В далеком 1983 году произошел бум развития мобильных телефонов. С каждым последующим годом их дизайн и возможности становились все более впечатляющими. Начало этой эволюции положила компания Motorola, разработавшая первый в мире сотовый DynaTAC. Увидеть его можно в фильме “Уолл-Стрит” в руках жадного биржевого спекулянта Гордона Гекко. Далее будет представлена подборка винтажных сотовых телефонов, невольно навевающих ностальгию по былым временам.
Motorola DynaTAC 8000X
13 июня 1983 года ознаменовалось выпуском мобильного телефона DynaTAC 8000X. Работа над ним заняла у Motorola почти 10 лет и более 100 млн $. Устройство имело вес 800 г. Характеристики по сравнению с современными были более чем скромными: 30 контактов в записной книжке, 1 мелодия звонка, 1 час работы без подзарядки в режиме разговора. Стоимость при этом составляла почти 4000 $. Сегодня модель занесена в разряд ретро телефонов.
1989 год. Motorola MicroTAC 9800X
Эта версия имела более компактные размеры, ее даже смело можно назвать карманной. Предыдущие модели сотовых были довольно громоздкими, из-за чего их было проблематично было носить с собой. Motorola MicroTAC 9800X имела откидную крышку и монохромный 1-строчный экран.
Nokia 1011
Первый цифровой GSM-мобильник, рассчитанный на массового потребителя. Его прекратили выпускать лишь в 1994 году. Позволял хранить до 99 телефонных контактов и отправлять СМС-сообщения.
1996 год. Motorola StarTAC
Первый телефон-раскладушка. Имел 2-строчный экран с голубоватой подсветкой, 11 мелодий звонка и функцию вибровызова. Его создатели черпали вдохновение из сериала Стартрек.
Nokia 8110
Из-за своего изогнутого корпуса данная модель получила прозвище “банан”. Именно на этот телефон Морфеус звонит Нео в культовом блокбастере “Матрица”. В фильме крышка устройства отщелкивается с помощью кнопки, в реальной жизни это было необходимо делать вручную. Батареи мобильного хватало примерно на 2 дня.
Коммуникатор Nokia 9000
Конструкция этого аппарата напоминает мини-ноутбук с полноценной QWERTY-клавиатурой. Совмещал в себе КПК с web-браузером и обычный сотовый. Память в нем делилась на встроенную и оперативную. Во втором случае использовалась EDO DRAM. Процессор - Intel 386. Операционная система - GEOS. Экран - монохромный с 4-мя оттенками серого.
Модель коммуникатора с облегченным весом. Имелся слот для карты памяти и функция факса. Количество оттенков серого на экране - 8.
Nokia 5110
Это один из первых мобильных, давший толчок развитию сотовой связи в России. Его главные функции - звонки и отправка СМС. Графический дисплей мог вмещать до 5-и текстовых строк. Также в нем были доступны будильник, калькулятор, уровни громкости и 30 мелодий звонка.
1999 год. Nokia 8210
По сравнению с вышеописанными вариантами этот мобильник был супертонким и суперлегким - его размеры составляли всего 101,5 × 44,5 × 17,4мм, а вес - 79 г. Также в нем имелся ИК-порт. Главный минус модели - тусклый экран.
Nokia 7110
Двухдиапазонное устройство со слайдером и колесиком управления на корпусе. Первый сотовый Nokia с поддержкой протокола WAP. Телефонная книга позволяла записывать до 1000 номеров.
Nokia 5210
Данная модель позиционировалась как спортивная. Она обладала съемным влагозащитным и ударостойким корпусом. В дисплее впервые использовалась подсветка светло-оранжевого цвета.
Benefon Esc!
Первый телефон, оснащенный встроенным GPS. Особую популярность он завоевал в европейских странах. Обладал увеличенным размером экрана, вмещающим до 20 строчек текста.
Nokia 3210
Считается одним из самых “кассовых” ретро телефонов - его продажи составили 160 млн экземпляров. Такому успеху он обязан внутренней антенне, системе Т9 и относительно доступной стоимости. Nokia 3210 был крайне востребован в среде молодежи.
2000 год. Ericsson R380
Первый из старых мобильных телефонов, который официально назвали “смартфоном”. Он сочетал в себе сотовый и карманный компьютер. Имел откидную панель, позволяющую быстро увеличить площадь экрана. Благодаря встроенному спикерфону пользователь мог разговаривать по сотовому прямо во время работы с КПК.
