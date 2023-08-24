FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1876 постов • 336 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты
Легендарный меч хранится в итальянской деревеньке

Легендарный меч хранится в итальянской деревеньке

Автор:
24 августа 2023 10:32
Сообщество : Исторические факты
Метки: Италия   Король Артур   Тоскана   Эскалибур   деревня Кьюздино   достопримечательность   история   капелла Монтесьепи   меч   святой Гальгано Гуидотти   
807
6

История о короле Артуре, волшебнике Мерлине, ведьме Моргане и особом артефакте – мече Эскалибуре в камне, который может извлечь лишь истинный герой – тема настолько благодатная, что ей посвящено множество произведений разного жанра.

А ведь такой меч действительно существует. Обнаружен артефакт в тосканской деревеньке Кьюздино, главной жемчужиной которой является древняя капелла Монтесьепи. Построена она на месте хижины, где жил тосканский дворянин по имени Гальгано Гуидотти, причисленный впоследствии к лику святых. По легенде именно он в XII веке воткнул меч в камень. И это чудо изменило жизнь эгоистичного себялюбца, заставив его уверовать в бога и посвятить остаток дней служению и помощи другим.

×
×

Естественно, обладатели горячих сердец неоднократно пытались вытащить меч из скалы, дабы продемонстрировать силушку богатырскую. Во время одной из попыток итальянский Эскалибур даже сломался, в связи с чем его пришлось восстанавливать с помощью металлических накладок. А потом священнослужителей, видимо, достали эти попытки. И рядом с артефактом, который в целях безопасности поместили под колпак из плексигласа, появились руки. Мумифицированные, которые, как заявили монахи, принадлежали дерзкому воришке. Когда он попытался стащить меч, появились волки и растерзали наглеца. Почему остались конечности – священнослужители не уточняют.

После канонизации Гуидотти фрагмент скалы с мечом поместили в часовню как дань памяти. Долгое время он считался современной подделкой. Но недавние исследования показали, что металл, который взяли для изучения специалисты университета города Павия, действительно относится к концу 1100-х – началу 1200-х годов – времени, когда жил Гуидотти. Как и стилистика оружия. Прочие составляющие легенды проверить по понятным причинам невозможно, но и этого оказалось достаточно для превращения меча, капеллы Монтесьепи и самой деревни Кьюздино в популярную туристическую достопримечательность.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Италия   Король Артур   Тоскана   Эскалибур   деревня Кьюздино   достопримечательность   история   капелла Монтесьепи   меч   святой Гальгано Гуидотти   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1
steex 41 минуту назад
я даже зарегистрировался чтобы оставить комментарий. Автор нихрена не знает про короля Артура - Меч в камне это Кларент, он подтвердил его право на престол, а Экскалибур - дала Артуру дева озера, это 2 совершенно разных меча.
Сообщество исторические факты, где фактчекинг?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

91606



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 людей, которым улыбнулась госпожа Удача
25 людей, которым улыбнулась госпожа Удача
Россиян возмутила победившая на фестивале ремёсел скульптура с Буратино и папой Карло
Россиян возмутила победившая на фестивале ремёсел скульптура с Буратино и папой Карло
Набирающие популярность в сообществах
Нарезная артиллерия против стали. Гонка вооружений часть 2
Нарезная артиллерия против стали. Гонка вооружений часть 2
Рассказ О том, как Ленин перехитрил жандармов
Рассказ О том, как Ленин перехитрил жандармов
Самый маленький спасённый младенец в России
Самый маленький спасённый младенец в России
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Обычное везение на Дальнем Востоке

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#авто аварии#интересно#забавно#факты#люди#Ynews#в мире
#Юмор#машина#аварии#Автовсячина#история#позитив#шоу бизнес#Приколы#Спорт#мигрант
#автомобили#интересное#ДТП#животные#знаменитости#США#подборка#улыбнуло#Россия#дети
Самый маленький спасённый младенец в России Самый маленький спасённый младенец в России 50 артефактов прошлого, сохранившихся до наших дней 50 артефактов прошлого, сохранившихся до наших дней Захоронение Энн Гримстон, ставшее символом существования божественных сил Захоронение Энн Гримстон, ставшее символом существования божественных сил Замок знаменитого «барона разбойников» Замок знаменитого «барона разбойников» Межутёсье: удивительный португальский дом – отличная декорация для фильмов-фэнтези Межутёсье: удивительный португальский дом – отличная декорация для фильмов-фэнтези НЛО в Тоскане: как обычная итальянка с представителями внеземных цивилизаций общалась, и что из этого вышло НЛО в Тоскане: как обычная итальянка с представителями внеземных цивилизаций общалась, и что из...

На что жалуетесь?

Вернуться