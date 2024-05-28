Тюрьма Клифтон Клифф – неприступность, рождённая природой и человеком

В каждой из них было окно, чтобы впускать свежий воздух и немного света. Но окна располагались на высоте трёх метров от пола пещеры. В завершение Варела прикрутил к скале тяжёлые железные решётки и двери.

По непроверенным местным данным, когда Варела закончил строительство тюрьмы, ему заплатили за работу. И каменщик отправился в местный бар, чтобы выпить и отпраздновать.