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На Ставрополье пастор занял 58 миллионов у прихожан и пропал

На Ставрополье пастор занял 58 миллионов у прихожан и пропал (2 фото + 1 видео)

Автор:
12 сентября 2021 11:01
Сообщество : Криминал
Метки: Церковь   вор   криминал   пастор   полиция   ставрополье   
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Ставропольская полиция сумела арестовать ловкого священнослужителя только в Москве.

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Метки: Церковь   вор   криминал   пастор   полиция   ставрополье   
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17  комментариев
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28k
АнтонПолднев Час назад
Нищая страна, в которой можно занять у прихожан 58 млн...
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2k
Frank Borman 5 минут назад
Пастор в переводе с латинского = пастух. Пасет свою паству, аки стадо барашков. Ну а если барашки богатые, то почему не пощипать их немножко? Все равно бога нет, так что никто не заметит.
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18k
Robin Hood Полчаса назад
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17k
Vital Idol Полчаса назад
Бог дал - бог взял...
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
Дурачок, зачем "занимал" деньги?
Надо бы как все служки церкви, проводить под "безвозмездное дарение".
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1k
azuver 45 минут назад
Без лоха жизнь плоха. Удивляюсь людям,которые ведутся на подобных и преподобных.
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327
Мурчелло 49 минут назад
Это был пастор шланг.
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3k
Горожанин 50 минут назад
А, так это протестант. У протестантов - деньги на первом месте. Это нормально. Понять и простить.
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10k
Lynx 56 минут назад
Не верю. Сговор группы лиц. Ибо компенсация пирамид предусмотрена законом. Немного, но выплачивают.
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5k
Sanar 58 минут назад
Шин и его жена Цой, необходимо депортировать ребят в северную Корею срочно, там дела в гору пойдут точно)
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35k
Alex Час назад
Лох не мамонт
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646
Отец Пигидий Час назад
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9k
Атеист Час назад
Хороший пастор, свою роль отлично выполняет)) Он же это делал по воле бозьей! отпустить
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5k
Борис Карабанов Час назад
Не РПЦ? Приберегаем какашки на будущее и расходимся...
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50k
smakido Час назад
Наверно пастор думал, что долги бог отдаст.
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