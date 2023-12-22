Странные и смешные страхи, которые посещают каждого из нас

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"Наши страхи" - это проект, в котором собраны переживания разных людей по любым поводам. Кому-то они покажутся нелепыми или смешными, другим - абсолютно понятными и знакомыми. И порой так сложно признаваться в своих слабостях, однако анонимный проект со 152 тыс. подписчиков очень помогает в этом.
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