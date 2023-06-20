15 правдивых комиксов про работу в офисе

Sosindex - маркетинговое агентство. В соцсетях для привлечения лояльности и узнаваемости они используют юмор. Каждую неделю у них выходят комиксы про офисную жизнь. Сюжеты взяты из реальной жизни и передают рабочую атмосферу. В шутливой форме, конечно же.