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Абуна Йемата Гух: самая труднодоступная святыня планеты

Абуна Йемата Гух: самая труднодоступная святыня планеты

Автор:
11 декабря 2023 11:01
Сообщество : ФотоМир
Метки: Абуна Йемата Гух   Церковь   высота   гора   достопримечательность   испытание   скала   туризм   храм   эфиопия   
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На севере Эфиопии прямо в скальной гряде находится почитаемая верующими святыня, ради посещения которой люди готовы рисковать жизнью.

Небесный храм Абуна Йемата Гух считается самым труднодоступным культовым сооружением нашей планеты. И одним из древнейших (датируется 5 веком нашей эры). Чтобы войти в святилище, для начала нужно преодолеть отвесную скалу высотой 6 метров и пересечь узкие уступы с перепадом высот в 200 метров.


Вход в небесный храм находится на высоте 2580 метров. И на отдельных участках тропы действительно можно расстаться с жизнью, ведь нормальной дороги как таковой не оборудовано. Путь состоит из узких извилистых дорожек, вырубленных прямо в породе, полностью отвесных участков скалы и сомнительных конструкций из канатов и верёвок. Людям в плохой физической форме, гипертоникам, полным и, конечно, с боязнью высоты здесь нечего делать.

Зато те, кому удастся добраться в пункт назначения, никогда не забудут это место. Даже если пошли в Абуна Йемата Гух исключительно из туристического, а не религиозного интереса.

Создателем небесной церкви считается египетский священник Абуна Йемата – один из девяти святых, которые принесли христианство в Эфиопию.

Чем  обусловлен выбор такого нестандартного места? Одна версия гласит, что так Йемата хотел защитить святилище от врагов, другая – он желал истинного просветления и стремился получить его через уединение и близость к небесам.

Верующие приносили сюда новорожденных детей для крещения, а тела усопших, чтобы похоронить на горе.

Абуна Йемата Гух существует уже 15 веков, и за это время, по словам нынешнего священника Кеса Хайле Силасси, «никто не падал» на пути наверх.

Потолок и стены пещеры украшают замысловатые узоры и фрески с изображениями ангелов и апостолов. В церкви хранится старинная Библия в обложке из козьей кожи, которую служители с удовольствием и гордостью демонстрируют туристам.

Абуна Йемата Гух – место святости и спокойствия. Туристы рассказывают, что после подъёма чувствуется зашкаливание адреналина, а когда пульс замедляется, и глаза привыкают к полумраку, то создаётся волшебное ощущение, что ангелы и святые на фресках оживают, медленно выходя из мрака.

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Метки: Абуна Йемата Гух   Церковь   высота   гора   достопримечательность   испытание   скала   туризм   храм   эфиопия   
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3  комментария
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
По таким местам и текстам, можно судить как менялась религия. Так в свое время была дополнена книга Еноха, некогда вторая по значимости, а ныне она вроде вне канона.
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313
iskra 23 секунды назад
"Никто не падал на пути вверх"..
Альпинисты знают, что путь вниз опаснее восхождения. И погибают чаще уже после покорения вершины.
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
У всех с первого раза получилось прилично прочитать название?))
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