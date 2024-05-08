Тюменца отправили в спецприёмник за лезгинку в центре города

Его зажигательный «краковяк» друзья сняли на мобильный телефон и выложили видео в социальные сети. Получившийся «клип» вызвал общественный резонанс по случаю нарушения танцором общественного порядка - сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Местный участковый вскоре вычислил инициатора танцев на перекрёстке и доставил его в отдел. Там Фамил говорил, что никому не мешал и движение не перекрывал - плясал, пока горел запрещающий сигнал светофора. Но его всё равно приняли и выписали административный штраф - следующие пять суток он провёл в спецприёмнике.