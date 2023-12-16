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Электромобили&nbsp;— тупиковая ветвь эволюции

Электромобили — тупиковая ветвь эволюции

Автор:
16 декабря 2023 14:39
Сообщество : Автомир
Метки: авто   в мире   наелись электромобилями   эволюции   электромобили   — тупиковая ветвь   
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Американцы наелись электромобилями, на рынке затоваривание — модная новинка оказалась невыгодной.


В США кризис перепроизводства электромобилей, их запасы на торговых площадках превысили прошлогодние в два с лишним раза. В чем проблема, неужели просто мода прошла? Отнюдь, всё гораздо прозаичней — люди разобрались, что реклама врёт. Оказалось, что содержать «экологичное» авто не так-то и дёшево. Точнее, просто дорого, да и неудобно — несмотря на приличное количество зарядных станций, кататься можно далеко не везде.

«Запасы электромобилей на дилерских площадках США в декабре достигли нового максимума — на 114 дней продаж и превысили показатель прошлого года более чем в два раза. Год назад наблюдался 53-дневный запас.

Потребители в США всё более настороженно относятся к электромобилям, отказываясь от них по причине высоких цен и неудовлетворительной инфраструктуры зарядки. Ford Motor Co. на этой неделе сообщила поставщикам, что сокращает производство ряда моделей электромобилей 2024 году на 50%. General Motors Co. также откладывает производство некоторых своих новых электромобилей, включая внедорожник Chevrolet Equinox и пикап Silverado", — сообщает Bloomberg.




По ряду моделей запасы просто стратегические — так, электрических Ford Mustang Mach-E у официальных дилеров (ОД) аж на 284 торговых дней, Nissan Leaf — на 183 дня, Kia EV6 — на 145 дней. Дошло до того, что ОД написали слёзную петицию в Белый дом на тему того, чтобы власти снизили им нормативы продаж электромобилей, введённые в рамках госпрограмм «защиты экологии». Так как компании несут колоссальные убытки.

Однако означенные причины падения спроса являются далеко не единственными, про основные просто не говорят. «Платите один раз, потом электромобиль постепенно окупается» — примерно так звучит реклама. Но не всё настолько просто.

Во-первых, электромобили намного дороже аналогичных по классу авто на бензине или солярке. Во-вторых, электроэнергия стоит очень дорого, и 80% её в тех же Штатах вырабатывается путём сжигания углеводородов. Плюс вам ещё придётся купить домой зарядное устройство, которое тоже стоит очень приличных денег. Посему сроки окупаемости уходят в бесконечность.

Если по-простому, то литр условного бензина сначала сжигается на ТЭЦ, из него вырабатывается электроэнергия, далее она передаётся по проводам вам домой, заряжает аккумулятор, и только потом толкает ваше транспортное средство. Учитывая коэффициент полезного действия (КПД) электростанции, линии электропередач, зарядного устройства и самого электромотора, потери получаются просто колоссальные! Гораздо выгодней залить тот же литр в ДВС и завести мотор.

«Замена бензиновых автомобилей на электрокары в США потребует нарастить производство электроэнергии на четверть. Переход на электромобили не приведет к экономии первичной электроэнергии и сокращению выбросов CO2», — пишет в своей наручной работе «Энергетика. Мифы и реальность» чешско-канадский ученый Вацлав Смил.

Уже взвыли экологи — которые не проплаченные, а честные. Немцы из института экономических исследований в Мюнхене посчитали, что с учётом означенных потерь при выработке электроэнергии Tesla Model 3 выделяет 159 граммов диоксида углерода за километр пробега, тогда как её одноклассник, дизельный Mercedes C 220d — всего 117 граммов.

Скандал, однако… И это не считая экологических рисков, связанных с ядовитыми литиевыми батареями. Которые, кстати, владельцу электромобиля придётся регулярно менять, а стоят они — как чугунный мост. Окупаемости точно не получится, а вот вред для природы нашей планеты — однозначно.

Кстати, несколько лет назад в Евросоюзе случился так называемый «Дизельгейт» — на концерн Volkswagen пошёл мощный наезд на тему того, что их ДВС, работающие на солярке, недостаточно экологичные. Причина данного шоу проста — нужно было убрать конкурентов электромобилям. Одно время даже шли разговоры о запрете в ЕС дизельных моторов как таковых, но вроде как обошлось.

Забота о экологии на Западе — высокоприбыльный бизнес. Кто платит, тот и заказывает музыку. Дизельные ДВС можно сделать ещё экологичней, если их перевести на синтетическую солярку, тогда выхлоп станет вообще безопасным. Топливо путём синтеза Фишeра-Тропша, который был разработан 100 лет назад в Германии, можно получать как из каменного угля, так и из опилок и прочих органических отходов (биодизель). В нём нет серы и прочей дряни — идеальное горючее!

