В Челябинской области агрессивный лыжник напал на юного спортсмена за отказ уйти с дороги

В Златоусте на видео попал конфликт взрослого и юного лыжников. 15-летний парень с другом готовились к соревнованиям на стадионе имени Ишмуратовой. Мимо ехал мужчина, которого задело то, что пацаны не освободили ему путь. Разозлившись, дядька устроил разборки: не поленился, вернулся и ударил подростка по лицу, а затем демонстративно медленно и со вкусом сломал лыжную палку юноши. Из-за испорченного инвентаря (кстати, дорогого) парень пропустил участие в соревнованиях.