Магия двойной экспозиции от Сары Бирн

Многократная экспозиция или мультиэкспозиция – довольно распространённый и сложный приём в кинематографе и фотографии, суть которого заключается в совмещении двух и более кадров при наложении одного поверх другого.
Фотохудожник из Портленда, штат Орегон, Сара К. Бирн – свадебный фотограф. Родилась в 1986 году, окончила Университет штата Айдахо в Бойсе.
Её излюбленной темой стали места с ярко выраженным северным колоритом. Но прославили фотографа не столько снимки счастливых новобрачных, сколько фотографии как раз в той самой технике двойной экспозиции.
Об источниках своего вдохновения Сара говорит следующее:
Я люблю быть на улице, и эти большие эпические пейзажи являются огромным источником вдохновения для моей фотографии, как и крепкая связь между двумя людьми.
Работы Бирн этой серии – наглядный пример того, как завораживающе и гармонично могут выглядеть цветы и деревья, объединённые с человеческими силуэтами.
Источник:
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