FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 5408 постов • 1105 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты
Оливастри Милленари – одно из старейших деревьев планеты

Оливастри Милленари – одно из старейших деревьев планеты

Автор:
17 мая 2024 13:17
Сообщество : Факты
Метки: Дерево   Италия   Лурас   возраст   достопримечательность   исследование   история   олива   планета   сардиния   
814
9

Возраст этого оливкового дерева оценивается в 3800 лет. И оно является одним из старейших на земле.

Самым старым в Европе деревом, возраст которого научно подтверждён, является сосна в популярном национальном парке на юге Италии: ей больше  1230 лет. Хотя оливковое дерево в отдалённом уголке Сардинии ещё не было достаточно точно исследовано, чтобы претендовать на звание старейшего, оно, скорее всего, в три раза старше.

×

Возраст Patriarca Verde или «Зелёного патриарха» высотой 14 метров и обхватом ствола 1154 сантиметра, оценивается в 3800 лет, что делает его одним из старейших деревьев не только в Европе, но и в мире. Расположен зелёный исполин в муниципалитете Лурас в провинции Сассари Сардинии.

Местные жители называют его S'Ozzastru, что на сардинском диалекте переводится как «мудрость старости». Зелёный гигант (женское дерево) огорожен забором, чтобы особенно деятельные туристы не проявили себя катанием на ветвях.

С’Оззастру соседствует с более молодым мужским диким оливковым деревом (возраст которого составляет всего 2 500 лет), под пологом которого посетители могут отдохнуть в тени и потрогать густые извилистые ветви.

Хотя оливковые деревья были впервые окультурены между 6 и 8 тысячами лет назад в восточном Средиземноморье, это дикие оливковые деревья. Они отличаются более крепкими стволами, широкими листьями и маслинами, которые меньше по размеру и менее сочные. Хотя древние деревья дают оливки, созревающие в конце лета, посетителям не рекомендуется собирать их.

Эти два дерева, которые старше Христа, сохранены даже несмотря на то, что местные лесозаготовители уничтожили большую часть окрестных лесов.

Следы пламени на их стволах могут свидетельствовать о том, что их гигантские плотные навесы могли служить убежищем для пастухов, пережидавших под сенью деревьев непогоду и остававшихся здесь на ночлег.

Гиганты расположены на территории церкви Санту-Балтолу. И значительная доля прихожан и паломников приезжает сюда с определённой целью – поклониться именно этому дереву. В прошлом году олива победила на конкурсе «Итальянское дерево – 2023» и представит Италию в номинации «Европейское дерево – 2024».

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Дерево   Италия   Лурас   возраст   достопримечательность   исследование   история   олива   планета   сардиния   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2446 постов (2183 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

117138



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Стучать" на нарушения ПДД становится прибыльным занятием
"Стучать" на нарушения ПДД становится прибыльным занятием
Операция кикшеринг: власти Петербурга решили разобраться с чудаками на самокатах
Операция кикшеринг: власти Петербурга решили разобраться с чудаками на самокатах
Набирающие популярность в сообществах
Зачем в городе нужны водолазы?⁠⁠
Зачем в городе нужны водолазы?⁠⁠
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 мая
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#люди#ДТП#аварии#полиция#Спорт#Юмор#фильм#Ynews
#в мире#автомобили#Прикол#история#забавно#Китай#криминал#новости#Жизнь#Москва
#животные#автомир#интересно#авто аварии#интересное#факты#Автовсячина#кино#кот#дети
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) Древности, сохранившиеся в застывшем янтаре Древности, сохранившиеся в застывшем янтаре Захоронение Энн Гримстон, ставшее символом существования божественных сил Захоронение Энн Гримстон, ставшее символом существования божественных сил Легендарный меч хранится в итальянской деревеньке Легендарный меч хранится в итальянской деревеньке Ущелье Шанклин Чайн и его история Ущелье Шанклин Чайн и его история Этрусское сокровище, существование которого замалчивали исследователи Этрусское сокровище, существование которого замалчивали исследователи

На что жалуетесь?

Вернуться