Причём его производство рентабельно, даже при ценах на нефть на уровне $50 за баррель прибыль будет колоссальной. Не только от продажи биотоплива и бензина, в процессе синтеза образуются и иные ценные органические вещества. Почему никто этим не занимается, особенно учитывая дешевизну сырья? А потому, что нефтяники против.

Около 15 лет назад в Японии пытались пересесть на электромобили, причём по-умному — которые будут заряжаться от АЭС. Компании разработали «народные» электромобили, была просчитана стоимость их эксплуатации и окупаемости. Выглядело всё очень привлекательно и реалистично. Однако 11 марта 2011 года случилась авария на АЭС «Фукусима», которую многие считают диверсией.

И всё — электромобильный проект сдох. Их там, конечно, делают, но исключительно на экспорт, так как все 100% электроэнергии на островах получают за счёт сжигания углеводородов. Япония просто не может пересесть на «экологичные» авто, иначе там все просто задохнутся. Поэтому и катаются на машинах с обычными ДВС.



В Германии, где атомную энергетику тоже убили, электромобили также не особо популярны. Собственно, ажиотаж прошёл, люди получили опыт эксплуатации данных транспортных средств и поняли, что это невыгодно.

Кстати, в Штатах оставляют только городские электрокары, означенный выше электрический пикап Chevrolet Silverado и его конкурент Ford F-150 Lightning совсем не пошли. Американские фермеры и просто провинциалы разумно консервативны, их на мякине не проведёшь.

Судя по всему, на рынке электромобилей намечается глобальный откат — совершенно естественный. Так как налицо тупиковая ветвь автомобильной «эволюции». Всё дорого, вредно для природы, да ещё и неудобно.

Например, в северных странах на эти машинки приходится ставить бензиновые или дизельные обогреватели типа «Webasto», иначе зимой просто замёрзнешь. Плюсов в целом минимум, минусов — целый вагон.

Синтетическое топливо и биодизель, особенно в связке с АЭС, наоборот, очень перспективны. Как с экономической, так и с экологической точки зрения. Даже лучше, чем электромобили + АЭС — нет смертельно опасного лития из аккумуляторов. Но пока в мире правят «нефтяные бароны», ничего этого не случится.


Кто не успел — тот опоздал. Большая часть вложений в электромобильные производства, сделанные в последние два-три года, никогда не окупятся. Это убытки в чистом виде. Но пионеры отрасли успели слупить денег с доверчивых покупателей, тот же Илон Маск просто озолотился. И переключился на более интересные проекты. Очень грамотный предприниматель.

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Метки: авто   в мире   наелись электромобилями   эволюции   электромобили   — тупиковая ветвь   
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22k
сеньор Леонсио 3 часа назад
Смысл в этом электро-говне?! Батарейка через несколько лет умрёт, а цена замены в половину авто, но это сейчас, а через несколько лет цены могут и взлететь!
Имхо, маркетологи с экологами просто ненужный кал впаривают, типа стильно-модно-молодёжно!
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1k
Виктор 24 минуты назад
Просто это не массовый продукт. Если я паркуюсь у дома "где повезет" и очень люблю автопутешествия, выезды на рыбалку с лодкой на прицепе на 1000, 2000 км... То это точно не для меня. Но, например, на работе есть пара коллег которые живут в 30 км от Москвы в населенных пунктах со статусом деревня (льготные тарифы на электричество), на ночь ставят машину в своем теплом гараже и ездят просто на работу в Москву (где экономят еще 380 тыс. в год на парковке) с дневным пробегом меньше 100 км. и больше никак машину не эксплуатируют - то вот они очень довольны. И им реально выгодно.
Ну а зачем нужны дизельные пикапы и внедорожники - для меня полная загадка ))
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8k
Pravednik84 Полчаса назад
Как обычно!!!
С одной стороны рассматриваем заправку от электростанции, а с другой стороны от бензоколонки. При этом в бензоколонке бензин появляется сам собой (очень удобно).
Так НЕЛЬЗЯ!
Можно рассматривать стоимость и экологичность:
1) от "розетки" и от "бензоколонки";
2) от АЭС/ТЭС/ГЭС и от крекинговой колонны;
3) от угольной шахты/нефтегазовой вышки/урановой шахты для электромобилей и от нефтяной вышки для ДВСов...
Все 3 варианта верные, самый верный третий.

