15 правдивых комиксов про работу в офисе

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Sosindex - маркетинговое агентство. В соцсетях для привлечения лояльности и узнаваемости они используют юмор. Каждую неделю у них выходят комиксы про офисную жизнь. Сюжеты взяты из реальной жизни и передают рабочую атмосферу. В шутливой форме, конечно же.
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