На Ставрополье пастор занял 58 миллионов у прихожан и пропал

1141
2
1
Ставропольская полиция сумела арестовать ловкого священнослужителя только в Москве.
Четыре года помощник пастора ставропольской церкви «Христианская миссия» (организация входит в состав Российского объединенного союза христиан веры евангельской) ни в чем себе не отказывал. Деньги он занимал у доверчивых прихожан, те же не скупились. А вот когда паства объяснила служителю церкви, что, оказывается, долги нужно отдавать, мужчина решил пуститься в бега.
Всего же предприимчивый священник «назанимал» 58 миллионов рублей. Его объявили в федеральный розыск, но все оказалось проще. Он приехал в Москву, погостить к родственникам. Вот там-то его и арестовали, предъявив ему обвинение по статье 159 часть 4 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". В настоящий момент мужчина помещен под арест.
Для справки: Во многих церквях помощником пастора является пастор, находящийся на обучении, в ожидании полноценного посвящения.
Источник:
Ссылки по теме:
- Бдительный сосед спас ребенка от похитителя
- Убийцы и их фотороботы: похожи или нет?
- "Я грабил нормально, по-воровскому, зачем ногами бить?": вор из Батуми удивляется задержанию
- Пара грабителей навестила булочную в Бразилии, но не ожидала, что у посетителя окажется пистолет
- Судья отказался отправлять в тюрьму поджигателя, чтобы сберечь его нервы
36
Понравилось36
Новости партнёров
Надо бы как все служки церкви, проводить под "безвозмездное дарение".