Далее вопрос ну вот допустим сделали недорогой, надёжный и по всем параметрам сравнимый со стандартными ДВСами автомобиль, решили отказаться от ДВСов... Что теперь делать с бензином? Поясню - крекинг нефти выдаёт неслабый ассортимент разных видов топлива и прочей химии, но превратить один вид топлива даже в "соседний" очень проблематично (и не всегда возможно), а "прыгнуть через ступеньку" практически за гранью фантастики, теперь допустим мы добыли нефть, из неё выгнали масла и мазут (один из основных видов топлива для морфлота), а что делать с бензином? На всякий случай напомню ещё и о том, что он скоропорт.

В целом статья получила от меня плюс, но недоработок тьма тьмущая.
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1k
Opliut Час назад
Удел батареечного транспорта это самокаты, велосипеды и мотоциклы. Про мотоциклы это очень актуально! Задолбали в тёплое время года пердеть своими прямотоками!!!!!! По мне так МОТОЦИКЛЫ РАЗРЕШАТЬ ТОЛЬКО С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ!
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341
iskra Opliut 41 минуту назад
Проблема не в двигателе, проблема в хозяине мотоцикла. Если человек хочет выпендриваться,его никакие ограничения не остановят.Не будет реального звука двигателя - сделают трансляцию этого звука из динамиков,или будут музыку гонять на весь район.
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17k
SandMANn Час назад

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20k
Bill 2 часа назад
Tesla расходует 20 кВтч на 100 км при движении на шоссе со скоростью 80 км/ч. При температуре -20 или при езде по городу - расход увеличивается до 50 кВтч на 100 км.
Цена на электричество в Германии сейчас - 50 центов за кВтч.
Итого: от 10 до 25 евро на 100 км. На бензине получается дешевле.
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16k
Kostick 2 часа назад
ни одна батарейка, в обозримом будущем, при равной массе - не сможет обеспечить сравнимый пробег с баком равной массы, содержащим бензин-солярку. про ценник, и способ получения электроэнергии уже написали
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341
iskra Kostick 8 минут назад
А электрички и не покупают для максимального пробега. Разумные люди покупают для поездок на работу,в магазин. Это обычно километров 50 в день. По ценникам - теслу сначала обещали заряжать бесплатно. Способ получения - спорный вопрос. Электричество можно получать от АЭС,ГЭС,ветряков,солнечных станций,в общем, экологичность зависит от конкретной местности.
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39k
Седой 2 часа назад
Хочу поделиться своим опытом. Имею свою"электричку" уже три с половиной года, имеется своя зарядка в гараже на три фазы и 16 ампер на каждую фазу, плюс панели на крыше. Если всего этого не иметь, то однозначно не стоит покупать машину на батарейках. Даже имея это все, я склоняюсь к тому что этого не нужно было делать(покупать эту машину) Это очень дорого и при поездках на дальние расстояния это может стать даже проблемой. Людям кто проживает в холодном климате, это вообще противопоказано!
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6k
livaneth 2 часа назад
Если снимут с производства все дизельные и бензиновые автомобили, народ начнет до бесконечности ремонтировать имеющиеся. Нужно запрещать розничную продажу бензина и соляры.
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6k
livaneth 2 часа назад
Чтоб иметь свой электромобиль, нужна 100% СВОЯ парковка, оборудованная зарядным устройством. Просто так "нашел, где припарковать на ночь" уже не канает.
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129k
parallax 3 часа назад
Банально прекратят продажи авто с ДВС, как в Европе с 2030 и всё.
Можешь не покупать, а ездить на велосипеде.
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93k
Херанука Паибалу 3 часа назад
Очень сильно порекомендую АВТОРУ ПОСТА вникнуть, что такое "ДИЗЕЛЬГЕЙТ"
И не в Евросоюзе он случился, а в США
И причин его автор ВООБЩЕ НЕ ПОНЯЛ
"Слышал звон - да не понял, где он"
.
Явно приходит понимание, что будущее - за "подзаряжаемыми гибридами", при наличии маломощного высокоэкономичного ДВС, подзаряжаемого от любого источника аккумулятора и электромотора
.
А раскрученные электромобили.....
ну да, у нас в Новороссийске на Лифчиках с удовольствием ездят таксисты - кто живет в частных домах и научились воровать электричество у НЭСКа
Тогда получается недурно, это да....
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160
2023 Роберт Шекли 2 часа назад
Ну почему сразу, воровал? Просто брал. В долг. Наверное. Может быть потом и отдал, когда-нибудь.
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2k
evzhur 3 часа назад
У меня лично никогда не было электромобиля. Я одного понять не могу - как он неделю в 40 градусов мороза может стоять на парковке? Явно что-то не договаривают. Не может батарейка на морозе просто так лежать и не сломаться.
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