FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 1300 постов • 265 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США
Тюрьма Клифтон Клифф – неприступность, рождённая природой и человеком

Тюрьма Клифтон Клифф – неприступность, рождённая природой и человеком

Автор:
28 мая 2024 10:25
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Клифтон   Маргарито Варела   США   Строительство   аризона   достопримечательность   история   скала   тюрьма   шахтёр   
1513
6
1

При желании и сноровке сбежать можно практически из любых казематов. Конечно, в современных условиях при наличии электроники в исправительных учреждения сделать это труднее. Но об этой тюрьме Старого Запада, встроенной в скалу, говорили, что её невозможно покинуть.

У маленького шахтёрского городка Клифтон, штат Аризона, была не сказать чтобы большая, но проблема. Когда жителей судили за преступления там или в соседнем городке Моренси, их не приговаривали к тюремному заключению. Вместо этого их приговаривали к определённому сроку работы на медных рудниках, которые подпитывали экономику района.

Проблема заключалась в том, что многие из осуждённых преступников просто сбегали из района (а кто бы им помешал?), а не являлись на работу и не трудились в подземных туннелях. Поэтому в 1881 году Клифтон решил построить тюрьму, из которой никто не смог бы сбежать. Она была сооружена под землёй, в недрах гранитной скалы.

Для строительства тюрьмы город нанял местного каменщика Маргарито Варелу. Используя кирку и взрывчатку, Варела прорыл туннель, который вёл под землю и далее в пещеру. Пещера была разделена на две камеры: меньшую – для опасных преступников и большую – для тех, кто обвинялся в не особенно тяжких преступлениях.

В каждой из них было окно, чтобы впускать свежий воздух и немного света. Но окна располагались на высоте трёх метров от пола пещеры. В завершение Варела прикрутил к скале тяжёлые железные решётки и двери.

По непроверенным местным данным, когда Варела закончил строительство тюрьмы, ему заплатили за работу. И каменщик отправился в местный бар, чтобы выпить и отпраздновать.

Позже очень пьяный Варела, довольный гонораром, начал радостно палить из пистолета в воздух, чтобы привлечь внимание людей и рассказать им о своем грандиозном завершённом проекте. Владелец бара, который был по совместительству ещё и заместителем шерифа и категорически не обрадовался такому поведению в своём заведении, незамедлительно арестовал Варелу.

Так незадачливый строитель стал первым обитателем построенной им же тюрьмы. Она использовалась до 1906 года, пока в районе не произошло сильное наводнение. Подземные казематы начали заполняться водой, и заключённых пришлось спасать, выламывая решётки на окнах и спуская вниз веревки, чтобы вытащить их.

Из-за наводнения тюрьма была завалена таким количеством ила и мусора, что её забросили. В 1929 году городские власти начали восстанавливать старую тюрьму, чтобы сохранить её в качестве исторического наследия. В 1962 году штат Аризона установил перед зданием историческую табличку. В 1990 году тюрьма вместе с остальной частью центра Клифтона была внесена в Национальный реестр исторических мест.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Клифтон   Маргарито Варела   США   Строительство   аризона   достопримечательность   история   скала   тюрьма   шахтёр   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Интерактивный Конвертер Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2473 поста (2211 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

117878



Другие посты автора
Популярное в сообществах
16 душевных кадров, доказывающих, что мир не без добрых людей
16 душевных кадров, доказывающих, что мир не без добрых людей
Как снимали фильм "В поисках капитана Гранта": 18 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "В поисках капитана Гранта": 18 интересных фактов о фильме
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Сергей Рахманинов — великий русский композитор, пианист и дирижер
Сергей Рахманинов — великий русский композитор, пианист и дирижер
Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью
Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Лучшие демотиваторы
Обед!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Юмор#интересно#аварии#позитив#кошка#улыбнуло#школа#собака
#в мире#история#автомир#Прикол#факты#Реакция#драка#полиция#интересное#фильм
#животные#машина#автомобили#ДТП#авто аварии#кот#США#дети#Россия#кино
Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью Сбор ракушек на пляже Калифорнии чуть не разорил семью Сбор ракушек на пляже Калифорнии чуть не разорил семью Этрусское сокровище, существование которого замалчивали исследователи Этрусское сокровище, существование которого замалчивали исследователи Пещера пиратов Кейв-Ин-Рок Пещера пиратов Кейв-Ин-Рок Почему цвет робы заключённых в США - оранжевый? Почему цвет робы заключённых в США - оранжевый? Американка шлепнула полицейского по попе — теперь ей грозит 6 лет тюрьмы Американка шлепнула полицейского по попе — теперь ей грозит 6 лет тюрьмы

На что жалуетесь?

Вернуться