Оливастри Милленари – одно из старейших деревьев планеты

Возраст этого оливкового дерева оценивается в 3800 лет. И оно является одним из старейших на земле.
Самым старым в Европе деревом, возраст которого научно подтверждён, является сосна в популярном национальном парке на юге Италии: ей больше 1230 лет. Хотя оливковое дерево в отдалённом уголке Сардинии ещё не было достаточно точно исследовано, чтобы претендовать на звание старейшего, оно, скорее всего, в три раза старше.
Возраст Patriarca Verde или «Зелёного патриарха» высотой 14 метров и обхватом ствола 1154 сантиметра, оценивается в 3800 лет, что делает его одним из старейших деревьев не только в Европе, но и в мире. Расположен зелёный исполин в муниципалитете Лурас в провинции Сассари Сардинии.
Местные жители называют его S'Ozzastru, что на сардинском диалекте переводится как «мудрость старости». Зелёный гигант (женское дерево) огорожен забором, чтобы особенно деятельные туристы не проявили себя катанием на ветвях.
С’Оззастру соседствует с более молодым мужским диким оливковым деревом (возраст которого составляет всего 2 500 лет), под пологом которого посетители могут отдохнуть в тени и потрогать густые извилистые ветви.
Хотя оливковые деревья были впервые окультурены между 6 и 8 тысячами лет назад в восточном Средиземноморье, это дикие оливковые деревья. Они отличаются более крепкими стволами, широкими листьями и маслинами, которые меньше по размеру и менее сочные. Хотя древние деревья дают оливки, созревающие в конце лета, посетителям не рекомендуется собирать их.
Эти два дерева, которые старше Христа, сохранены даже несмотря на то, что местные лесозаготовители уничтожили большую часть окрестных лесов.
Следы пламени на их стволах могут свидетельствовать о том, что их гигантские плотные навесы могли служить убежищем для пастухов, пережидавших под сенью деревьев непогоду и остававшихся здесь на ночлег.
Гиганты расположены на территории церкви Санту-Балтолу. И значительная доля прихожан и паломников приезжает сюда с определённой целью – поклониться именно этому дереву. В прошлом году олива победила на конкурсе «Итальянское дерево – 2023» и представит Италию в номинации «Европейское дерево – 2024».
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