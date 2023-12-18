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Честные признания людей, за которые их не хочется осуждать

Честные признания людей, за которые их не хочется осуждать

Автор:
18 декабря 2023 09:49
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   анонимные мнения   интересно   картинки   проект люди   смешно   фото   
1456
15

"Проект люди" - это сообщество, где пользователи делятся своим мнением на разные темы. Эти мнения были написаны разными людьми и были собраны из инстаграм* опроса и из сообщений, которые были отправлены в проект. Все анонимно и мнения реальны!

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Метки: Прикол   анонимные мнения   интересно   картинки   проект люди   смешно   фото   
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10  комментариев
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217
ruslan d Час назад
А бывают разные полотенца для этого дела ?
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3k
lekha-fil 5 минут назад
Чё за =х*у=ня?
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279
Максим 6 минут назад
Поясните, что такое "я написала крашу"?? Фото номер 4
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14k
gavrosh Полчаса назад
Полотенце у него одно.
Я шампунем мою не только голову)
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9k
sedoisever 58 минут назад
Если я вытираюсь полотенцем, то я помылся. Если я помылся, то я чистый. Если я чистый, то какая нахрен разница, какую ЧИСТУЮ часть тела я вытираю? )
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62k
pynh Час назад
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13k
Copycat Час назад
не могу вытирать лицо и например ноги одним полотенцем - у меня одно маленькое для лица и головы, а другое большое для остального тела

наверно меня можно назвать излишне брезглительным
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