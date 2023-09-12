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Пассажирский самолёт Сочи-Омск экстренно сел на грунт неподалёку от Новосибирска

Пассажирский самолёт Сочи-Омск экстренно сел на грунт неподалёку от Новосибирска

Автор:
12 сентября 2023 08:35
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Airbus   Ynews   Видео   Гидравлика   Уральские авиалинии   аварийная посадка   авиа   самолет   экстренная посадка   
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Причиной аварийной посадки стала проблема с гидросистемой.

Сегодня утром в районе села Каменки Новосибирской области совершил экстренную посадку Airbus рейса Сочи – Омск. По данным сервисаFlightradar, борт не сел в аэропорту назначения и сменил курс.


Причиной аварии стала проблема с гидравликой.Т.к. был велик риск полного отказа шасси, самолёт решили сажать практически в поле, прямо на грунт.




С этой задачей экипаж Airbus справился на отлично. При посадке никто не пострадал, возгорания не возникло. На борту находилось 159 пассажиров и 6 членов экипажа. Для выхода из самолёта пришлось использовать надувной трап.


К месту посадки приехали спасатели, врачи, однако медпомощь никому не потребовалась.


МЧС опубликовал видео с места экстренной посадки самолёта.

Так работала лента выдачи багажа на борту самолета «Уральских авиалиний» после посадки.


Первые комментарии пассажиров самолёта.


Эта женщина тоже летела рейсом из Сочи в Омск. Она говорит, что до сих пор не осознала случившегося, но заметила, что экипаж судна сработал грамотно и чётко.


Сейчас пассажиры находятся в пункте временного размещения в ДК Убинского района.


А это экипаж борта - фото сделано сразу после посадки самолёта в поле.


Пилоты приняли верное решение, направив борт на запасной аэродром в Новосибирск. Посадочной полосы в Омске могло не хватить из-за её длины, что неминуемо привело бы к катастрофе. Посадить самолёт с отказавшей гидросистемой в Новосибирской области смог капитан Сергей Белов (на фото крайний справа) вместе со вторым пилотом Эдуардом Семёновым.


Не знаем, насколько это было сложно, но об обстановке в салоне самолёта перед посадкой можно судить по этим голосовым сообщениям. На записи - инструктаж стюардессы, которая рассказывает о предстоящей посадке. Голос девушки выдержан и спокоен, но чувствуется огромное напряжение. В салоне слышен женский плач. Автор видео сообщает, что после посадки плакали даже бортпроводницы.


Вот он, герой дня, Сергей Белов.



Командир воздушного судна Сергей Белов - потомственный лётчик. Его отец также был командиром ТУ-154, а дед - военным штурманом, управлявшим ТУ-16. Сергей родился в Тбилиси, и с детства знал, что будет лётчиком.



Второй пилот Эдуард Семёнов считает, что самолёт сегодня посадили благодаря мастерству и Божьей помощи.



Благодаря его действиям и профессионализму удалось без потерь посадить судно и сохранить жизни пассажиров и членов экипажа.

Сейчас инцидент с самолетом "Уральских авиалиний будет расследоваться специальной комиссией, которую сформировала "Росавиация"". На время следствия пилоты будут отстранены от полётов - это стандартная процедура.

Источник:

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Метки: Airbus   Ynews   Видео   Гидравлика   Уральские авиалинии   аварийная посадка   авиа   самолет   экстренная посадка   
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219  комментариев
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5k
A 17 часов назад
Экипаж- герои
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147
Сергей Клейстер 3 часа назад
удивительно плотный грунт
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183
Pasha Panfilov 4 часа назад
Мдя. Хлебнули адреналинчику чуваки. Но хорошо, что все живы.
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1k
Николай 5 часов назад
При всей моей любви к авиации... Я был удивлен, что такая огромная хренина может сеть просто на поле так, что даже шасси не оторвутся... Очень не часто такое бывало.
Пилот офигенный.
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1k
Mikhail 5 часов назад
а это же вручную посадка, не по приборам?
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119
AndrushaVictorovich 5 часов назад
Молодцы, людей спасли
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390k
Алексей 5 часов назад
молодцы пилоты. и жизни спасли и хохлам порадоваться не дали!!!!!!!!!!!!!!!!
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1k
Алексей Попов 6 часов назад
И до сих пор закупают эти ....ыеы аирбасы. На свое денег не хватает, воруютс... Как и росбатут...
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4k
просто Дмитрий 6 часов назад
Герои !!!

Интересно, что теперь "ожидает " сам самолет. Машина то не маленькая и с поля не взлетит
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1k
hat3k 6 часов назад
Можно скачать QRH самолёта A320 и узнать, сколько нужно топлива, чтобы долететь с выпущенными шасси от Омска до Новосибирска.

