Власти Британии захотели запретить соцсети для детей младше 16 лет

Издание отмечает, что разработка законопроекта находится на ранней стадии. Сейчас правительство изучает достоверность связей между использованием соцсетей и ухудшением ментального здоровья. Также министрам предстоит нелёгкая задача по изучению вопроса о разработке и внедрению технологий по типу так называемого родительского контроля, которые будут осуществлять обязательную проверку даты рождения пользователя.



