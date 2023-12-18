FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 2064 поста • 781 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
Британка отметила своё 102-летие просмотром стриптиза и походом в церковь

Британка отметила своё 102-летие просмотром стриптиза и походом в церковь

Автор:
18 декабря 2023 11:11
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Британия   день рождения   дом престарелых   старушка   стриптиз   стриптизер   
782
5

Детей и мужа у бабушки нет, и жизнь её простой не назовёшь. Хоть в 102 года повеселиться!

Моника Раддик прожила долгую и сложную жизнь. Во время второй мировой войны она работала поваром, 25 лет прожила в монастыре, а еще трудилась в приютах, детских домах и противотуберкулёзном диспансере.


Долгие годы она также была сиделкой для брата - в сущности, он был единственным её родственником, т.к. ни мужем, ни детьми Моника так и не обзавелась. Сейчас старушка живёт в

доме престарелых в Круке, графство Дарем, Великобритания. В это заведение она попала год назад, а до того момента ухаживала за братом.


×
×

На свой 102-й день рождения бабушка попросила исполнить всего два желания: пригласить стриптизера и отвести ее в местную церковь. Руководство заведения решило не отказывать в такой малости своей постоялице. Судя по фото, сюрприз со стриптизёром удался.


Работники дома престарелых удивляются жизнестойкости Моники, которой довелось на своём веку "увидеть на троне четырех королей и одну королеву".


Персонал заведения в честь именинницы устроил небольшую вечеринку с тортом. А сама Моника радовалась всему увиденному и даже предложила стриптизёру детское масло, чтобы тот был более блестящим и гладким. А вот про поход в церковь ничего не сообщается - возможно, он оказался менее зрелищным и интересным, чем стриптиз.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: Британия   день рождения   дом престарелых   старушка   стриптиз   стриптизер   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

206250



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Атмосфера советского Нового года
Атмосфера советского Нового года
Гифки. Принцип работы различных видов оружия
Гифки. Принцип работы различных видов оружия
Набирающие популярность в сообществах
Product placement "Аэрофлота" в "Кавказской пленнице"
Product placement "Аэрофлота" в "Кавказской пленнице"
Северные олени научились видеть ультрафиолет, чтобы находить лишайники зимой
Северные олени научились видеть ультрафиолет, чтобы находить лишайники зимой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Герой спешит на помощь

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#кино#люди#СССР#кошка#зима#США#подборка#Россия
#интересно#история#Юмор#фильм#Москва#ученые#Китай#просто гифки#собака#инцидент
#животные#в мире#Прикол#забавно#актеры#автомобили#соцсети#снег#природа#съемка
Британский музей признал римского императора женщиной Британский музей признал римского императора женщиной На Колхозном рынке в Чебоксарах для мясника устроили стриптиз На Колхозном рынке в Чебоксарах для мясника устроили стриптиз Щедрая бабуля потратила больше миллиона рублей на праздник дня рождения внука Щедрая бабуля потратила больше миллиона рублей на праздник дня рождения внука 30 именинников, которые отпраздновали дни рождения в карантине 30 именинников, которые отпраздновали дни рождения в карантине Риши Сунак отменил встречу с премьером Греции из-за слов об украденных Великобританией древних скульптурах Риши Сунак отменил встречу с премьером Греции из-за слов об украденных Великобританией древних...

На что жалуетесь?

Вернуться