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Магия двойной экспозиции от Сары Бирн

Магия двойной экспозиции от Сары Бирн

Автор:
11 января 2024 13:24
Сообщество : ФотоМир
Метки: Сара Бирн   двойная экспозиция   искусство   объединение   природа   приём   силуэт   техника   фотограф   человек   
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Многократная экспозиция или мультиэкспозиция – довольно распространённый и сложный приём в кинематографе и фотографии, суть которого заключается в совмещении двух и более кадров при наложении одного поверх другого.

Фотохудожник из Портленда, штат Орегон, Сара К. Бирн – свадебный фотограф. Родилась в 1986 году, окончила Университет штата Айдахо в Бойсе.

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Её излюбленной темой стали места с ярко выраженным северным колоритом. Но прославили фотографа не столько снимки счастливых новобрачных, сколько фотографии как раз в той самой технике двойной экспозиции.

Об источниках своего вдохновения Сара говорит следующее:

Я люблю быть на улице, и эти большие эпические пейзажи являются огромным источником вдохновения для моей фотографии, как и крепкая связь между двумя людьми.

Работы Бирн этой серии – наглядный пример того, как завораживающе и гармонично могут выглядеть цветы и деревья, объединённые с человеческими силуэтами.

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Метки: Сара Бирн   двойная экспозиция   искусство   объединение   природа   приём   силуэт   техника   фотограф   человек   
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