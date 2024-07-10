Нелегальную вебкам-студию накрыли в Екатеринбурге прямо во время порно-стрима

В "кузнице разврата" снимались студенты и безработные — 14 девушек и парней. Всем от 18 до 22 лет. За час «работы» им платили 1,5 тысячи рублей, а также проценты от донатов. Организаторами предприятия cнова стали гости России из недалеких республик.
В Екатеринбурге силовики накрыли вебкам-студию. Говорят, что прямо во время "работы".
Организаторами, по данным следствия, оказались два выходца из из Восточной Азии 1987 и 1992 годов рождения. С конца 2022 по лето 2023 года у них работали 14 девушек и парней в возрасте от 18 до 22-х лет, они занимались сексом на камеру.
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Работал притон полгода, причем по шпионски: место обитания постоянно менялось. Правила были жесткие — например, штрафы за появление на «смене» в пьяном виде, рассказали в полиции.
Материала на порнодилеров накопилось на 27 томов.
Один из организаторов умер от тяжелого заболевания. Второй, как и его работники, находится под подпиской о невыезде, - сообщает ведомство.
Всем грозит от до 6 лет тюрьмы.
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Ну трахались люди и продавали свое домашнее порно.
Так весь "порнохаб" из таких видео состоит.
ПС. Кстати - вообще не понимаю, а почему бы вот это вот всё не легализовать ? Ну всё уже, поздно с этим контентом бороться, интернет им забит на 90%. Мне в принципе не понятно что кто-то за это ещё платит. Ну платит и ладно - добровольно же. Возраст "актёров" - трахаться позволяет. Ну и нефиг обогащать серый рынок. А налоги явно не лишние.
«УК РФ Статья 242. Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»