Nokia 3310
Этот легендарный телефон получил статус бессмертного. Он проходил проверку на прочность множеством способов - бросанием с высоты, использованием в качестве молотка, швырянием об стену и т. д. Продажи Nokia 3310 составили примерно 126 млн экземпляров.
2001 год. Nokia 5510
Первый из мобильников Nokia, имеющий горизонтальное расположение элементов. В центре находился дисплей, а по бокам - QWERTY-клавиатура. На экране отображалось до 3 текстовых строчек. Память вмещала до 64 Мб музыки.
Nokia 8310
Модель премиум-класса. Обладал высококонтрастным графическим дисплеем, на котором могло уместиться до 5-ти строчек текста. Также в нем имелась возможность подключения к ПК через ИК-порт и встроенное FM-радио.
Ericsson T39
Трехдиапазонный телефон с поддержкой GPRS. Первый мобильный с технологией Bluetooth. Имел внешнюю антенну, которую при необходимости можно было снять, и мощный встроенный модем.
Ericsson T66
Миниатюрное устройство размером чуть больше зажигалки в длину и весом в 59 г. Несмотря на малые габариты, имел в себе много полезных функций, в том числе редактор мелодий и картинок. Емкости аккумулятора хватало примерно на 2-3 часа непрерывного использования.
Ericsson T68
Первый сотовый от Ericsson с цветным дисплеем, отображающим до 256 цветов и оттенков. На экране умещалось до 8 текстовых строк. Дабы упростить управление телефоном, разработчики оснастили его удобным джойстиком.
Siemens S45
Первый мобильный от компании Siemens, поддерживающий GPRS. Емкость батареи рассчитана на 6 часов общения и 300 часов в режиме ожидания. Среди других особенностей, ставших возможными благодаря развитию технологий - возможность голосового управления.
2002 год. Nokia 3510(i)
Первый мобильный от Nokia с цветным дисплеем. Был способен отображать до 4096 цветов. Также это первое бюджетное устройство, в котором появился электронный кошелек (Wallet).
Nokia 7650
В этом мобильном-коммуникаторе от Nokia впервые появляется встроенная камера. В памяти можно сохранять до 80 фото. Меню рассчитано на 28 языков. Также телефон оснащен функцией Bluetooth и ИК-портом. Увидеть его можно в фильме “Особое мнение”.
Sony Ericsson P800
Многофункциональный аппарат, совмещающий в себе цифровую камеру, видеоплеер, MP3-плеер. Обладает сенсорный экраном, рассчитанным на работу со стилусом. Позволяет играть в 3D-игры. Объем памяти - до 128 Мб.
Nokia 6100
Компактный, невесомый телефон. Вес вместе с аккумулятором - всего 76 г. Экран поддерживает 4096 цветов. Имеется возможность смены внешних панелей.
Nokia 6310i
Бизнес-модель с дополнительным диапазоном GSM-1900. Синхронизируется с ПК. Экран - монохром. Время работы при разговоре - 6 ч, в неактивном режиме - 400 ч.
Sanyo SCP-5300
Один из первых телефонов с камерой. Имеет два цветных экрана - внешний и внутренний. Фотокамера оснащена ZOOMом и способна увеличивать изображение в 16 раз. TFT-дисплей передает насыщенную цветовую палитру. Стандарт связи - CDMA-800. Максимальное количество строк текста - 10.
2003 год. Nokia 1100
Упрощенная двухдиапазонная модель с кодовым названием “Пенни”. Работала только при вставленной СИМ-карте. В ней имелся фонарик. Экран - монохромный. Отдельная партия устройств, изготовленная в немецком городе Бохум, имела брак в ПО и позволяла перехватывать коды банковских транзакций. В преступной среде стоимость таких телефонов доходила до 32 тыс. $.
Nokia N-Gage
Этот телефон стал ответом на портативную игровую систему Game Boy Advance. По задумке создателей, он должен был стать полноценной игровой консолью. Однако из-за неудачного интерфейса N-Gage не получила широкого признания.
PalmOne Treo 600
GSM-коммуникатор от фирмы Handspring обладал очень компактными размерами. Он позволял работать со встроенными приложениями, не прибегая к помощи стилуса. Имел фотокамеру, выход в интернет, возможность работы с документами. Операционная система - Palm OS 5.2.1H.
