Долготерпение фотохудожника и идеальный снимок солнца

Фотограф Джек Лодж это знает более чем хорошо. И рассказал о муках творчества изданию PetaPixel.

Парень неоднократно пытался поймать идеальный момент и запечатлеть диск, проходящий через арку. Но удача игнорировала его старания. То погода была плохой, то прогноз ложным, то Джек опаздывал на пару минут (к арке надо ехать на автомобиле, а потом около часа идти пешком) и не успевал поймать путь светила в объектив.