На первом рисунке быстрый способ расчёта потребного количества топлива для полёта A320 на расстояние 320-340 морских миль на эшелоне не выше 290 на исправном самолёте.

На втором рисунке ответ, сколько процентов надо прибавить к расходу при наличии отказа. (+195% как минимум). И это только долететь от точки до точки. Без учёта ветра. Без любых других обстоятельств.

Вы сами можете посчитать, не поленитесь.
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12k
НИКТО 6 часов назад
Ниже, расшифровка переговоров перед посадкой:

"- был отказ гидравлической системы?

- Попозже, не отвлекайте

- Понял. И уточним у Новосибирска сейчас схему захода

- Принял

- 1383 на 120 эшелоне пойдем, нам топлива не хватит

- понял, эшелон 120, занимайте эшелон 120

- Новосибирск, погода подскажите еще раз, пожалуйста

- Пилот 1383, хорошо, запросим последнюю погоду, и вам ветер может нужен на 120 эшелоне?

- Да, скажите

- Понял, уточню

<….>

- пилот 1383, подход

- Полосы мы не сможем освободить, у нас передняя стойка неуправляемая будет

- Пилот 1383, понял. Сообщим Новосибирску, обеспечат вам посадку

- Серег, что серьезно?

- Да гидравлика вытекла полностью

- Вонючий случай

- 1383 Ваше место для контроля азимут 165, удаление 146 километров после центрального… и работайте Новосибирск контроль 132 запятая 5

- 132,5 спасибо, до свидания

- Всего вам доброго

- Серега, удачи

- Спасибо".

Сели успешно, все живы. Летчики молодцы. Достойны награды.
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6k
Андрей Крылов 6 часов назад
Летуны и командир судна лично - красавцы! Выбрали единственно верное решение из всех возможных! Молодцы!
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
16k
Vital Idol 6 часов назад
Самолёту, который сегодня сел в поле, не разрешили посадку в Омске.
Поэтому, собственно, он и садился в поле: до следующего аэропорта не хватило топлива.

А не разрешили посадку в Омске потому, что там только одна ВПП.
Самолёт мог её заблокировать, что привело бы к закрытию аэропорта и финансовым потерям.

В самолёте было 167 человек.
Их жизни стоят меньше, чем финансовые потери аэропорта.
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183
Pasha Panfilov Vital Idol 2 часа назад
Ну не знаю. Импортный самолет, перед введением санкций никуда не забранный наспех, чет подозрительно это всё. Скорее всего это такой хлам, что простихоспади и, если уж одно сломалось, то не факт что остальное в порядке.
Сильно проблемные самолеты обычно принято уводить в сторону от населенных пунктов и сажать как получится и где придется.
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12
Дашка Комиссарова 7 часов назад
Дибилы. Вся механизация работала. Лететь в OVB c выпущенным шасси и закрылками мог только доблоёб.
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3k
Basket 7 часов назад
Безусловно, пилотам аве!
Но мне интересно, а как потом убирают эти самолёты? Разбирают и по частям вывозят?
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16k
Альф 57 7 часов назад
Пилоты - дай бог вам всех благ. В своё время приходилось много летать по делам - так как боюсь летать молился или напивался (по возможности). Красавы.
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867
Mil-ast 7 часов назад
С Юсуповым тоже вперед паровоза побежали и ах наградили его. А потом выяснилось, что катастрофы можно было избежать. Я к тому, что делать выводы о экипаже нужно только после расследования.
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7k
Нестерин Сергей 8 часов назад
146 баллов по пятибалльной шкале и огромное уважение за профессионализм. В наше время ТАКОЙ профподготовкой обладают немногие.
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2
Иван Иванов 8 часов назад
Что за проблема с гидравликой? Фамилия проблемы и какой срок дали. Есть же специально обученные люди,которые отвечают за отсутствие проблем.
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183
Pasha Panfilov Иван Иванов 5 часов назад
Импортные самолетики-то... Небось под санкциями и шишь достанешь запчастей. Что-то подсказывает, что если не будет налажено полноценного своего производства, в т.ч. даже под эти импортные - летать придется в ступах и на метле.
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−5
Олег Назаров 8 часов назад
Мне кажется, что не только экипаж показал себя достойно но и сам Воздушный Автобус. Лучше рекламы не сыскать - на рыхлое поле, с выпущенными шасси и... всё в порядке. Случай конечно. Но счастливый случай.
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9k
Oleg 9 часов назад
Все живы
так что можно )
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