставок мотоциклов из-за рубежа в нашу страну к местному производству составило 136 %. Из Англии в СССР поставляли мотоциклы BSA M-30, Velocette MAF-350, H. Collier & Son Ltd. модели Matchless. США отправляла в Союз Harley-Davidson WLA-42 и Indian Motorcycle Co. модели 741‑В как в одиночном исполнении, так и с коляской.


Транспортировка техники и сырья была сопряжена с огромным риском. Например, в конвое PQ-17 (27 июня – 28 июля 1942 года) из 36 кораблей уцелело только 11. Вместе с потопленными судами на дно ушло 3000 автомобилей…


В рамках ленд-лиза в Советский Союз ввозили 50 моделей автомобилей, которые выпускали 26 фирм Великобритании, Канады и США. Их поставки нарастали год от года. Так, в 1943 году доля ленд-лизовских отгрузок автомобилей составила 4 % от выпущенных в СССР. В 1944‑м она выросла до 19 %, а в 1945‑м — до 30 %!



Самыми массовыми в импортных партиях стали трехосные грузовики Studebaker US6 и REO 28XS: в совокупности было ввезено около 152 000 штук. Львиная доля пришлась на бортовые грузовики с колесной формулой 6х4 и 6х6. В этом списке GMC модели ACKWX-353, CCKW-352, AFWX-354, а также Mack NR-4 и NR-15 и International M5‑6‑318. Для нужд РККА ввозили Studebaker US: седельные тягачи U6 (6х4), бортовые U7/8 (6х4) с тентом, топливозаправщики BZ-35S (6х4), автоцистерны U5 (6х6).


Самыми массовыми американскими грузовиками в Красной Армии стали «Студебеккеры» с бортовыми платформами и реактивными системами залпового огня. С июля 1944 года Studebaker US U6 стал основным грузовым шасси для монтажа реактивного миномета «Катюша». По 1945 год включительно ими были оснащены 3374 шасси. Из них 1845 штук (54,7 %) пришлось на «Студеры».


Основными моделями среди двухосных грузовиков стали полукапотные седельные тягачи Autocar U-8144T и капотные Diamond T980, бортовые Chevrolet 3116 и Chevrolet G7107, Dodge T-203B и Dodge WF-32, Ford G8T и Ford 2G8T, бескапотные FWDSU-COE и самосвалы International KR-11. Часть машин оснащали спаренными и счетверенными пулеметами, прожекторными установками, фургонами-мастерскими и другими надстройками.


Джипы пошли в СССР с легкой руки госсекретаря США Эдварда Стеттиниуса и сослужили частям РККА добрую службу. За годы Великой Отечественной СССР получил в общей сложности 44 тысячи таких машин. В этом списке внедорожники Bantam Typ I и 40RC, Willys MA и MB, Ford Pygmy («пигмей»). Их использовали как средство разведки, связи, инспекции войск, управления частями и буксировки легких 45‑мм орудий. На базе «Виллиса» были созданы амфибии Ford GPA, которые придавали частям при форсировании водных преград (поставлено 3520 штук).


Отдельную когорту составили транспортеры оружия. И здесь на первый план выступают полноприводные Dodge WC (Weapons Carriesr — «носитель оружия»). Так, модель WC-51 Т-214 была артиллерийским тягачом для буксировки артиллерийских орудий калибром 45, 57 и 76,2 мм. Dodge WC-54 с закрытым кузовом использовали как санитарный автомобиль, WC-59 — как ремонтную мастерскую, WC-60 представлял собой машину связи и т. д. Интересный факт: сборку американских автомобилей уже с ноября 1941 года вел Горьковский автозавод!


По большому счету, не важно, какой процент от производства в СССР составили поставки по ленд-лизу. Союзническая помощь приблизила победу и сохранила миллионы жизней.


После войны уцелевшие импортные грузовики были переданы в народное хозяйство. Там их металлические кузова частенько снимали и заменяли фургонами и автоцистернами. В 1946–1947 гг. часть грузовиков вернули союзникам, которые переработали их… в металлолом. Последние армейские машины союзников были списаны в 1954–1955 годах. Это было сделано по приказу заместителя министра обороны СССР Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Он провел глобальную реорганизацию тыла, убрав из воинских частей довоенную, импортную и трофейную автомобильную технику.


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Метки: ленд-лизу   производство в СССР   техника   
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39  комментариев
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11k
Vacony 2 часа назад
И все же интересно примерно какой % техники получили.. И главное в чем смысл был США давать даром технику ? Я вроде слышал что такое началось, когда стало ясно что победа за нами. А тут пишут мол с самого начала.. Любопытно
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4
net_vertuhayam 3 часа назад
Очень скоро Китай вежливо обьяснит, что такое правильный лендлиз, не то что этот запад.
Ветку газовоготрубопровода уже заставил за свои делать и скидку от самой дешёвой цены потребовал уже.
Но ничего, всё согласно плану, главное Украину демилитаризировали и денацифицировали и показали этим всем бывшим республикам-отщепенцам, кто тут главный!
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5k
Suvar_ 3 часа назад
вот интересно, сколько машин поставили Германии Ford и GM 41-45 гг.
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128k
Игорь 3 часа назад
Ленд-Лизовская техника это только 1\3 от всех западных поставок. А не всё что поставлялось. Остальные 2\3 это поставки по другим программам, в том числе и за плату. Ну и вообще появление именно ленд-лизовской техники, в приличном количестве на фронте это вторая половина 1944 года. Германию СССР победил в общем то без неё. А пиндосы стали развивать программу именно в преддверии войны с Японией. Да и вообще много из поставленного даже использовать не смогли, как уже возвращать пришлось.
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87k
Доктор Джонс 4 часа назад
А вот лендлизовские танки были говно...
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359
iskra 4 часа назад
"По большому счету, не важно, какой процент от производства в СССР составили поставки по ленд-лизу."
Нихрена себе - неважно.. А если бы помощь была -10% ? Или 1%?
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359
iskra albedo Полчаса назад
США могли заработать и на другой стороне конфликта. И могли зарабатывать, не подвергая опасности жизни своих граждан. Да и заработок от ленд-лиза весьма сомнительный.Все поставки оплачивало казначейство США. Уничтоженая в ходе военных действий помощь не оплачивалась. Окончательный расчет производился уже после победы над Японией. Ну и выплаты растянулись до 2006-го года. И как написано в статье - то ,что вернули в США,они просто пустили в металлолом.
Как то не очень прибыльная схема..
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25k
ЦСКА 4 часа назад
Покажите это рукожопам из Ульяновска...Идеальный интерьер для дебильных, современных модификаций 469го! Да и у него интерьер был оптимальный!
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