Послу Узбекистана заявили протест из-за высказываний ректора о русскоязычных жителях страны

Ранее ректор университета журналистики Узбекистана сравнил не знающих узбекский язык жителей страны с оккупантами и идиотами.
Узбекского посла Ботиржона Асадова вызвали в МИД РФ, где выразили протест в связи с уничижительными высказываниями ректора Университета журналистики Шерзода Кудратходжаева о проживающих на территории страны выходцах из СССР, которые не знают узбекского языка.
"Констатировано, что содержание и тональность подобных ремарок находятся в полном противоречии с отношениями углубленного стратегического партнерства и союзничества, которые связывают Россию и Узбекистан и получили дальнейшее поступательное развитие в результате встречи лидеров наших стран в октябре 2023 года в Москве", — сообщили в МИДе.
Напомним, что фрагмент со скандальным интервью Кудратходжаева появился в российском сегменте интернета вчера вечером и вызвал большой скандал, к которому подключились и российские политики.
Узбекский чиновник мало того, что оскорбил жителей СССР, которые после мощнейшего землетрясения в 1966 году приехали на помощь, назвав их заключёнными, так ещё и выразил недовольство тем, что они остались жить в построенных ими же домах. В завершение, ссылаясь на цитату Маркса, он назвал жителей страны, не знающих узбекский язык, оккупантами или идиотами.
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Россотрудничество сразу же остановило с Кудратходжаевым "любое общение и контакты". Глава ведомства Евгений Примаков отметил, что Россию и Узбекистан объединяет очень многое, назвав Кудратходжаева отщепенцем и русофобом.
"Уверен, что сотни и тысячи молодых людей, желающих получить образование в России, растущий торговый оборот между нашими странами, туризм, ценности дружбы, взаимопомощи, объединяющая нас историческая память о Великой Отечественной войне, восстановлении Ташкента после землетрясения, - всё это и многое другое каждую минуту подтверждает, что русофоб Кудратходжаев - простой отщепенец, которого, очевидно, очень плохо воспитали его родители", — заявил Примаков.
Добавим, что Кудратходжаев не только ректор университета, но также занимает пост председателя Национальной медиа-ассоциации Узбекистана (по сути, формирует информационную повестку) и главы Общественного совета министерства дошкольного образования республики.
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Вы не знаете почему на фишках врут нам ?
Давно пора бить так, чтобы русофобия несла русофобу большие убытки, и не только в финансовой области.
Пусть теперь этот Шезоид Кудратходжаев озвучит кем он считает своих соотечественников, которые во множестве находясь на территории России не то что не знают языка, а вообще частенько теряют связь с реальностью.