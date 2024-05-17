Оливастри Милленари – одно из старейших деревьев планеты

Хотя оливковые деревья были впервые окультурены между 6 и 8 тысячами лет назад в восточном Средиземноморье, это дикие оливковые деревья. Они отличаются более крепкими стволами, широкими листьями и маслинами, которые меньше по размеру и менее сочные. Хотя древние деревья дают оливки, созревающие в конце лета, посетителям не рекомендуется собирать их.