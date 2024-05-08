Тюменца отправили в спецприёмник за лезгинку в центре города

Хотя он утверждал, что никому не мешал.
18 апреля житель Тюмени по имени Фамил, остановился с друзьями на светофоре. Вспыхнул красный свет, у парней появилось время, и они пустились в пляс.
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Ночными танцорами заинтересовалась прокуратура:
В СМИ опубликованы сведения о том, что молодые люди устроили танцы в областном центре на перекрытой ими дороге. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Тюмени провести проверку по данному факту.
Его зажигательный «краковяк» друзья сняли на мобильный телефон и выложили видео в социальные сети. Получившийся «клип» вызвал общественный резонанс по случаю нарушения танцором общественного порядка - сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Местный участковый вскоре вычислил инициатора танцев на перекрёстке и доставил его в отдел. Там Фамил говорил, что никому не мешал и движение не перекрывал - плясал, пока горел запрещающий сигнал светофора. Но его всё равно приняли и выписали административный штраф - следующие пять суток он провёл в спецприёмнике.
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Коренной тюменец же!
ЗЫ. Жалко что его там никто не переехал...
У нас даже Ермолова иной раз вспоминают добрым словом.