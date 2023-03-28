МудЛый Мудли – пастор во льдах, который запретил себя хоронить после смерти

Ручеёк паломников не иссякал в течение долгих 579 дней. Но похоронное агентство – не благотворительная организация. А платить за хранение тела ни вдова, ни уверовавшая паства не торопилась. Когда задолженность за услуги похоронного бюро достигла 100 тыс. рэндов – порядка 418 тыс. рублей (несмотря на продолжающиеся пожертвования и поступление средств от продажи дисков и литературы, которые получала предприимчивая вдовушка), то терпению его сотрудников настал конец. И они обратились в суд. Который вполне себе обоснованные претензии поддержал и постановил похоронить порядком задержавшегося (и залежавшегося) на этой стороне пастора, который так и не сдержал своё обещание восстать из мёртвых.