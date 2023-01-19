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Порноактриса утверждает, что её хотят выжить из города за съёмку в церкви

Порноактриса утверждает, что её хотят выжить из города за съёмку в церкви

Автор:
19 января 2023 15:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Германия   Церковь   непристойное поведение   ну и ну   оплата штрафа   оскорбление чувств верующих   порно   порноактрисы   
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37-летняя Юлия Винтер, порноактриса из Бремена (Германия), вызвала гнев местных жителей. Не так давно она снялась в пикантном 15-минутном секс-фильме в паре с еще одним актером. Проблема в том, что съемка была проведена в церкви.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Германия   Церковь   непристойное поведение   ну и ну   оплата штрафа   оскорбление чувств верующих   порно   порноактрисы   
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43  комментария
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24k
Serg2001 2 часа назад
Просто, наверное, надо меру знать. Что такое хорошо и что такое плохо. Не маленькая.
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5k
saliamnn 5 минут назад
Тема сисек не раскрыта..
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15k
Альф 57 5 минут назад
Вот до чего же злой народ пошел - ни одной ссылки шоб понять масштабы бед!!
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3k
cnob7 5 минут назад
там друг спрашивает..
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36k
Notan Blaine 6 минут назад
- что за диктатура, почему людям не дают раьотать. Срочно собрать заседание ООН и ввести против России санкции.
- так это в Германии.
- Тогда арестовать и посадить, нечего разводить похабщину.
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13k
Kucher 12 минут назад
Чёй-та? Когда у нас мокрощелки песни с плясками в церкви устраивают - весь "прогрессивный" мир с ними. А там профурсетке нельзя оказывается. Куда смотрит "прогрессивная" общественность?
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52k
smakido 12 минут назад
Ничего святого...
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59k
Опиум для народа 13 минут назад
27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.
28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь...

Бытие 1 глава.

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196
Человек Наблюдающий 13 минут назад
В германии нельзя шпилиться возле церкви? Новость
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10k
kaboza 17 минут назад
Эта..друг режиссуру хочет оценить так сказать, есть ссылочка?
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1k
КАКАнгел 20 минут назад
А будь она сладкожопым - мальчиком -хористом святые отцы были бы намного добрее.
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5k
мемфрид Полчаса назад
Вот так же и весь этот сраный Европарламент, после всех мерзостей, что они творили, всех санкций, поставок оружия, ЛГБТ повесток на Украине и тому подобных деяний в Давосе заявили, что никакого нацизма на Украине нет, что Россия агрессор, что Европа защищает самые правильные и лучшие ценности в мире и прочая, прочая, прочая. Так же и эта немка, сотворила мерзость, а когда пришло заслуженное наказание - включила невинность (у порноактрисы, смешно) и заявила, что трахалась в церкви для защиты детей. Е*анько
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926
idhr Полчаса назад
эхххххх ... со всеми этими их изменёнными ценностями ... боюсь скоро и порнухи в германии не останется ... ну в смысле нормальной ... польбзхуйтесь поуда ещё есть ... А тут, похоже, была как раз нормакльная, поскольку если бы там хоть как то участьвовали меньшинства ... ну там геи, лесбиянки, национальности всякие ... хрен бы итх= кто прижал, сразу бы вспомнили про притеснения менньшинств ... тут ведь как, если вы нормальные, обычные, мужчина с женьщиной, то вам ничего нельзя ... а вот если бы это были геи, лесбиянки, то они хоть там обоссали бы эту церковь несчастную, во время съёмок, как только за ними пришли спросили, что за х@ня только что произошла, они сразу бы завопили, что их притесняют за лгбт ... и всё ... всё прокатило бы ...
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33k
russger 43 минуты назад
Чёт странностей не пересчитать.
1. Сняли порно около Бремена (Германия), а штраф в фунтах стерлингах? Если кто до сих пор не в курсе, в Германии евро.
2. Как они сняли это видео? Взломали церковь и сняли? Вряд ли. Тогда почему не судят тех, кто позволил им снимать г-г-нуху в церкви?
3. Набери в гугле ггнуху с монашками или "в церкви", тысячи видео, а обозлились только на эту актрисулину, чёт падазрительна -_-

А не пиарит ли тут кто-то свою родственницу?
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25k
Matrosskin 44 минуты назад
Тема не раскрыта, нужно детальное расследование всех материалов дела...
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5k
Robin 46 минут назад
Лично у меня два вопроса:
- КАК можно было провести съёмку в церкви без предварительного согласования?
- ОТКУДА все эти набожные люди вообще узнали о существовании данного видео?
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23
Color Cristal 47 минут назад
Единственная забота этих людей - получить побольше прибыли со своих *шедевров*. А дети и насилие здесь не при чем, чисто для прикрытия меркантильности. Так что, все правильно. Пусть дома снимают, что хотят, но не в общественных местах, никоим образом для такого не предназначенных.
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18k
anpetrof 54 минуты назад
Ей надо было сказать, что она так богу молится
...
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7k
Tim_G 56 минут назад
сначала тупо ради привлечения просмотров сотрясания жира наснимали пое...ушек, а потом, как прижали, под оправдание детей приплели...
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5k
livaneth Час назад
37-летняя порноактриса!
Ну нихрена-ж себе им пенсионный возраст-то повысили!
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6k
ValdemarNaftulievich Час назад
Правильно!!! Курвам - курварию...ибо не...
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