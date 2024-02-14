Послу Узбекистана заявили протест из-за высказываний ректора о русскоязычных жителях страны

Узбекского посла Ботиржона Асадова вызвали в МИД РФ, где выразили протест в связи с уничижительными высказываниями ректора Университета журналистики Шерзода Кудратходжаева о проживающих на территории страны выходцах из СССР, которые не знают узбекского языка.





"Констатировано, что содержание и тональность подобных ремарок находятся в полном противоречии с отношениями углубленного стратегического партнерства и союзничества, которые связывают Россию и Узбекистан и получили дальнейшее поступательное развитие в результате встречи лидеров наших стран в октябре 2023 года в Москве", — сообщили в МИДе.



Напомним, что фрагмент со скандальным интервью Кудратходжаева появился в российском сегменте интернета вчера вечером и вызвал большой скандал, к которому подключились и российские политики.

Узбекский чиновник мало того, что оскорбил жителей СССР, которые после мощнейшего землетрясения в 1966 году приехали на помощь, назвав их заключёнными, так ещё и выразил недовольство тем, что они остались жить в построенных ими же домах. В завершение, ссылаясь на цитату Маркса, он назвал жителей страны, не знающих узбекский язык, оккупантами или идиотами.