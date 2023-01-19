Порноактриса утверждает, что её хотят выжить из города за съёмку в церкви

Женщина отказалась платить штраф и заявила, что если и готова его заплатить, то только не церкви. Она также сказала, что готова заплатить за уборку и даже устранить лично любой беспорядок, который она могла устроить во время съемок в церкви (с намеком на то, что никакого беспорядка в результате ее действий не было).



После этого Винтер была поставлена перед жёстким выбором: либо заплатить штраф, либо провести 50 дней за решёткой. Так что платить пришлось, хотя и это решение она обжаловала.