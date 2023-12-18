Британка отметила своё 102-летие просмотром стриптиза и походом в церковь

Моника Раддик прожила долгую и сложную жизнь. Во время второй мировой войны она работала поваром, 25 лет прожила в монастыре, а еще трудилась в приютах, детских домах и противотуберкулёзном диспансере.





Долгие годы она также была сиделкой для брата - в сущности, он был единственным её родственником, т.к. ни мужем, ни детьми Моника так и не обзавелась. Сейчас старушка живёт в

доме престарелых в Круке, графство Дарем, Великобритания. В это заведение она попала год назад, а до того момента ухаживала за братом.



