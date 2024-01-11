Магия двойной экспозиции от Сары Бирн

Её излюбленной темой стали места с ярко выраженным северным колоритом. Но прославили фотографа не столько снимки счастливых новобрачных, сколько фотографии как раз в той самой технике двойной экспозиции.

Об источниках своего вдохновения Сара говорит следующее:

Я люблю быть на улице, и эти большие эпические пейзажи являются огромным источником вдохновения для моей фотографии, как и крепкая связь между двумя людьми.

Работы Бирн этой серии – наглядный пример того, как завораживающе и гармонично могут выглядеть цветы и деревья, объединённые с человеческими силуэтами.