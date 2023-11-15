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«Ресторанная смерть», доктор Геймлих и его спасительная методика

«Ресторанная смерть», доктор Геймлих и его спасительная методика

Автор:
15 ноября 2023 12:18
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Автор   Жизнь   Спасение   доктор Генри Геймлих   дыхание   медицина   методика   способ   техника   
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Человеческий организм – система сбалансированная. Но не самая надёжная: может дать сбой в любой момент.

К примеру, сидел человек в ресторане, наслаждался хорошей компанией, светской беседой и вкусной едой. Засмеялся, неловко вдохнул или выпил воды. И готово: кусок попал не в то горло, как говорят. Несколько минут мучительной нехватки воздуха. И конец.

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Решение нашёл доктор Генри Джуда Геймлих (1920-2016), который вошёл в историю как изобретатель метода поддиафрагмальных толчков в случае, если в горло пациента попал инородный предмет (так называемый приём Геймлиха). Хотя это не единственное его достижение. На счету медика метод шунтирования пищевода, клапан для предотвращения пневмоторакса при проникающих ранениях грудины и внутритрахейный катетер для кислородной терапии. Но именно методика предотвращения «ресторанной смерти» принесла Генри известность. И спасла тысячи людей по всему миру.

Генри не понаслышке был знаком со смертью. Во время Второй мировой парень служил морским пехотинцем. И твёрдо решил, что по возвращении посвятит свою жизнь медицине и спасению жизней.

Собственно, техника простая. Если человек подавился и начал кашлять и задыхаться, нужно подойти со спины, немного присесть и обхватить пострадавшего руками. Один кулак поместить над пупком, второй сверху и резким толчком по направлению внутрь и вверх нажать на живот. Инородный предмет должен выскользнуть из дыхательных путей подобно пробке.

Генри описал технику в 1974 году в статье для медицинского журнала. Но сделал это очень аккуратно, использовав в качестве примера собак – биглей, подавившихся крупными кусками мяса. Осторожно уточнив в конце, что если техника эффективна в случае с братьями нашими меньшими, то её можно использовать и для спасения людей.

Собственно, перестраховщика можно понять. Ведь любая инновация, которая ещё не была опробована  на практике, это риск. Впрочем, у общества очень скоро появилась возможность использовать решение и на практике. В том же году в прессе появилась история о том, как бывший ресторатор спас свою подругу, используя рекомендации доктора.

До начала нашего века автор почивал на лаврах. Потом случился медицинский скандал: в 2003 году обозначился некто Эдвард Патрик – коллега, помогавший Генри в 70-х и желавший, чтобы его имя тоже отразили в спасительной методике.

Его неожиданно поддержал сын Геймлиха, заявивший, что пренебрежительное отношение отца к коллегам и подчинённым всегда имело место. В результате переименовывать технику не стали, а закрепили за ней просто другое абстрактное название – абдоминальные толчки.

У самого автора, прожившего весьма долгую жизнь, возможность на практике применить собственную разработку появилась буквально незадолго до ухода в лучший мир. 96-летний Генри спас свою соседку по дому престарелых Патти Рис, когда старушка подавилась за обедом. Подбежавший сотрудник заведения настолько умилился действу, что не стал вмешиваться и позволил моменту спасения свершиться и остаться в истории.

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Метки: Автор   Жизнь   Спасение   доктор Генри Геймлих   дыхание   медицина   методика   способ   техника   
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АРОН Час назад
Использовал 2раза. В обоих случаях шашлык. Оба раза удачно.
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