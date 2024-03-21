Самолёт, следовавший в Благовещенск, нарушил воздушные границы и внезапно залетел в Китай

Ситуацию уже назвали "авиационным инцидентом".
Рейс авиакомпании «Россия» из Красноярска в Благовещенск внезапно посетил территорию Китая. Это произошло 20 марта, когда Boeing 737-800 заходил на посадку в аэропорт "Игнатьево" в Благовещенске.
Очередь неожиданно изменилась, и пилотов самолёта попросили пропустить вертолёт. Тогда экипаж Боинга освободил воздушное пространство, залетев при этом на территорию соседней страны. Нарушение границ было кратковременным, после чего рейс благополучно приземлился в Благовещенске.
Представитель «России» подтвердили РИА «Новости», что экипаж самолета действительно попросили освободить пространство для вертолета. К счастью, в КНР самолёт находился всего несколько секунд и успел вернуться в родную гавань до момента, когда ситуация стала бы необратимой
Как сообщает Телеграм-канал "Авиаторщина", "Росавиация квалифицировала событие как авиационный инцидент и приступила к его расследованию".
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