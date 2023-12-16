Долготерпение фотохудожника и идеальный снимок солнца

Солнце – это жизнь нашей планеты и всего живого. Величественное, прекрасное, опасное. Символ романтики и бесконечности. Этот человек ждал не бесконечность, чтобы получить идеальный, по его мнению, снимок. Но тоже очень долго.
Скальные ворота Дердл-Дор в Великобритании, на южном побережье Дорсет – это арка естественного происхождения. Местные считают её порталом в древность, а туристы – одним из лучших фотофонов страны.
Солнце проходит через арку максимум три недели в году. И поймать момент идеального попадания светила в естественную скальную рамку можно только в течение пяти минут.
Фотограф Джек Лодж это знает более чем хорошо. И рассказал о муках творчества изданию PetaPixel.
Парень неоднократно пытался поймать идеальный момент и запечатлеть диск, проходящий через арку. Но удача игнорировала его старания. То погода была плохой, то прогноз ложным, то Джек опаздывал на пару минут (к арке надо ехать на автомобиле, а потом около часа идти пешком) и не успевал поймать путь светила в объектив.
Задача осложнялась ещё и тем, что солнце заходит за Durdle Door на рассвете. Поэтому Джеку приходилось вставать в пять утра, чтобы успеть добраться до укромного места и перетащить туда всё своё оборудование.
Лодж использует фотоаппарат Canon R5 и объектив RF 15-35mm f/2.8 с установкой на штатив, поскольку снимать приходится прямо на береговой линии:
Снимок был сделан утром, в десять минут восьмого, с выдержкой 1/20 секунды, при f/22, ISO 100. Благодаря длинной выдержке волны слегка размыты, что придаёт снимку особую красоту.
Лодж описывает реакцию как «безумную» и «удивительную». Фотографии получили десятки тысяч лайков на его странице в социальной сети. И хотя у пользователей фаворитом стал снимок с солнечной звездой, сам фотограф предпочитает фотографию мягкого и размытого неземного сияния, проникающего через Durdle Door.
Фотограф считает, что рассеянный свет смотрится интереснее, поскольку поймать такой эффект сложнее, чем снять звезду, которую образуют солнечные лучи. А свет на песке придаёт изображению сходство со стеклом, делая его похожим на чудесное рукотворное изделие.
Источник:
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