Nokia 2100
Бюджетное устройство с широкой вариабельностью расцветок. Дисплей - монохромный. Имеется калькулятор, будильник, органайзер. Камера отсутствует.
Nokia 6600
Народное название - “пингвин”. Этот телефон продемонстрировал резкий скачок в эволюции мобильных - ее экран отображал уже более 65000 цветов! Камера позволяла делать весьма качественные по тем временам снимки и видео. Также в распоряжении пользователя имелся неплохой трансфокатор.
BlackBerry Quark 6210
Первый бизнес-аппарат, совместивший в себе сотовый, электронную почту, СМС, веб-браузер и различные приложения. Оперативная память - 2 Мб, flash memory - 16 Мб. Журнал Time назвал BlackBerry Quark 6210 одним из самых значимых гаджетов в истории мобильных телефонов.
Nokia 7600
Один из первых кнопочных телефонов с поддержкой 3G. Имел необычную ромбовидную форму. С двух боков от экрана в виде столбиков располагалась клавиатура. TFT-дисплей обладал повышенной отражательной способностью, что улучшало читаемость даже при ярком свете.
2004 год. Motorola Razr V3
Для телефона-раскладушки Razr (от англ. “razor” - “бритва”) V3 имел ультратонкий на тот момент корпус. Металлическая клавиатура была оснащена электролюминесцентной подсветкой. Внутренний экран передавал до 262000 оттенков цветовой палитры. Устройство имело порт mini-USB. Блестящая отделка из металла придавала ему особую респектабельность.
Sony Ericsson P910
Известен под кодовым наименованием “Layla”. Характерная особенность - откидной чехол-флип с QWERTY-клавиатурой. Встроенная память - 64 Мб; максимальный объем внешней - 2 Гб. Есть поддержка Bluetooth, GPRS, WAP 2.0.
Nokia 7610
Первый умный телефон от этой компании с камерой в 1 Мпикс. Один из первых с картой памяти RS-MMC. По дизайну очень напоминает Nokia 7600. Кнопки клавиатуры имеют необычное смещенное расположение. Имеется поддержка технологии EDGE.
Nokia 3220
Первый телефон от Nokia бюджетного класса с EDGE-интернетом. Модель была ориентирована преимущественно на молодежь. В комплект входили подкладки под нижнюю панель, дающие возможность менять дизайн сотового. 12 ярких светодиодов позволяли рисовать в воздухе картинки в темноте.
Nokia 7280
Из-за своей специфической имиджевой формы стал известен как “телефон-помада”. Экран был довольно мал, имел горизонтальное расположение. Издание “Fortune” внесло Nokia 7280 в список лучшей техники 2004 г.
2005 год. Sony Ericsson K750
Одна из первых моделей с камерой на 2 Мпикс. Была широко распространена в России. Телефон можно было использовать как модем через Bluetooth, IrDA или USB. Имелся слот для твердотельного накопителя.
Nokia 1110
Nokia 1110 стала малобюджетным мобильным, очень востребованным в слаборазвитых странах. Имеет монохромный дисплей, калькулятор, будильник, записную книжку на 200 контактов. Объем внутренней памяти - 4 Мб.
Nokia 6680
Устройство высокого класса с поддержкой 3G. На момент выхода стоило очень дорого. Первый смартфон от Nokia с фронтальной камерой. Разрабатывался специально для звонков по видеосвязи.
HTC Universal
Первый телефон-коммуникатор на базе Windows Mobile. Поддерживает 3G и Wi-Fi. Обладает крупным VGA-экраном, способным раскрываться и поворачиваться, и двумя камерами.
Motorola RAZR V3 Magenta
Гламурный ярко-розовый аксессуар. Его обожали модницы нулевых. Расцветка была выбрана в честь фирменного цвета торговой марки T-Mobile.
2006 год. Nokia N73
Один из первых телефонов с камерой на 3,2 Мпикс с высокоточной оптикой. Есть система автофокуса. Стереодинамики поддерживают эффект 3D-звучания. Также оснащен фронтальной VGA-камерой.
Motorola Q
Коммуникатор с QWERTY-клавиатурой и тончайшим корпусом. Возможна синхронизация с компьютером, просмотр документов формата Word, Excel, PDF, PowerPoint. Есть поддержка EV-DO.
