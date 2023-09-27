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На это можно смотреть вечно: глупые вывески и постыдные ошибки

На это можно смотреть вечно: глупые вывески и постыдные ошибки

Автор:
27 сентября 2023 14:06
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   вывески   забавно   интересно   любопытно   ошибки   приколисты   смешно   фото   
1166
15

Иногда ошибки и каламбуры закрадываются даже в самые простые ситуации. Потом, конечно, от первого впечатления уже не избавиться, но хоть внимание удалось привлечь.

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Метки: Прикол   вывески   забавно   интересно   любопытно   ошибки   приколисты   смешно   фото   
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2  комментария
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Vergüenza Ajena 14 минут назад
Комментарий к фото
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56k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Может это БДСМ салон какой нить?))
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