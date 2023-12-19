Небесная почта Ноттингема

Потеря близких – это всегда тяжело. И люди используют все возможные способы, чтобы как-то справиться с горем. Юная британка Матильда Хэнди предложила необычную идею, которая нашла отклик у властей и граждан.
Несколько лет назад ушли из жизни бабушка и дедушка Матильды. Сама она была ещё слишком маленькой, но переживала и волновалась о матери. И девочке пришла в голову интересная идея касаемо того, как можно выразить скорбь и превратить отчаяние в светлую грусть и веру.
Она захотела отправить письма и открытки своим покойным родственникам. И рассказала о желании матери. По сообщению издания My Modern Met, Линн Хэнди поддержала идею дочери и обратилась к руководству крематория Гедлинг в Ламбли (Ноттингем), где работает, с просьбой помочь.
Администрация пошла навстречу и установила возле здания старый почтовый ящик, предварительно покрашенный, задекорированный и оформленный надписью «Письма на небеса». После установки во время прошлого Рождества люди опустили туда около сотни посланий.
К разработке плана 9-летнюю Матильду подтолкнула работа бабушки – она как раз работала на почте и посвятила этому труду четверть века. Матильда с ранних лет бывала у бабушки на работе, видела, чем она занимается, и понимала важность такого труда. Идея нашла отклик у британских властей, когда трогательная дань памяти девочки оказалась такой популярной среди других скорбящих людей.
При поддержке компании Westerleigh Group (владелец Gedling) планируется установка ящиков в других крематориях страны. В общей сложности это 40 объектов, но идею поддержали и в других странах, к примеру, в Австралии. Немаловажную роль сыграла и ностальгия, поскольку в век цифровой информации люди скучают по старым добрым временам, когда отправляли родным рождественские открытки. В годовщины и праздничные дни ящики наполняются больше обычного.
Матильда надеется, что небесная почта поможет справиться с горем другим людям:
Мы делаем это для того, чтобы люди могли ими пользоваться, когда они проходят мимо. Это было тяжело, потому что мой дедушка скончался в ноябре 2022 года, так что это определённо помогло мне. Это просто очень хороший способ выразить свои чувства, отправить им письмо и сказать, как сильно я их люблю.
Матильда Хэнди в октябре получила за свою идею Орден Кавалеров Почёта. Не так давно девочка обратилась к королю Карлу III с просьбой установить бело-золотой почтовый ящик возле Букингемского дворца, чтобы обеспечить всем желающим возможность написать письмо покойным королевским особам.
А как вам идея небесной почты?
Источник:
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