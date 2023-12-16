Власти Британии захотели запретить соцсети для детей младше 16 лет

В стране растёт число
дурачков людей с психическими отклонениями. Этот процесс связывают с влиянием социальных сетей. Получается, зря критиковали Китай за его "беспощадный" файрвол?
Правительство Британии серьёзно озаботилось психическим здоровьем подрастающего поколения. Каждый пятый британец в возрасте от 8 до 25 лет имеет вероятные проблемы с ментальным здоровьем, пишет The Times. Эти проблемы связывают с активным использованием социальных сетей. Поэтому в стране разрабатывают законопроект, который позволил бы и с юридической, и технической стороны ограничить использование соцсетей детьми и подростками младше 16 лет.
"Риши Сунак рассматривает введение ограничений на использование детьми социальных сетей, поскольку министры обеспокоены ростом числа проблем с ментальным здоровьем среди молодежи. Запрет на использование всех соцсетей для лиц младше 16 лет является одним из рассматриваемых вариантов", — пишет британская газета.
Издание отмечает, что разработка законопроекта находится на ранней стадии. Сейчас правительство изучает достоверность связей между использованием соцсетей и ухудшением ментального здоровья. Также министрам предстоит нелёгкая задача по изучению вопроса о разработке и внедрению технологий по типу так называемого родительского контроля, которые будут осуществлять обязательную проверку даты рождения пользователя.
The Times пишет, что внедрение подобного запрета сделает Британию страной с одной из самых жестких позиций в отношении
свободы использования соцсетей детьми. Впрочем, некоторые критики инициативы уверены, что у правительства вряд ли получится полностью запретить соцсети. И дело не только в сложной реализации задумки, но и в возможных протестах. Так или иначе, считают они, придётся принимать сильно урезанный закон, который в итоге ничего не решит и не запретит.
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