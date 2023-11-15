«Ресторанная смерть», доктор Геймлих и его спасительная методика

Решение нашёл доктор Генри Джуда Геймлих (1920-2016), который вошёл в историю как изобретатель метода поддиафрагмальных толчков в случае, если в горло пациента попал инородный предмет (так называемый приём Геймлиха). Хотя это не единственное его достижение. На счету медика метод шунтирования пищевода, клапан для предотвращения пневмоторакса при проникающих ранениях грудины и внутритрахейный катетер для кислородной терапии. Но именно методика предотвращения «ресторанной смерти» принесла Генри известность. И спасла тысячи людей по всему миру.

Генри не понаслышке был знаком со смертью. Во время Второй мировой парень служил морским пехотинцем. И твёрдо решил, что по возвращении посвятит свою жизнь медицине и спасению жизней.