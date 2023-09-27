На это можно смотреть вечно: глупые вывески и постыдные ошибки

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Иногда ошибки и каламбуры закрадываются даже в самые простые ситуации. Потом, конечно, от первого впечатления уже не избавиться, но хоть внимание удалось привлечь.
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