МудЛый Мудли – пастор во льдах, который запретил себя хоронить после смерти

Тема бессмертия и воскрешения после смерти волнует не только верующих, но и далёких от религии людей. Пусть они и не хотят в этом признаваться. Пастор Сива Мудли из Йоханнесбурга заранее озадачился этим вопросом и подошёл к его решению творчески.
В 2021 году земной путь пастора завершился. Сива скончался в конце лета. Печально, но этой участи никто не избежит. Но зато хитрец решил увековечить себя, став на полтора года объектом поклонения для паствы и источником головной боли для местных властей.
Мудли запретил хоронить своё тело, поскольку был твёрдо уверен в своём скором воскрешении. Последнюю волю покойного яростно поддержала супруга, заявившая, что ей было видение, в котором усопший совершенно точно восстанет.
Персонал похоронной конторы пошёл вдове навстречу, чтобы не травмировать огорчённую потерей мужа женщину. Тело положили в лёд и позволили немного подождать. Чтобы наступила стадия принятия, и усопшего могли предать земле. Но перфоманс затянулся, и в контору дружным потоком потянулись родственники Мудли, а затем и уверовавшие в воскрешение прихожане. Надо сказать, основания у них были. Ну, как были – они сами считали, что были. Поскольку в своей церкви неистовый Мудли творил всякие чудеса одно другого чудесатее.
Слепые у него прозревали, обездвиженные поднимались и начинали кружиться в танце. По неподтверждённым данным даже разовое воскрешение в послужном списке кудесника имело место быть.
Ручеёк паломников не иссякал в течение долгих 579 дней. Но похоронное агентство – не благотворительная организация. А платить за хранение тела ни вдова, ни уверовавшая паства не торопилась. Когда задолженность за услуги похоронного бюро достигла 100 тыс. рэндов – порядка 418 тыс. рублей (несмотря на продолжающиеся пожертвования и поступление средств от продажи дисков и литературы, которые получала предприимчивая вдовушка), то терпению его сотрудников настал конец. И они обратились в суд. Который вполне себе обоснованные претензии поддержал и постановил похоронить порядком задержавшегося (и залежавшегося) на этой стороне пастора, который так и не сдержал своё обещание восстать из мёртвых.
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И вдовушка бизнеса лишилась .... дикари-с. ))))