BlackBerry Pearl 8100
Легкая модель с компактной QWERTY-клавиатурой. Есть поддержка GSM/GPRS, EDGE, USB, автомобильной системы Hands-free. Также имеется камера на 1,3 Мпикс с цифровым зумом и слот для внешней памяти MicroSD.
KDDI Penck
Японский телефон-раскладушка со стильным овальным корпусом. Назван в честь немецкого художника-неоэкспрессиониста А. Р. Пенка. Работал в сети CDMA. Оснащен LCD-дисплеем и камерой на 1,24 Мпикс.
O2 XDA Flame
Один из самых мощных на тот период КПК на ОС Windows Mobile 5.0. Имел первый двухъядерный процессор. Также был оснащен новым GPU NVIDIA GoForce 5500 и встроенной памятью на 2 Гб.
Nokia E62
Смартфон бизнес-класса с QWERTY-раскладкой. Работает в 4-х диапазонах. Поддерживает сервисы Direct Push, Xpress Mail, BlackBerry Connect. Оборудован QVGA-дисплеем. Есть функция “горячей замены” карт.
2007 год. iPhone
Первый айфон разрабатывался в качестве эксперимента, и назвать его технически совершенным нельзя. Несмотря на это, его назвали изобретением 2007 года. IPhone 1 дал начало новому витку в эволюции смартфонов. В нем не было ни кнопок, ни стилуса. Клавиатура была полностью виртуальной. Также устройство обладало мультитач-экраном и функцией автоповорота. Поддержка 3G и ММС-сообщений отсутствовала.
LG Prada KE850
Еще один представитель старых мобильных телефонов с сенсорным экраном. Имел цветной TFT-экран, передающий более 262000 цветов, 2-х-мегапиксельную камеру и слот для флеш-карт. Награжден премией Red Dot Design Award.
LG Voyager
Еще один ответный вызов айфону - бескнопочный смартфон с виртуальной раскладкой QWERTY. Имеет камеру на 2 Мпикс и 2,5-кратный зум. Работает с SMS, MMS, E-mail. Дает возможность ставить видео на обои.
HTC Touch
HTC также не смогла проигнорировать появление айфона и выпустила свой сенсорный коммуникатор с технологией TouchFLO. Виджеты HTC Home на главном экране позволяли увидеть время, дату, фото и погоду.
Коммуникатор Nokia E90
Бизнес-КПК на базе Symbian S60. Обладал сразу двумя экранами - внешним и внутренним. Второй появлялся при открытии слайдера. Nokia E90 был одним из первых телефонов, поддерживающих GPS.
LG Shine
Стальной телефон-слайдер. Модель LG KE970 (2007) имела цветной экран, распознающий до 256000 цветов. В неактивном состоянии могла использоваться как зеркало. Альтернативой сенсорным элементам служили 2 навигационные кнопки и полоса прокрутки.
2008 год. iPhone 3G
Пользовался бешеной популярностью в России. В отличие от своего предшественника, он поддерживал технологии UMTS, 3G, GPS. Также стала доступна синхронизация календаря, списка контактов и E-mail.
T-Mobile G1
Устройство, выполненное в формате “бокового слайдера” с сенсорным дисплеем. Первый телефон, работающий на системе Android. Среди особенностей - камера на 2 Мпикс, интеграция с Google Картами, возможность открытия сразу нескольких вкладок браузера.
Nokia N96
Высокоуровневый продукт с корпусом-слайдером. В нем присутствовала возможность совмещения с игровым сервисом N-Gage 2.0. Также поддерживался стандарт DVB-H.
Nokia 5800 XpressMusic
Этот смартфон задумывался ни много ни мало как “убийца iPhone”. Обладал удобной мультимедийной панелью, открывающей быстрый доступ к музыке и другим развлечениям. Поддерживал все основные аудиоформаты; идущая в комплекте флеш-карта позволяла сохранять до 6 тыс. песен.
BlackBerry Storm 9500
Данная модель разрабатывалась как конкурент для 3G-айфона. Была оснащена технологией Click Through, имитирующей звуки обычной клавиатуры. Также пользователь мог работать с текстом с помощью жестов.
BlackBerry Bold 9000
Первый телефон от BlackBerry, объединивший в себе поддержку 3G, Wi-Fi и GPS. Работал в 3-х диапазонах связи. Имел камеру на 2 Мпикс, USB-разъем и возможность обмена мгновенными сообщениями.
