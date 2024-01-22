«Господь сказал сделать это»: американский пастор кинул прихожан на $1,3 миллиона в «богоугодной» криптовалюте

В США довольно популярны телепроповедники. Они регулярно выступают по ТВ, ведут проповедь, а в заключение иногда просят перевести им деньги на указанный счёт. Что характерно - многие переводят и телепроповедники живут и здравствуют.

Теперь появился новый тренд: онлайн-проповедники, шутники в сети ещё называют их «киберпопами». Ну а если серьёзно, то они становятся всё более популярны. И одни из таких гавриков обосновались в штате Колорадо. Это супруги Регаладо - Эли и его жена Кейтлин. Они основали онлайн-церковь Victorious Grace Church и стали потихоньку окучивать прихожан.