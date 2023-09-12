Пассажирский самолёт Сочи-Омск экстренно сел на грунт неподалёку от Новосибирска

Пилоты приняли верное решение, направив борт на запасной аэродром в Новосибирск. Посадочной полосы в Омске могло не хватить из-за её длины, что неминуемо привело бы к катастрофе. Посадить самолёт с отказавшей гидросистемой в Новосибирской области смог капитан Сергей Белов (на фото крайний справа) вместе со вторым пилотом Эдуардом Семёновым.





Не знаем, насколько это было сложно, но об обстановке в салоне самолёта перед посадкой можно судить по этим голосовым сообщениям. На записи - инструктаж стюардессы, которая рассказывает о предстоящей посадке. Голос девушки выдержан и спокоен, но чувствуется огромное напряжение. В салоне слышен женский плач. Автор видео сообщает, что после посадки плакали даже бортпроводницы.



