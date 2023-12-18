Британка отметила своё 102-летие просмотром стриптиза и походом в церковь

Детей и мужа у бабушки нет, и жизнь её простой не назовёшь. Хоть в 102 года повеселиться!
Моника Раддик прожила долгую и сложную жизнь. Во время второй мировой войны она работала поваром, 25 лет прожила в монастыре, а еще трудилась в приютах, детских домах и противотуберкулёзном диспансере.
Долгие годы она также была сиделкой для брата - в сущности, он был единственным её родственником, т.к. ни мужем, ни детьми Моника так и не обзавелась. Сейчас старушка живёт в
доме престарелых в Круке, графство Дарем, Великобритания. В это заведение она попала год назад, а до того момента ухаживала за братом.
На свой 102-й день рождения бабушка попросила исполнить всего два желания: пригласить стриптизера и отвести ее в местную церковь. Руководство заведения решило не отказывать в такой малости своей постоялице. Судя по фото, сюрприз со стриптизёром удался.
Работники дома престарелых удивляются жизнестойкости Моники, которой довелось на своём веку "увидеть на троне четырех королей и одну королеву".
Персонал заведения в честь именинницы устроил небольшую вечеринку с тортом. А сама Моника радовалась всему увиденному и даже предложила стриптизёру детское масло, чтобы тот был более блестящим и гладким. А вот про поход в церковь ничего не сообщается - возможно, он оказался менее зрелищным и интересным, чем стриптиз.
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