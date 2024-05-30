Дуэт смертей Холл-Миллс: пастор и певица

Обычным сентябрьским днём 1922 года рабочий Раймонд Шнайдер с подругой неспешно прогуливались в окрестностях Сомерсета. Прогулку пришлось прервать из-за страшной находки: в траве виднелись человеческие ноги, и конечности явно принадлежали покойникам.
Телам явно специально придали позу. Мужчина и женщина лежали бок о бок рядом с яблоней. Лицо мужчины было аккуратно прикрыто шляпой, а голова его спутницы покоилась на его правой руке.
Между телами лежали рваные клочки бумаги (позже выяснилось, что это любовные письма друг другу). К одному из ботинок мужчины была прилеплена визитная карточка. Убийца или убийцы не пожалели времени, чтобы привести останки в порядок после смерти. В общем, место убийства оказалось нетривиальным.
Свидетели сообщили об этом в полицию, которая быстро прибыла на место происшествия. Полицейские обнаружили, что мужчина был убит одним выстрелом в голову, а женщина – тремя выстрелами в голову. У неё также было перерезано горло и, как выяснилось позже, удалён язык. Тела были быстро опознаны: преподобный Эдвард У. Холл – пастор церкви в Нью-Брансуике, штат Нью-Джерси, и миссис Элеонора Р. Миллс – певица в хоре церкви Холла. Оба состояли в браке, но некоторое время у них был роман.
Репортёры слетелись как мухи на мёд. Вместе с толпой зевак, которые старательно затоптали место преступления, несмотря на усилия полицейских, и добавили массу ненужных улик.
Карточку, лежавшую у ног Холла, умудрились потрогать все. В результате получить отпечатки пальцев шансов уже не было.
Почти сразу же полиция заподозрила супругов жертв, что логично. Оба утверждали, что провели вечер у себя дома. Когда их половины не вернулись вечером домой, они отправились на их поиски. Безуспешно. Потом под подозрение попали два брата миссис Холл.
Толпа местных жителей наперебой заявляла, что они были неподалёку от места преступления и слышали выстрелы, видели миссис Холл и нескольких мужчин у яблони в ту ночь или видели других жутко подозрительных персонажей в этом районе.
Полицейские тихонько выли от досады, а головы стражей закона кружились от множества версий, многие из которых явно противоречили друг другу. Самым заметным свидетелем, ставшим любимцем газет, была местная жительница по имени Джейн Гибсон. Женщина содержала свиноферму, в связи с чем получила меткое, но не самое благозвучное прозвище – Свиноматка. Её версии увиденного значительно отличались друг от друга каждый раз, когда она давала показания. Но зато эмоций от процесса она получала в избытке, лениво купаясь в лучах славы.
В конце концов, полиция арестовала миссис Холл и двух её братьев – Генри и Уильяма Стивенсов. Суд над ними начался 3 ноября 1926 года и продлился месяц. Было вызвано множество свидетелей. Главный свидетель обвинения, та самая Свиноматка-Гибсон, была настолько больна, что её пришлось везти в зал суда на больничной койке.
Её свидетельские показания были поставлены под сомнение даже её собственной матерью, которая стояла в зале суда и кричала, что её дочь – лгунья. Другие свидетели подтвердили наличие визитной карточки, результаты вскрытия и то, что они якобы видели в ночь убийства. Обвинение не смогло представить весомых аргументов вины или хотя бы причастности, и все трое подсудимых были оправданы.
Теории, версии, гипотезы
Позже было выдвинуто множество теорий того, что произошло в ту ночь. Одни считали, что миссис Холл и её братья совершили убийства, но вышли на свободу из-за недостатка улик. Другие настаивали, что Ку-клукс-клан убил преподобного Холла и миссис Миллс, чтобы отвратить их от безнравственности в целом. По другим версиям, убийцами стали местные подростки, муж миссис Миллс или наёмный убийца. На суде защита даже выдвинула версию, что это сделала Свиноматка.
Дело затихло. Новый виток оно приобрело благодаря адвокату Александру Симпсону, вмешавшемуся по личному распоряжению губернатора. Законник потребовал провести эксгумацию и повторное вскрытие. В результате которого выяснилось, что у Элеоноры был удалён не только язык, но и часть трахеи с гортанью. То есть голосовой аппарат. Что явно напоминало месть ревнивой женщины – слишком уж увлёкся преподобный соловушкой с райским голосом в своём хоре. Но улики не были решающими. Дело снова попало в архив, покрылось слоем новых домыслов и пыли и так и осталось нераскрытым.
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