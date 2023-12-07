«Здравствуй, страна!»: ведущая ВВС поприветствовала зрителей, показав средний палец

То ли ошиблась, то ли так пошутила. А может, сделала то, о чём давно мечтала.
Мариам Мошири - ведущая британского ВВС. Сегодня она слегка оконфузилась. «Слегка» - это когда показала средний палец в прямом эфире на всю страну.
Передача была вчера, стартовала в 12:00 по лондонскому времени, Мошари открывала рубрику «Вопросы премьер-министра». Заодно и ответила за всех чиновников.
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Потом она долго извинялась и оправдывалась: якобы шутила с коллегами-операторами и на пальцах отсчитывала время до эфира. Когда осталась одна секунда - показала всем известный жест и радостно защебетала стандартное тв-приветствие. Только вот не учла, что трансляция началась чуть раньше.
Я делала вид, что веду обратный отсчет, когда режиссер отсчитывал от 10 до 0 пальцами, чтобы показать число. То есть от 10 пальцев до одного. Когда мы дошли до 1, я в шутку повернула палец, не понимая, что это будет снято на камеру. Это была личная шутка с командой, и мне очень жаль, что она вышла в эфир! Я не хотела, чтобы это произошло, и мне жаль, если я кого-то обидела или огорчила, - сообщила ведущая.
Весёлой передачей насладилось множество зрителей. И они разделились на два лагеря: одни возмутились, а другие сказали, что с радостью показали бы такой же жест своим «любимым» коллегам.
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Она совершенно точно показывает отношение муслимов к мелкобритам