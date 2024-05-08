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Тюменца отправили в спецприёмник за лезгинку в центре города

Тюменца отправили в спецприёмник за лезгинку в центре города

Автор:
08 мая 2024 15:23
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Тюмень   лезгинка   спецприемник   танец   участковый   
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Хотя он утверждал, что никому не мешал.

18 апреля житель Тюмени по имени Фамил, остановился с друзьями на светофоре. Вспыхнул красный свет, у парней появилось время, и они пустились в пляс.

Ночными танцорами заинтересовалась прокуратура:

В СМИ опубликованы сведения о том, что молодые люди устроили танцы в областном центре на перекрытой ими дороге. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Тюмени провести проверку по данному факту.

Его зажигательный «краковяк» друзья сняли на мобильный телефон и выложили видео в социальные сети. Получившийся «клип» вызвал общественный резонанс по случаю нарушения танцором общественного порядка - сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Местный участковый вскоре вычислил инициатора танцев на перекрёстке и доставил его в отдел. Там Фамил говорил, что никому не мешал и движение не перекрывал - плясал, пока горел запрещающий сигнал светофора. Но его всё равно приняли и выписали административный штраф - следующие пять суток он провёл в спецприёмнике.

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Метки: Видео   Тюмень   лезгинка   спецприемник   танец   участковый   
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14  комментариев
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557
Гепатит С 44 минуты назад
"житель Тюмени по имени Фамил"
Коренной тюменец же!
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21k
Александр 2 минуты назад
Заставить танцевать пока не упадёт, а как упадёт, бить ногами
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1k
Михаил 3 минуты назад
Тюменца тут не увидел, зато увидел очередную макаку в Тюмени...

ЗЫ. Жалко что его там никто не переехал...
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7k
Харон ( Χάρων) 6 минут назад
Мда, снова убеждаюсь, что обезьянам место в зоопарке.
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15k
кот базилий 8 минут назад
А почему один фымил наказан, а не вся стайка?
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15k
кот базилий 9 минут назад
Что у них в черепушке, они ведь думают что это красиво и все в восторге?
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1k
Злодей 17 минут назад
Обезьянки
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13k
Rus77 17 минут назад
Тряски этого тупого мастурбека ничего общего с лезгинкой не имеют!
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695
DuckTales Полчаса назад
Интересно , там станцевал ?
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27
Сергей Володин 41 минуту назад
[мат] заполонили всю планету
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15k
Yorge 51 минуту назад
мало дали.
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32k
AzuveR 51 минуту назад
Как же за.ипали черножопые обезьяны.
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13k
Б.Касторский 52 минуты назад
Знаете, у меня предки тоже танцевали часто. С шашками, правда красивые танцы. Сейчас уже конечно давно нагаек с собой не носят. Все больше джинсы и кроссовки. Тоже освоить танец с шашками? А что. Кому помешает!
У нас даже Ермолова иной раз вспоминают добрым словом.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2895 постов (2849 в горячем)

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