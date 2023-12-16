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Власти Британии захотели запретить соцсети для детей младше 16 лет

Власти Британии захотели запретить соцсети для детей младше 16 лет

Автор:
16 декабря 2023 15:53
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Британия   дети   закон   запрет   инициатива   ментальное здоровье   соцсети   
2002
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В стране растёт число дурачков людей с психическими отклонениями. Этот процесс связывают с влиянием социальных сетей. Получается, зря критиковали Китай за его "беспощадный" файрвол?

Правительство Британии серьёзно озаботилось психическим здоровьем подрастающего поколения. Каждый пятый британец в возрасте от 8 до 25 лет имеет вероятные проблемы с ментальным здоровьем, пишет The Times. Эти проблемы связывают с активным использованием социальных сетей. Поэтому в стране разрабатывают законопроект, который позволил бы и с юридической, и технической стороны ограничить использование соцсетей детьми и подростками младше 16 лет.



"Риши Сунак рассматривает введение ограничений на использование детьми социальных сетей, поскольку министры обеспокоены ростом числа проблем с ментальным здоровьем среди молодежи. Запрет на использование всех соцсетей для лиц младше 16 лет является одним из рассматриваемых вариантов", — пишет британская газета.

Издание отмечает, что разработка законопроекта находится на ранней стадии. Сейчас правительство изучает достоверность связей между использованием соцсетей и ухудшением ментального здоровья. Также министрам предстоит нелёгкая задача по изучению вопроса о разработке и внедрению технологий по типу так называемого родительского контроля, которые будут осуществлять обязательную проверку даты рождения пользователя.


The Times пишет, что внедрение подобного запрета сделает Британию страной с одной из самых жестких позиций в отношении свободы использования соцсетей детьми. Впрочем, некоторые критики инициативы уверены, что у правительства вряд ли получится полностью запретить соцсети. И дело не только в сложной реализации задумки, но и в возможных протестах. Так или иначе, считают они, придётся принимать сильно урезанный закон, который в итоге ничего не решит и не запретит.

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Метки: Британия   дети   закон   запрет   инициатива   ментальное здоровье   соцсети   
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6  комментариев
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4k
Руслан 52 минуты назад
Давно пора и у нас тоже. Дети учиться должны, а не херней заниматься.
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16k
GROMOZEKA 18 минут назад
А гормональную терапию не хотят запретить?
Интересненько
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49k
Максим Т. 20 минут назад
Вот ведь, иногда, пробиваются здравые мысли даже у бритов!
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38k
russger 48 минут назад
Интернет без школоло? Да такое только в раю бывает
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3k
Едондер пуп Час назад
А причём здесь Китай? В Китае ограничения для всех возрастов и вовсе не из-за беспокойства о здоровье населения.
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