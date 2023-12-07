«Здравствуй, страна!»: ведущая ВВС поприветствовала зрителей, показав средний палец

Мариам Мошири - ведущая британского ВВС. Сегодня она слегка оконфузилась. «Слегка» - это когда показала средний палец в прямом эфире на всю страну.

Передача была вчера, стартовала в 12:00 по лондонскому времени, Мошари открывала рубрику «Вопросы премьер-министра». Заодно и ответила за всех чиновников.