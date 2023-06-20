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15 правдивых комиксов про работу в офисе

15 правдивых комиксов про работу в офисе

Автор:
20 июня 2023 16:40
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   интересно   комиксы   смешно   фото   шутки   
1542
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Sosindex - маркетинговое агентство. В соцсетях для привлечения лояльности и узнаваемости они используют юмор. Каждую неделю у них выходят комиксы про офисную жизнь. Сюжеты взяты из реальной жизни и передают рабочую атмосферу. В шутливой форме, конечно же.

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Метки: Прикол   забавно   интересно   комиксы   смешно   фото   шутки   
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5  комментариев
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3k
Yus 57 минут назад
Ахренеть какие "правдивые" комиксы. То есть, "Sosindex - маркетинговое агентство", рассказывает, как они ударно "работают"?
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16k
Smiley 6 минут назад
Что за х****ня?
А, кукурузина....
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6k
McAir 9 минут назад
Опять Кукурузина из себя что-то неприятное выдавила...
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4k
Jora Kyky(Kukunaher) Полчаса назад
Тупенько.
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Спелая кукурузинка

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