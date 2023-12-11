Абуна Йемата Гух: самая труднодоступная святыня планеты

Вход в небесный храм находится на высоте 2580 метров. И на отдельных участках тропы действительно можно расстаться с жизнью, ведь нормальной дороги как таковой не оборудовано. Путь состоит из узких извилистых дорожек, вырубленных прямо в породе, полностью отвесных участков скалы и сомнительных конструкций из канатов и верёвок. Людям в плохой физической форме, гипертоникам, полным и, конечно, с боязнью высоты здесь нечего делать.

Зато те, кому удастся добраться в пункт назначения, никогда не забудут это место. Даже если пошли в Абуна Йемата Гух исключительно из туристического, а не религиозного интереса.