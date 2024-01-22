«Господь сказал сделать это»: американский пастор кинул прихожан на $1,3 миллиона в «богоугодной» криптовалюте

Он покупал роскошные вещи, ездил в отпуск с женой и веселился за чужой счёт.
В США довольно популярны телепроповедники. Они регулярно выступают по ТВ, ведут проповедь, а в заключение иногда просят перевести им деньги на указанный счёт. Что характерно - многие переводят и телепроповедники живут и здравствуют.
Теперь появился новый тренд: онлайн-проповедники, шутники в сети ещё называют их «киберпопами». Ну а если серьёзно, то они становятся всё более популярны. И одни из таких гавриков обосновались в штате Колорадо. Это супруги Регаладо - Эли и его жена Кейтлин. Они основали онлайн-церковь Victorious Grace Church и стали потихоньку окучивать прихожан.
Со временем они обросли последователями и тут Регаладо заявил:
Бог рассказал, что люди обогатятся, когда купят криптовалюту INDXcoin.
Купить «богоугодную» крипту можно было только на бирже Kingdom Wealth Exchange. Её основателем был сам киберпастор. Ну и понеслась: люди купили этой крипты на $3,2 млн. Священник радовался и мотивировал прихожан приобретать всё больше, обещав им невиданные прибыли. Почти как покойный Мавроди. Сергей Пантелеевич тоже много чего обещал.
Примерно $1,3 млн. пастор и его жена пустили на отпуск, покупку драгоценностей, картин и постройку своего дома. А потом Регаладо заявил, что биржа Kingdom Wealth Exchange закрывается - денег на содержание серверов у него больше нет.
Прихожане наконец-то поняли, что их налюбили и засуетились. Одни побежали в полицию, другие добрались до местных властей. И вскоре регулятор штата Колорадо подал в суд на священника Эли Регаладо и его супругу Кейтлин, обвинив их в мошенничестве с криптовалютой INDXcoin.
Соль в другом - обвинение не уголовного характера, а гражданского. В самом худшем для супругов случае, у них лишь отберут награбленное и выпишут штраф. Ну и запретят промышлять онлайн-проповедями.
Пока идёт разбирательство, пастор решил обратиться к своим бывшим прихожанам и заявил:
Обвинения заключаются в том, что мы с Кейтлин прикарманили $1,3 млн, и я просто хочу заявить, что эти обвинения - правда.
А то, что они спустили деньги на бирюльки и дом, он объяснил очень просто:
Потому что Господь сказал нам сделать это.
В проигрыше, как всегда, остались лишь прихожане. Одним махом лишились и онлайн-церкви, и крипты.
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Я шишка, старший у ангелов. Про ангелов ты хоть слышала? Метатрон служит Божьим голосом. Всякий придурок, уверявший, что Господь Бог говорил с ним, на самом деле слышал мой голос или свое воображение.
Почему Бог сам не говорит?
Я рад, что ты снизошла до разговора. Отвечаю. Человек ни физически, ни психологически не способен выдержать безбрежную мощь истинного гласа Господнего. Услышь ты его, твой разум закипел бы, а сердце взорвалось. Мы списали пяток Адамов, пока не разобрались с этим.