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Странные и смешные страхи, которые посещают каждого из нас

Странные и смешные страхи, которые посещают каждого из нас

Автор:
22 декабря 2023 10:39
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Прикол   интересно   картинки   правдивые картинки   страх   фото   
1679
17

"Наши страхи" - это проект, в котором собраны переживания разных людей по любым поводам. Кому-то они покажутся нелепыми или смешными, другим - абсолютно понятными и знакомыми. И порой так сложно признаваться в своих слабостях, однако анонимный проект со 152 тыс. подписчиков очень помогает в этом.

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Метки: Прикол   интересно   картинки   правдивые картинки   страх   фото   
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2  комментария
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58k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
У Путина каждое новое предложение на переговорах, хуже предыдущего)
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