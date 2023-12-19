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В Челябинской области агрессивный лыжник напал на юного спортсмена за отказ уйти с дороги

В Челябинской области агрессивный лыжник напал на юного спортсмена за отказ уйти с дороги

Автор:
19 декабря 2023 11:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бастрыкин   Видео   Спорт   конфликт   лыжник   лыжня   напал   полиция   
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Взрослый дядька не только сломал парню лыжу, но и ударил его по лицу. Потому что может.


В Златоусте на видео попал конфликт взрослого и юного лыжников. 15-летний парень с другом готовились к соревнованиям на стадионе имени Ишмуратовой. Мимо ехал мужчина, которого задело то, что пацаны не освободили ему путь. Разозлившись, дядька устроил разборки: не поленился, вернулся и ударил подростка по лицу, а затем демонстративно медленно и со вкусом сломал лыжную палку юноши. Из-за испорченного инвентаря (кстати, дорогого) парень пропустил участие в соревнованиях.



Родители подростка обратились в полицию, и, как сообщают в пресс-службе ГУ МВД, взрослого лыжника сейчас разыскивают. Делом о хулиганстве заинтересовался глава СК РФ А. Бастрыкин.


Мужичок накатался как минимум на административную статью.

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Метки: Бастрыкин   Видео   Спорт   конфликт   лыжник   лыжня   напал   полиция   
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42  комментария
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58k
dima423 Час назад
Ну "юный лыжник" какой то тупой реально... и не обучаемый) Встал на лыжне, видит едет человек, не отходит...его оттолкнули, он опять встает на лыжню, ему по башке дали, он снова встает на лыжню... ну вот чего с ним делать? По моему еще и его родителям не мешало бы по голове настучать...
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22k
BiZ 2 минуты назад
согласен с дедом. мало дал.
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13k
Кыся 13 минут назад
А вломил-то за дело... Причем сначала долго уговаривал.
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45k
Игорь 14 минут назад
Вот не поверю, что в Челябинске нельзя нигде найти лыжную палку нужного размера за 1-2 дня, пусть и не навороченную. Соревнования он бедный пропустил из-за сломанной палки. Да за такое поведение на лыжне надо отстранять от соревнований.
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55k
turyst 16 минут назад
Так лыжу или палку?

И да, палка не столько стоит, чтобы из-за неё соревнования пропустить.
Уж нашлась бы запасная или одолжил у кого-нибудь.
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36k
Опаньки 17 минут назад
распускать руки - это конечно тема отдельно беседы, но ...

ощущение , что он нарочно стоит на лыжне и даже после замечания и удара возвращается на нее же ...

есть вот такие вот личности, любящие встать ПОПЕРЕК в самом узком и неудобном месте с коляской, тележкой, самокатом ...
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55k
turyst 19 минут назад
Мало дал.

Молодой лось, а уже черви в мозге.
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7k
tamin 24 минуты назад
Что за дичь? Дебил стоит на лыжне, сбил с ритма мужика. Тот резонно возмущается. Но может быть слегка агрессивно поступил, но может шел мужик на рекорд.
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8k
Колорад Полчаса назад
Ну, по видео если судить, то паренек явно заслужил, хотя может он даун, тогда надо с пониманием отнестись.
И вопрос, главе СК реально заняться нечем? Как там незаконные избиения в местах не столь отдаленных?
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1k
Тимур Полчаса назад
Странно. Стоит на лыжне, в него почти врезались - вернулся на лыжню; ему втащили - вернулся на лыжню. Кто там в Челябинске, проверьте, он ещё стоит на лыжне?
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53k
Войнов 36 минут назад
Мужичок накатался как минимум на административную статью.
====
Если лыжи дорогие и подросток получил вред здороьбю, то статья плавно перетекает в уголовную. Тут главное, не позволить спустить на тормозах.
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7k
Roman 41 минуту назад
Вот эта неспособность колхозанов совместно пользоваться общим имуществом поражает.
Стоять - обязательно на лыжне, перекрёстке или в проходе.
Сидеть читать телефон - на тренажёре.
За пивом в магазин сбегать - машина брошена посреди дороги на аварийке.
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1k
Робот ник-балда 42 минуты назад
Во первых херли они на лыжне встали, во вторых почему стерпел удар, дебилы
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14k
Artem 44 минуты назад
Без звука непонятно. Игнорил он его или бубнил что-то типо "с пNдорами не разговариваю". Еще и по лыжне топчится неисправимо..
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17k
SandMANn 50 минут назад
Дядя, конечно, нервный в край (не удивлюсь наличию диагноза), подлежит экзекуции, либо лечению. Но и пацанчику не следовала топтаться на лыжне и демонстративно включать игнор. Отошёл бы в сторонку и всё дела. С Кодекс поведения на лыжне участнику соревнований можно было бы и почитать и уже там, в честном соперничестве показывать свой характер. А так получилось глупо. Есть такой принцип "от дураков подальше"
Правда, кто кого спровоцировал без озвучки непонятно.
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1k
DDM 51 минуту назад
Надеюсь этого хренова учителя найдут и объяснят, что в нашей стране так нельзя. Ни бить нельзя за то, что не там и не так стоишь, ни имущество портить. Тем более детей.
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3k
brrr 56 минут назад
ЛЫЖНЮ!!
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35k
Fat Lynx Час назад
Правильно он ему втащил.
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22k
сеньор Леонсио Час назад
Спортивная ярость, хорошо, что не биатлонист!
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204
ruslan d Час назад
Ну там все молодцы , один на лыжне стоит , спортсмен хренов , готовится к забегу, другой начинает психовать и распускать руки ... Хотя, судя по упертости молодого , видимо допекло .. .
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322
iskra Час назад
Что то мне кажется,что мужик услышал от детишек неприличные слова..
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322
iskra Денис Час назад
Так факты представленны односторонне. В статье - точка зрения автора. Нет показаний мужика,да и самих детишек.
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