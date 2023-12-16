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Долготерпение фотохудожника и идеальный снимок солнца

Долготерпение фотохудожника и идеальный снимок солнца

Автор:
16 декабря 2023 15:58
Сообщество : ФотоМир
Метки: Британия   Дердл-Дор   Джек Лодж   арка   луч   снимок   солнце   фото   фотограф   эффект   
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Солнце – это жизнь нашей планеты и всего живого. Величественное, прекрасное, опасное. Символ романтики и бесконечности. Этот человек ждал не бесконечность, чтобы получить идеальный, по его мнению, снимок. Но тоже очень долго.

Скальные ворота Дердл-Дор в Великобритании, на южном побережье Дорсет – это арка естественного происхождения. Местные считают её порталом в древность, а туристы – одним из лучших фотофонов страны.

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Солнце проходит через арку максимум три недели в году. И поймать момент идеального попадания светила в естественную скальную рамку можно только в течение пяти минут.

Фотограф Джек Лодж это знает более чем хорошо. И рассказал о муках творчества изданию PetaPixel.

Парень неоднократно пытался поймать идеальный момент и запечатлеть диск, проходящий через арку. Но удача игнорировала его старания. То погода была плохой, то прогноз ложным, то Джек опаздывал на пару минут (к арке надо ехать на автомобиле, а потом около часа идти пешком) и не успевал поймать путь светила в объектив.

Задача осложнялась ещё и тем, что солнце заходит за Durdle Door на рассвете. Поэтому Джеку приходилось вставать в пять утра, чтобы успеть добраться до укромного места и перетащить туда всё своё оборудование.

Лодж использует фотоаппарат Canon R5 и объектив RF 15-35mm f/2.8 с установкой на штатив, поскольку снимать приходится прямо на береговой линии:

Снимок был сделан утром, в десять минут восьмого, с выдержкой 1/20 секунды, при f/22, ISO 100. Благодаря длинной выдержке волны слегка размыты, что придаёт снимку особую красоту.

Лодж описывает реакцию как «безумную» и «удивительную». Фотографии получили десятки тысяч лайков на его странице в социальной сети. И хотя у пользователей фаворитом стал снимок с солнечной звездой, сам фотограф предпочитает фотографию мягкого и размытого неземного сияния, проникающего через Durdle Door.

Фотограф считает, что рассеянный свет смотрится интереснее, поскольку поймать такой эффект сложнее, чем снять звезду, которую образуют солнечные лучи. А свет на песке придаёт изображению сходство со стеклом, делая его похожим на чудесное рукотворное изделие.

Источник:

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Метки: Британия   Дердл-Дор   Джек Лодж   арка   луч   снимок   солнце   фото   фотограф   эффект   
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4k
Игорь 59 минут назад
У нас тоже такой есть, на Сахалине!
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Максим Т. 7 секунд назад
А то, что фотограф использовал фильтр, он "скромно" умолчал?
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109
alex_kaka 6 минут назад
Парень молодец, снимки хорошие, бесспорно :-) у каждого фотографа бывает свой кадр, главное не упустить его и можно войти в историю :-)
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38k
russger 49 минут назад
Понапридумывают херотени. Мог бы просто камеру поставить, а потом просто кадр распечатать. Сам себя походу этот пузан пиарит
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