Тюрьма Клифтон Клифф – неприступность, рождённая природой и человеком

При желании и сноровке сбежать можно практически из любых казематов. Конечно, в современных условиях при наличии электроники в исправительных учреждения сделать это труднее. Но об этой тюрьме Старого Запада, встроенной в скалу, говорили, что её невозможно покинуть.
У маленького шахтёрского городка Клифтон, штат Аризона, была не сказать чтобы большая, но проблема. Когда жителей судили за преступления там или в соседнем городке Моренси, их не приговаривали к тюремному заключению. Вместо этого их приговаривали к определённому сроку работы на медных рудниках, которые подпитывали экономику района.
Проблема заключалась в том, что многие из осуждённых преступников просто сбегали из района (а кто бы им помешал?), а не являлись на работу и не трудились в подземных туннелях. Поэтому в 1881 году Клифтон решил построить тюрьму, из которой никто не смог бы сбежать. Она была сооружена под землёй, в недрах гранитной скалы.
Для строительства тюрьмы город нанял местного каменщика Маргарито Варелу. Используя кирку и взрывчатку, Варела прорыл туннель, который вёл под землю и далее в пещеру. Пещера была разделена на две камеры: меньшую – для опасных преступников и большую – для тех, кто обвинялся в не особенно тяжких преступлениях.
В каждой из них было окно, чтобы впускать свежий воздух и немного света. Но окна располагались на высоте трёх метров от пола пещеры. В завершение Варела прикрутил к скале тяжёлые железные решётки и двери.
По непроверенным местным данным, когда Варела закончил строительство тюрьмы, ему заплатили за работу. И каменщик отправился в местный бар, чтобы выпить и отпраздновать.
Позже очень пьяный Варела, довольный гонораром, начал радостно палить из пистолета в воздух, чтобы привлечь внимание людей и рассказать им о своем грандиозном завершённом проекте. Владелец бара, который был по совместительству ещё и заместителем шерифа и категорически не обрадовался такому поведению в своём заведении, незамедлительно арестовал Варелу.
Так незадачливый строитель стал первым обитателем построенной им же тюрьмы. Она использовалась до 1906 года, пока в районе не произошло сильное наводнение. Подземные казематы начали заполняться водой, и заключённых пришлось спасать, выламывая решётки на окнах и спуская вниз веревки, чтобы вытащить их.
Из-за наводнения тюрьма была завалена таким количеством ила и мусора, что её забросили. В 1929 году городские власти начали восстанавливать старую тюрьму, чтобы сохранить её в качестве исторического наследия. В 1962 году штат Аризона установил перед зданием историческую табличку. В 1990 году тюрьма вместе с остальной частью центра Клифтона была внесена в Национальный реестр исторических мест.
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