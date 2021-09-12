На Ставрополье пастор занял 58 миллионов у прихожан и пропал

Всего же предприимчивый священник «назанимал» 58 миллионов рублей. Его объявили в федеральный розыск, но все оказалось проще. Он приехал в Москву, погостить к родственникам. Вот там-то его и арестовали, предъявив ему обвинение по статье 159 часть 4 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". В настоящий момент мужчина помещен под арест.