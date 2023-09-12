Пассажирский самолёт Сочи-Омск экстренно сел на грунт неподалёку от Новосибирска

Причиной аварийной посадки стала проблема с гидросистемой.
Сегодня утром в районе села Каменки Новосибирской области совершил экстренную посадку Airbus рейса Сочи – Омск. По данным сервисаFlightradar, борт не сел в аэропорту назначения и сменил курс.
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Причиной аварии стала проблема с гидравликой.Т.к. был велик риск полного отказа шасси, самолёт решили сажать практически в поле, прямо на грунт.
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С этой задачей экипаж Airbus справился на отлично. При посадке никто не пострадал, возгорания не возникло. На борту находилось 159 пассажиров и 6 членов экипажа. Для выхода из самолёта пришлось использовать надувной трап.
К месту посадки приехали спасатели, врачи, однако медпомощь никому не потребовалась.
МЧС опубликовал видео с места экстренной посадки самолёта.
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Так работала лента выдачи багажа на борту самолета «Уральских авиалиний» после посадки.
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Первые комментарии пассажиров самолёта.
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Эта женщина тоже летела рейсом из Сочи в Омск. Она говорит, что до сих пор не осознала случившегося, но заметила, что экипаж судна сработал грамотно и чётко.
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Сейчас пассажиры находятся в пункте временного размещения в ДК Убинского района.
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А это экипаж борта - фото сделано сразу после посадки самолёта в поле.
Пилоты приняли верное решение, направив борт на запасной аэродром в Новосибирск. Посадочной полосы в Омске могло не хватить из-за её длины, что неминуемо привело бы к катастрофе. Посадить самолёт с отказавшей гидросистемой в Новосибирской области смог капитан Сергей Белов (на фото крайний справа) вместе со вторым пилотом Эдуардом Семёновым.
Не знаем, насколько это было сложно, но об обстановке в салоне самолёта перед посадкой можно судить по этим голосовым сообщениям. На записи - инструктаж стюардессы, которая рассказывает о предстоящей посадке. Голос девушки выдержан и спокоен, но чувствуется огромное напряжение. В салоне слышен женский плач. Автор видео сообщает, что после посадки плакали даже бортпроводницы.
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Вот он, герой дня, Сергей Белов.
Командир воздушного судна Сергей Белов - потомственный лётчик. Его отец также был командиром ТУ-154, а дед - военным штурманом, управлявшим ТУ-16. Сергей родился в Тбилиси, и с детства знал, что будет лётчиком.
Второй пилот Эдуард Семёнов считает, что самолёт сегодня посадили благодаря мастерству и Божьей помощи.
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Благодаря его действиям и профессионализму удалось без потерь посадить судно и сохранить жизни пассажиров и членов экипажа.
Сейчас инцидент с самолетом "Уральских авиалиний будет расследоваться специальной комиссией, которую сформировала "Росавиация"". На время следствия пилоты будут отстранены от полётов - это стандартная процедура.
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Пилот офигенный.
На "своё" денег хватает, только в этом "своём" импортных деталей столько, что без них своё не летает.
Интересно, что теперь "ожидает " сам самолет. Машина то не маленькая и с поля не взлетит
На первом рисунке быстрый способ расчёта потребного количества топлива для полёта A320 на расстояние 320-340 морских миль на эшелоне не выше 290 на исправном самолёте.
На втором рисунке ответ, сколько процентов надо прибавить к расходу при наличии отказа. (+195% как минимум). И это только долететь от точки до точки. Без учёта ветра. Без любых других обстоятельств.
Вы сами можете посчитать, не поленитесь.
"- был отказ гидравлической системы?
- Попозже, не отвлекайте
- Понял. И уточним у Новосибирска сейчас схему захода
- Принял
- 1383 на 120 эшелоне пойдем, нам топлива не хватит
- понял, эшелон 120, занимайте эшелон 120
- Новосибирск, погода подскажите еще раз, пожалуйста
- Пилот 1383, хорошо, запросим последнюю погоду, и вам ветер может нужен на 120 эшелоне?
- Да, скажите
- Понял, уточню
<….>
- пилот 1383, подход
- Полосы мы не сможем освободить, у нас передняя стойка неуправляемая будет
- Пилот 1383, понял. Сообщим Новосибирску, обеспечат вам посадку
- Серег, что серьезно?
- Да гидравлика вытекла полностью
- Вонючий случай
- 1383 Ваше место для контроля азимут 165, удаление 146 километров после центрального… и работайте Новосибирск контроль 132 запятая 5
- 132,5 спасибо, до свидания
- Всего вам доброго
- Серега, удачи
- Спасибо".
Сели успешно, все живы. Летчики молодцы. Достойны награды.
Поэтому, собственно, он и садился в поле: до следующего аэропорта не хватило топлива.
А не разрешили посадку в Омске потому, что там только одна ВПП.
Самолёт мог её заблокировать, что привело бы к закрытию аэропорта и финансовым потерям.
В самолёте было 167 человек.
Их жизни стоят меньше, чем финансовые потери аэропорта.
Сильно проблемные самолеты обычно принято уводить в сторону от населенных пунктов и сажать как получится и где придется.
Написано : НЕ менять конфигурацию (предкрылки/закрылки, шасси) до выхода из сдвига ветра. А выйти из него можно и на высоте 500м. И вот вы до 500м высоты хоть с 30 метров будете в посадочной конфигурации лететь вверх. Это закон. Это прописано в руководстве по лётной эксплуатации A320, нравится вам это или нет.
Убрать они их не могли теоритически.
Но мне интересно, а как потом убирают эти самолёты? Разбирают и по частям вывозят?