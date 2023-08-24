Легендарный меч хранится в итальянской деревеньке

История о короле Артуре, волшебнике Мерлине, ведьме Моргане и особом артефакте – мече Эскалибуре в камне, который может извлечь лишь истинный герой – тема настолько благодатная, что ей посвящено множество произведений разного жанра.
А ведь такой меч действительно существует. Обнаружен артефакт в тосканской деревеньке Кьюздино, главной жемчужиной которой является древняя капелла Монтесьепи. Построена она на месте хижины, где жил тосканский дворянин по имени Гальгано Гуидотти, причисленный впоследствии к лику святых. По легенде именно он в XII веке воткнул меч в камень. И это чудо изменило жизнь эгоистичного себялюбца, заставив его уверовать в бога и посвятить остаток дней служению и помощи другим.
Естественно, обладатели горячих сердец неоднократно пытались вытащить меч из скалы, дабы продемонстрировать силушку богатырскую. Во время одной из попыток итальянский Эскалибур даже сломался, в связи с чем его пришлось восстанавливать с помощью металлических накладок. А потом священнослужителей, видимо, достали эти попытки. И рядом с артефактом, который в целях безопасности поместили под колпак из плексигласа, появились руки. Мумифицированные, которые, как заявили монахи, принадлежали дерзкому воришке. Когда он попытался стащить меч, появились волки и растерзали наглеца. Почему остались конечности – священнослужители не уточняют.
После канонизации Гуидотти фрагмент скалы с мечом поместили в часовню как дань памяти. Долгое время он считался современной подделкой. Но недавние исследования показали, что металл, который взяли для изучения специалисты университета города Павия, действительно относится к концу 1100-х – началу 1200-х годов – времени, когда жил Гуидотти. Как и стилистика оружия. Прочие составляющие легенды проверить по понятным причинам невозможно, но и этого оказалось достаточно для превращения меча, капеллы Монтесьепи и самой деревни Кьюздино в популярную туристическую достопримечательность.
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