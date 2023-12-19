Небесная почта Ноттингема

Администрация пошла навстречу и установила возле здания старый почтовый ящик, предварительно покрашенный, задекорированный и оформленный надписью «Письма на небеса». После установки во время прошлого Рождества люди опустили туда около сотни посланий.

К разработке плана 9-летнюю Матильду подтолкнула работа бабушки – она как раз работала на почте и посвятила этому труду четверть века. Матильда с ранних лет бывала у бабушки на работе, видела, чем она занимается, и понимала важность такого труда. Идея нашла отклик у британских властей, когда трогательная дань памяти девочки оказалась такой популярной среди других скорбящих людей.