Самолёт, следовавший в Благовещенск, нарушил воздушные границы и внезапно залетел в Китай

Представитель «России» подтвердили РИА «Новости», что экипаж самолета действительно попросили освободить пространство для вертолета. К счастью, в КНР самолёт находился всего несколько секунд и успел вернуться в родную гавань до момента, когда ситуация стала бы необратимой

Как сообщает Телеграм-канал "Авиаторщина", "Росавиация квалифицировала событие как авиационный инцидент и приступила к его расследованию".