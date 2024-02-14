FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7593 поста • 3087 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Послу Узбекистана заявили протест из-за высказываний ректора о русскоязычных жителях страны

Послу Узбекистана заявили протест из-за высказываний ректора о русскоязычных жителях страны

Автор:
14 февраля 2024 19:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Узбекистан   высказывания   посол   ректор университета   скандал   
1441
1
2

Ранее ректор университета журналистики Узбекистана сравнил не знающих узбекский язык жителей страны с оккупантами и идиотами.

Узбекского посла Ботиржона Асадова вызвали в МИД РФ, где выразили протест в связи с уничижительными высказываниями ректора Университета журналистики Шерзода Кудратходжаева о проживающих на территории страны выходцах из СССР, которые не знают узбекского языка.


"Констатировано, что содержание и тональность подобных ремарок находятся в полном противоречии с отношениями углубленного стратегического партнерства и союзничества, которые связывают Россию и Узбекистан и получили дальнейшее поступательное развитие в результате встречи лидеров наших стран в октябре 2023 года в Москве", — сообщили в МИДе.


Напомним, что фрагмент со скандальным интервью Кудратходжаева появился в российском сегменте интернета вчера вечером и вызвал большой скандал, к которому подключились и российские политики.


Узбекский чиновник мало того, что оскорбил жителей СССР, которые после мощнейшего землетрясения в 1966 году приехали на помощь, назвав их заключёнными, так ещё и выразил недовольство тем, что они остались жить в построенных ими же домах. В завершение, ссылаясь на цитату Маркса, он назвал жителей страны, не знающих узбекский язык, оккупантами или идиотами.

Россотрудничество сразу же остановило с Кудратходжаевым "любое общение и контакты". Глава ведомства Евгений Примаков отметил, что Россию и Узбекистан объединяет очень многое, назвав Кудратходжаева отщепенцем и русофобом.


"Уверен, что сотни и тысячи молодых людей, желающих получить образование в России, растущий торговый оборот между нашими странами, туризм, ценности дружбы, взаимопомощи, объединяющая нас историческая память о Великой Отечественной войне, восстановлении Ташкента после землетрясения, - всё это и многое другое каждую минуту подтверждает, что русофоб Кудратходжаев - простой отщепенец, которого, очевидно, очень плохо воспитали его родители", — заявил Примаков.


Добавим, что Кудратходжаев не только ректор университета, но также занимает пост председателя Национальной медиа-ассоциации Узбекистана (по сути, формирует информационную повестку) и главы Общественного совета министерства дошкольного образования республики.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Видео   Узбекистан   высказывания   посол   ректор университета   скандал   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
tamin 43 минуты назад
Выслать из России пару тысяч узбеков. За высказывания. Пусть они ему там бошку отрежут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
5k
Двестиграмм 9 минут назад
а я уже поверил фишкам что ВСЕХ РУССКИХ выгнали из Узбекистана
Вы не знаете почему на фишках врут нам ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
321
Дело 15 минут назад
Жопу еще, наверное, не научился вытирать, а русофобию по шпаргалке американского обкома выучил назубок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Alex Полчаса назад
Ган**н черножопый.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Социум Полчаса назад
Хотел его обозвать, но собаки не заслужили, чтобы его с ними сравнивали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
интернет помнит всё, пусть возвращяется в свои степи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
magic32 Полчаса назад
"Россотрудничество сразу же остановило с Кудратходжаевым "любое общение и контакты"." - нужно не с Кудратходжаевым останавливать, а с Узбекистаном, а половину узбеков назад выслать, тогда може что-то изменится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Мойша 40 минут назад
""Россотрудничество сразу же остановило с Кудратходжаевым "любое общение и контакты"""
Давно пора бить так, чтобы русофобия несла русофобу большие убытки, и не только в финансовой области.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
АнтонПолднев 40 минут назад
Старые песни о главном...
Пусть теперь этот Шезоид Кудратходжаев озвучит кем он считает своих соотечественников, которые во множестве находясь на территории России не то что не знают языка, а вообще частенько теряют связь с реальностью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
ПаганецЪ 40 минут назад
А "новограждане", не говорящие по-русски и сбивающиеся в стаи-диаспоры, они кто? Разве не "идиоты-оккупанты"? В эту игру можно играть в две стороны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Старичок 41 минуту назад
это нормально, такие высказывания на руку главам диаспор. сядут однозначно и надолго. потом билет в один конец, навсегда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

200854



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 свеженьких фактов из серии «Сегодня я узнал»
25 свеженьких фактов из серии «Сегодня я узнал»
"Только невежды могут занижать значимость русского языка!": казах по полочкам разложил для соотечественников важность русской культуры
"Только невежды могут занижать значимость русского языка!": казах по полочкам разложил...
Набирающие популярность в сообществах
"Особая "Волга" первой леди советского Президента
"Особая "Волга" первой леди советского Президента
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Кто пойдет на выборы президента России
Кто пойдет на выборы президента России
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
В любой непонятной ситуации...

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#в мире#позитив#ДТП#США#Россия#природа#конфликт
#животные#автомобили#интересно#факты#кот#авто аварии#Автовсячина#кино#история#истории
#Прикол#автомир#интересное#забавно#аварии#люди#Реакция#собака#полиция#Китай
С такой карты и платить не жалко С такой карты и платить не жалко А судьи кто? Требующая наказаний для участников "голой вечеринки" омбудсмен Татарстана сама была не прочь раздеться в 90-х А судьи кто? Требующая наказаний для участников "голой вечеринки" омбудсмен Татарстана сама была... В Госдуме отчитали депутата, выступившего на трибуне в джинсах В Госдуме отчитали депутата, выступившего на трибуне в джинсах «Ты в курсе, что здесь так не ходят?»: в Сергиевом Посаде мужчина устроил скандал при виде женщины в никабе «Ты в курсе, что здесь так не ходят?»: в Сергиевом Посаде мужчина устроил скандал при виде... Воспитанник кадетского корпуса подстрелил сверстника из воздушки Воспитанник кадетского корпуса подстрелил сверстника из воздушки «Это ансамбль меньшинства»: в Риге случился скандал из-за русских песен на ярмарке «Это ансамбль меньшинства»: в Риге случился скандал из-за русских песен на ярмарке

На что жалуетесь?

Вернуться