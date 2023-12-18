Честные признания людей, за которые их не хочется осуждать

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"Проект люди" - это сообщество, где пользователи делятся своим мнением на разные темы. Эти мнения были написаны разными людьми и были собраны из инстаграм* опроса и из сообщений, которые были отправлены в проект. Все анонимно и мнения реальны!
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Я шампунем мою не только голову)
наверно меня можно назвать излишне брезглительным