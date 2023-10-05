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Американка развелась с мужем, когда увидела, с кем он ей изменяет

Американка развелась с мужем, когда увидела, с кем он ей изменяет

Автор:
05 октября 2023 12:42
Сообщество : Голая правда
Метки: Видео   США   измена   развод   разлучница   семейные отношения   супружеский секс   техника   
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Имя разлучницы на "пы" начинается, на "сос" заканчивается.

Курьёзный бракоразводный процесс произошёл в США. Американке стало не хватать семейного секса, и она заподозрила мужа в изменах. Чтобы вычислить "обоже" неверного, дама просмотрела его телефон. Увиденное повергло консервативную жительницу США в шок.


Супруг женщины изменял ей с пылесосом, снимая процесс коитуса на видео. Судя по всему, сосущая техника не оставляла мужчине сил на удовлетворение жены, а может, сексуальные умения агрегата превзошли технику благоверной.


Женщина подала на развод, ведь довольно обидно осознавать, что в постели ты оказалась куда большим бревном, чем какой-то пылесос.

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Метки: Видео   США   измена   развод   разлучница   семейные отношения   супружеский секс   техника   
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19  комментариев
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9k
Гомерчик 2 часа назад
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3k
jnkbxybr 36 секунд назад
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1k
Павел 42 минуты назад
Ну вообще с такими сиськами он мог себе и мужика найти
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7k
Echo 45 минут назад
Вот это 100 % независимость
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1
Комнатный 50 минут назад
Ну то есть вибратор использовать можно, а пылесос ни в коем случае
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2k
Алексей 58 минут назад

Ссылка youtu.be
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52k
turyst Час назад
Ладно, хрен с ним, что он пылесос ипёт, но нахрена он это на видео снимал?
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1k
Артур Котовой Час назад
Жене повод задуматься что она плохо исполняла свои обязанности, что не исключает того, что муж больной дегроид))
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3k
vagon1 Час назад
Господи, как скучно я живу!
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25k
Сибиряк Час назад
Дорогой, что то у нас пылесос стал плохо сосать!
Интересно милая от кого он этому научился!
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1k
Илья Час назад
У него женские сиськи
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Колорад 2 часа назад
Она без айфона осталась, кто-то сосёт лучше.
:D
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
35k
7k
salim777 2 часа назад
С такими сиськами мужик мог бы просто в зеркало дрочить.
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21k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Пылесос мужа увёл , вот и бесится!
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65k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
куда мужики только не суют свой бедный орган
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63
Dimonio 2 часа назад
Удалите это отсюда
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