Nokia E63
Бюджетный вариант устройств с QWERTY-клавиатурой. В нем отсутствовали GPS, слот под карту памяти, диск с ПО. В качестве компенсации разработчики предлагали годовую подписку на файлообменный сервис Files on Ovi.
Nokia N79
Этот кнопочный телефон позиционировался как “все в одном”. Обладал камерой на 5 Мпикс с двойной LED-вспышкой, OLED-дисплеем с 16 млн цветов, датчиком движения, разъемом для карты памяти. Имел поддержку 3G, Wi-Fi, GPS, выход на TV, FM-радио.
HTC Touch Diamond
Первый КПК от HTC, имеющий процессор с частотой 528 МГц. Обеспечивал крайне высокую по тем временам производительность. Сзади гаджет был креативно оформлен в виде бриллиантовых граней.
Nokia E71
Кнопочный телефон бизнес-класса с QWERTY-раскладкой на клавиатуре. Был ориентирован в первую очередь на интернет-пользователей. Имел защитное стекло, камеру на передней стороне и датчик освещения.
2009 год. Prada II or LG KF900
Слайдер-модель с выдвижной QWERTY-клавиатурой и сенсорным экраном. Имеется поддержка Wi-Fi, 3G, Bluetooth; есть слот для карты памяти. Камера - 5 Мпикс с автофокусировкой и тыловой вспышкой.
LG Arena (KM900)
Мультимедиа-флагман с высококачественной передачей звуков и изображений. 40 Гб памяти с лихвой хватало для хранения музыки и фильмов. Работоспособность батареи при этом впечатляет: 30 часов непрерывного воспроизведения аудиофайлов и до 300 часов в неактивном режиме.
HTC Magic
Сенсорный телефон на Android. Управление частично осуществляется с помощью трекбола. Есть встроенный цифровой компас, голосовая память, функция распознавания рукописного текста.
iPhone 3GS
Как заявляли производители, данное поколение айфонов было в 2 раза быстрее, чем предыдущие модели. Эволюция отразилась и в названии: “S” - от слова “speed”, “скорость”. iPhone 3GS был снабжен функцией голосового управления. В камере добавили ползунок для переключения между фото и видео. Также была увеличена емкость аккумулятора.
Источник:
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Многие дети, мальчишки и девчонки, мечтают стать пилотами на трассе.
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Только постоянные упражнения позволяют правильно обгонять, выстраивать траекторию и выбирать скорость.
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Дети, которые занимаются в кружках, полностью зависят от взрослых, потому что отсутствие денег и сломанные запчасти не позволяют участвовать в соревнованиях.
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Прочитайте моё письмо и посмотрите фотографии. Обратите внимание на то, с каким увлечением работают мои воспитанники.
Они любят этот развивающий вид спорта и очень хотят продолжать обучение.
Обращаюсь к вам с просьбой помочь выжить секции картинга в городе Сызрани.
Раньше в городе было ДВЕ станции юных техников, и в каждой была секция картинга. Картинг был ещё и во Дворце пионеров. Сейчас в городе нет ни одной стации, и кружок во Дворце пионеров тоже уничтожили. Закрыли - не поворачивается сказать, просто уничтожили!
Мы боролись, писали письма, везде ответ у них один. Лет пять тому назад я ездил к губернатору Самарской области на прием. Он не принял, а приняла меня заместитель.
Вот после этого нам дали помещение, где мы и базировались. У нас очень много детей хотят заниматься картингом, но очень плохая материальная часть не позволяет набирать детей.
Да и большая часть картингов требует ремонта. Вот в таком положении находится наш кружок.
Мы обращались и к мэру города Сызрань за помощью. Второй год ждем помощи. Решили обратиться через интернет к вам за помощью.
Связаться со мной, АДРЕС ДЛЯ ПОСЫЛОК ,446012 Самарская обл.г.Сызрань,ул.Новосибирская 47,ПОСЫЛКИ МОЖНО ОТПРАВИТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ КОТОРЫЕ ЕСТЬ В ГОРОДЕ, помощь можно оказать, перевести по номеру телефона 89276105497,связаться можно через соцсети СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ КРАСНОВ. Всегда, находясь на волне успеха, надо творить дела милосердия, подавать милостыню. А если Господь помогает в тяжелых обстоятельствах, то не забывать после о благодарности. Тогда и Он не забудет о ваших нуждах.