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Нелегальную вебкам-студию накрыли в Екатеринбурге прямо во время порно-стрима

Нелегальную вебкам-студию накрыли в Екатеринбурге прямо во время порно-стрима

Автор:
10 июля 2024 23:31
Сообщество : Жить в России
Метки: актеры   вебкам   мигранты   нелегалы   порно   студдия   
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В "кузнице разврата" снимались студенты и безработные — 14 девушек и парней. Всем от 18 до 22 лет. За час «работы» им платили 1,5 тысячи рублей, а также проценты от донатов. Организаторами предприятия cнова стали гости России из недалеких республик.

В Екатеринбурге силовики накрыли вебкам-студию. Говорят, что прямо во время "работы".

Организаторами, по данным следствия, оказались два выходца из из Восточной Азии 1987 и 1992 годов рождения. С конца 2022 по лето 2023 года у них работали 14 девушек и парней в возрасте от 18 до 22-х лет, они занимались сексом на камеру.

Работал притон полгода, причем по шпионски: место обитания постоянно менялось. Правила были жесткие — например, штрафы за появление на «смене» в пьяном виде, рассказали в полиции.

Материала на порнодилеров накопилось на 27 томов.

Один из организаторов умер от тяжелого заболевания. Второй, как и его работники, находится под подпиской о невыезде, - сообщает ведомство.

Всем грозит от до 6 лет тюрьмы.

Источник:

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Метки: актеры   вебкам   мигранты   нелегалы   порно   студдия   
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23  комментария
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41k
albedo 2 часа назад
А в чем криминал то?
Ну трахались люди и продавали свое домашнее порно.
Так весь "порнохаб" из таких видео состоит.
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9k
Владимир 14 минут назад
от до 6, это ровно 6?)
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3k
Damvrot Hohlam Полчаса назад
а есть ссылка на порево в ельцинцентре ?
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15k
Yorge Час назад
тема сисек раскрыта
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1k
max20 2 часа назад
У молодёжи три пути: вебкам, закладки и айти.
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322
Петр Петров max20 2 часа назад
У тех кто с детства в телефон лупатит, а родителям пофиг, то да.
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29k
Matrosskin 2 часа назад
Т.е. - есть ещё и "легальные" ?
ПС. Кстати - вообще не понимаю, а почему бы вот это вот всё не легализовать ? Ну всё уже, поздно с этим контентом бороться, интернет им забит на 90%. Мне в принципе не понятно что кто-то за это ещё платит. Ну платит и ладно - добровольно же. Возраст "актёров" - трахаться позволяет. Ну и нефиг обогащать серый рынок. А налоги явно не лишние.
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4k
DVPET 2 часа назад
Пост с сиськами, почти как в старые добрые времена на фишках. Вот только сиськи не те, как то фу
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20
Александр Николаевич 2 часа назад
По какой статье повязали?
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825
Александр 3 часа назад
Один из организаторов умер. Одобрям...
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645
Шурман 3 часа назад
Судя по заголовку я понял что такое еще и легально в какой то стране мира сделать ?
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1560 постов (1489 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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104370



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