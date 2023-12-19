В Челябинской области агрессивный лыжник напал на юного спортсмена за отказ уйти с дороги

Взрослый дядька не только сломал парню лыжу, но и ударил его по лицу. Потому что может.
В Златоусте на видео попал конфликт взрослого и юного лыжников. 15-летний парень с другом готовились к соревнованиям на стадионе имени Ишмуратовой. Мимо ехал мужчина, которого задело то, что пацаны не освободили ему путь. Разозлившись, дядька устроил разборки: не поленился, вернулся и ударил подростка по лицу, а затем демонстративно медленно и со вкусом сломал лыжную палку юноши. Из-за испорченного инвентаря (кстати, дорогого) парень пропустил участие в соревнованиях.
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Родители подростка обратились в полицию, и, как сообщают в пресс-службе ГУ МВД, взрослого лыжника сейчас разыскивают. Делом о хулиганстве заинтересовался глава СК РФ А. Бастрыкин.
Мужичок накатался как минимум на административную статью.
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И да, палка не столько стоит, чтобы из-за неё соревнования пропустить.
Уж нашлась бы запасная или одолжил у кого-нибудь.
ощущение , что он нарочно стоит на лыжне и даже после замечания и удара возвращается на нее же ...
есть вот такие вот личности, любящие встать ПОПЕРЕК в самом узком и неудобном месте с коляской, тележкой, самокатом ...
Молодой лось, а уже черви в мозге.
И вопрос, главе СК реально заняться нечем? Как там незаконные избиения в местах не столь отдаленных?
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Если лыжи дорогие и подросток получил вред здороьбю, то статья плавно перетекает в уголовную. Тут главное, не позволить спустить на тормозах.
Стоять - обязательно на лыжне, перекрёстке или в проходе.
Сидеть читать телефон - на тренажёре.
За пивом в магазин сбегать - машина брошена посреди дороги на аварийке.
Правда, кто кого спровоцировал без озвучки непонятно.
Тем более, глядь.
Вы наберите в поисковике "12 летний подросток зарезал", "подростки зарезали", "банда подростков", ВИ ТАКИ БУДЕТЕ СИЛЬНО УДИВЛЕННЫЙ... Наюверное, или опять включите неадекватную мамашу такого "дитяти"?
Не зря во многих странах возраст уголовного наказания намного ниже чем у нас, что давно пора сделать и в России. Они же ж СУКА, ПРЕКОАСНО ОСОЗНАЮТ, ЧТО ДЕЛАЮТ.
А в данном случае ваше "дитя" вообще ведет себя как животное (по тупости, реально, как осел), какого хера он встал на лыжню и делает свои дела, он бы еще насрал там, не в своем огороде же проложил.
Ну ладно встал, если бы снег глубокий был, ну лано, стоял и стоял, лыжню портил, но МЛЯТЬ, ТОГДА СМОТРИ ПО СТОРОНАМ И СРАЗУ ОСВОБОДИ ДРУГОМУ.
Не... он же упоротый, как осел, а что делать с животным, когда оно упорно что то делает не так? ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, больше никак, ибо не действует, точно так же, как и при психически неадекватном поведении во время приступа (сталкивался не раз, ибо и у знакомых были и сам ухаживал за людьми после инсульта, с поражением когнитивных функций).
Выходит, что или психически ненормальный, или упоротый до предела, что более вероятно. Оба случая лечатся ТОЛЬКО ПИНКАМИ.
послал мужика, в интернете привыкли, тот вернулся, пытался говорить...
прошлось дело бомжа Компота продолжить.
ну... штраф может и получит.
зато дебил узнал что за базар отвечать надо))