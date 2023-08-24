Легендарный меч хранится в итальянской деревеньке

Естественно, обладатели горячих сердец неоднократно пытались вытащить меч из скалы, дабы продемонстрировать силушку богатырскую. Во время одной из попыток итальянский Эскалибур даже сломался, в связи с чем его пришлось восстанавливать с помощью металлических накладок. А потом священнослужителей, видимо, достали эти попытки. И рядом с артефактом, который в целях безопасности поместили под колпак из плексигласа, появились руки. Мумифицированные, которые, как заявили монахи, принадлежали дерзкому воришке. Когда он попытался стащить меч, появились волки и растерзали наглеца. Почему остались конечности – священнослужители не уточняют.