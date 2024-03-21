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Самолёт, следовавший в Благовещенск, нарушил воздушные границы и внезапно залетел в Китай

Самолёт, следовавший в Благовещенск, нарушил воздушные границы и внезапно залетел в Китай

Автор:
21 марта 2024 15:51
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Китай   авиа   авиация   нарушение границ   росавиация   самолет   
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Ситуацию уже назвали "авиационным инцидентом".

Рейс авиакомпании «Россия» из Красноярска в Благовещенск внезапно посетил территорию Китая. Это произошло 20 марта, когда Boeing 737-800 заходил на посадку в аэропорт "Игнатьево" в Благовещенске.


Очередь неожиданно изменилась, и пилотов самолёта попросили пропустить вертолёт. Тогда экипаж Боинга освободил воздушное пространство, залетев при этом на территорию соседней страны. Нарушение границ было кратковременным, после чего рейс благополучно приземлился в Благовещенске.


Представитель «России» подтвердили РИА «Новости», что экипаж самолета действительно попросили освободить пространство для вертолета. К счастью, в КНР самолёт находился всего несколько секунд и успел вернуться в родную гавань до момента, когда ситуация стала бы необратимой


Как сообщает Телеграм-канал "Авиаторщина", "Росавиация квалифицировала событие как авиационный инцидент и приступила к его расследованию".

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Метки: Ynews   Китай   авиа   авиация   нарушение границ   росавиация   самолет   
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3  комментария
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26k
Сибиряк 40 минут назад
Формализм какой то. Вообще проблемы не вижу, самолёт заходил на посадку скорость около 300, высота около 1500, ну завернул он чуть позже чем положено было, но ситуация то очевидная. Эфир слышит в том числе китайская сторона ситуация прозрачная как небо в ясный день. Заходили судя по треку "визуально", прошли стрелку реки начали поворот.Тем более в этом районе наверняка "зона ожидания" и подобное там не редкость.
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2k
Росомаха 21 минуту назад
Руль заклинило...
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38k
Андрей Иванов 21 минуту назад
А чего они так странно вообще летают? Почему от Черемхово до аэропорта напрямки нельзя? Или там горы выше Эвереста?
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Schreibikus
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