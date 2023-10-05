Американка развелась с мужем, когда увидела, с кем он ей изменяет

Имя разлучницы на "пы" начинается, на "сос" заканчивается.
Курьёзный бракоразводный процесс произошёл в США. Американке стало не хватать семейного секса, и она заподозрила мужа в изменах. Чтобы вычислить "обоже" неверного, дама просмотрела его телефон. Увиденное повергло консервативную жительницу США в шок.
Супруг женщины изменял ей с пылесосом, снимая процесс коитуса на видео. Судя по всему, сосущая техника не оставляла мужчине сил на удовлетворение жены, а может, сексуальные умения агрегата превзошли технику благоверной.
Строго 18+! Не рекомендуется к просмотру впечатлительным пользователям с подвижной психикой
Источник:
Женщина подала на развод, ведь довольно обидно осознавать, что в постели ты оказалась куда большим бревном, чем какой-то пылесос.
Источник:
- «Надо хоть что-то отсудить у этого человека»: девушки объяснили, почему они не хотят составлять брачный договор
- В США массово перебрасывают военную технику в направлении границы с Мексикой
- Мужчине пришлось спилить дерево, чтобы спасти четвероногого друга
- Муж Бритни Спирс подал на развод, обвинив певицу в измене
- "Где я? Где я, чёрт побери?": Дональд Трамп спародировал Байдена
Интересно милая от кого он этому научился!
:D