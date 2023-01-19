Порноактриса утверждает, что её хотят выжить из города за съёмку в церкви

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37-летняя Юлия Винтер, порноактриса из Бремена (Германия), вызвала гнев местных жителей. Не так давно она снялась в пикантном 15-минутном секс-фильме в паре с еще одним актером. Проблема в том, что съемка была проведена в церкви.
Порнофильм был снят в церкви Св. Космы и Дамиана, расположенной в пригороде Бремена. Кстати, в тот момент в церкви шла подготовка к похоронам.
Фильм вызвал гнев местных жителей. По словам Юлии Винтер, ей начали мстить всеми возможными способами: оскорблять при встрече на улице, присылать письма, полные ненависти, а затем подожгли сарай рядом с домом, который она снимает.
Фильм вызвал гнев местных жителей. По словам Юлии Винтер, ей начали мстить всеми возможными способами: оскорблять при встрече на улице, присылать письма, полные ненависти, а затем подожгли сарай рядом с домом, который она снимает.
Пожар случился посреди ночи и очень ее напугал. Женщина утверждает, что ее хотят выжить, а точнее, "выжечь" из города.
Ее арендодатель уже расторг договор аренды, заявив, что дом, в котором она жила, ему нужен для частного пользования.
"Никогда бы не подумала, что люди могут быть настолько полны ненависти. Я не знаю, как теперь быть — мы ведь ничего не сделали", — говорит она.
Ее арендодатель уже расторг договор аренды, заявив, что дом, в котором она жила, ему нужен для частного пользования.
"Никогда бы не подумала, что люди могут быть настолько полны ненависти. Я не знаю, как теперь быть — мы ведь ничего не сделали", — говорит она.
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После провокационного видео, вышедшего в прошлом году, местный священник подал обвинения против Винтер.
После расследования прокуратура присудила ей штраф в размере 1500 евро за "препятствование отправлению религиозных обрядов". Это нарушение статьи 167 Уголовного кодекса Германии.
После расследования прокуратура присудила ей штраф в размере 1500 евро за "препятствование отправлению религиозных обрядов". Это нарушение статьи 167 Уголовного кодекса Германии.
Однако Винтер утверждает, что сняла фильм только для того, чтобы привлечь внимание к проблеме жестокого обращения с детьми в церкви.
Она сказала, что ее мотивация заключалась в том, чтобы осудить то, что она считает неспособностью церкви должным образом привлечь к ответственности предполагаемых виновных в совершении сексуальных преступлений в отношении детей.
Она сказала, что ее мотивация заключалась в том, чтобы осудить то, что она считает неспособностью церкви должным образом привлечь к ответственности предполагаемых виновных в совершении сексуальных преступлений в отношении детей.
Женщина отказалась платить штраф и заявила, что если и готова его заплатить, то только не церкви. Она также сказала, что готова заплатить за уборку и даже устранить лично любой беспорядок, который она могла устроить во время съемок в церкви (с намеком на то, что никакого беспорядка в результате ее действий не было).
После этого Винтер была поставлена перед жёстким выбором: либо заплатить штраф, либо провести 50 дней за решёткой. Так что платить пришлось, хотя и это решение она обжаловала.
После этого Винтер была поставлена перед жёстким выбором: либо заплатить штраф, либо провести 50 дней за решёткой. Так что платить пришлось, хотя и это решение она обжаловала.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Германия Церковь непристойное поведение ну и ну оплата штрафа оскорбление чувств верующих порно порноактрисы
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- так это в Германии.
- Тогда арестовать и посадить, нечего разводить похабщину.
28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь...
Бытие 1 глава.
1. Сняли порно около Бремена (Германия), а штраф в фунтах стерлингах? Если кто до сих пор не в курсе, в Германии евро.
2. Как они сняли это видео? Взломали церковь и сняли? Вряд ли. Тогда почему не судят тех, кто позволил им снимать г-г-нуху в церкви?
3. Набери в гугле ггнуху с монашками или "в церкви", тысячи видео, а обозлились только на эту актрисулину, чёт падазрительна -_-
А не пиарит ли тут кто-то свою родственницу?
- КАК можно было провести съёмку в церкви без предварительного согласования?
- ОТКУДА все эти набожные люди вообще узнали о существовании данного видео?
- Слушай, говорит, мне тут к фильму темка нужна на титры. За недельку сбацаешь что-нибудь простенькое? Премьера через 2 недели уже.
- Да без проблем! Расскажи только о чём фильм, чтоб я с музыкой не промахнулся?
- Не бери в голову - в нем вообще музыки нет. Тема только для титров нужна. Ну представь себе: С дерева лист падает зигзагом на мокрый асфальт, и как до земли долетает - тут титры и твоя тема звучит.
- Ок. Через неделю сделаю!
Ушел композитор с головой в работу. Давно ничего не писал, да и халтурить не любит. Ночами не спал... В общем через неделю тема была готова. Дивная, красивая музыка - хоть завтра на "Оскара" посылай. Отправил режиссёру. Тот ответил, что все ок, и на премьеру через пяток дней пригласил...
Приходит композитор на премьеру - зал пустой. Только на галёрке парочка пожилая сидит. Лет по 65. Ну, думает композитор, ясное дело - лирические фильмы нынче не в цене. Никого кроме старичков не интересуют... Сел он на второй ряд. Свет погас и началось. С первых кадров - порнуха настоящая. На фоне природы мужик самозабвенно дерет тетку. Дальше - больше, еще парочка подошла, поменялись... Потом к "отдыхающим" народ подтянулся и вот на экране полномасштабная групповха. Потом вообще собака прибежала - здоровый датский дог. Сначала собака всех отодрала, потом все собаку. Ну и далее в том же духе... И тут камера даёт крупный план, потом наезжает на дерево, на лист, лист срывается и падает зигзагом на землю, звучит неземная, дивная тема и идут титры. Зажигается свет... Композитор сидит в шоке, красный от стыда, как помидор. Уши горят. Думает "Ну режиссёр, ну удружил! Это ж надо так опозориться! Что обо мне люди подумают! Кошмар!" Встает со своего места и с этими мыслями идет к выходу. Тут замечает, что пожилая парочка, в предынфарктном состоянии сидит и на него смотрит... Думает: неловко то как... А они что обо мне подумают? Надо сказать что-то... И говорит, обращаясь к парочке: "Музыка моя!" А они продолжая на
него смотреть стеклянными глазами отвечают: "Ага... а собачка наша..."
А это тренировка, так сказать.
Ну нихрена-ж себе им пенсионный возраст-то повысили!
Для галкиных, например.