Дуэт смертей Холл-Миллс: пастор и певица

Телам явно специально придали позу. Мужчина и женщина лежали бок о бок рядом с яблоней. Лицо мужчины было аккуратно прикрыто шляпой, а голова его спутницы покоилась на его правой руке.

Между телами лежали рваные клочки бумаги (позже выяснилось, что это любовные письма друг другу). К одному из ботинок мужчины была прилеплена визитная карточка. Убийца или убийцы не пожалели времени, чтобы привести останки в порядок после смерти. В общем, место убийства оказалось нетривиальным.