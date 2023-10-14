13 июня 1983 года ознаменовалось выпуском мобильного телефона DynaTAC 8000X. Работа над ним заняла у Motorola почти 10 лет и более 100 млн $. Устройство имело вес 800 г. Характеристики по сравнению с современными были более чем скромными: 30 контактов в записной книжке, 1 мелодия звонка, 1 час работы без подзарядки в режиме разговора. Стоимость при этом составляла почти 4000 $. Сегодня модель занесена в разряд ретро телефонов.





1989 год. Motorola MicroTAC 9800X