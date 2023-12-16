



В США кризис перепроизводства электромобилей, их запасы на торговых площадках превысили прошлогодние в два с лишним раза. В чем проблема, неужели просто мода прошла? Отнюдь, всё гораздо прозаичней — люди разобрались, что реклама врёт. Оказалось, что содержать «экологичное» авто не так-то и дёшево. Точнее, просто дорого, да и неудобно — несмотря на приличное количество зарядных станций, кататься можно далеко не везде.

«Запасы электромобилей на дилерских площадках США в декабре достигли нового максимума — на 114 дней продаж и превысили показатель прошлого года более чем в два раза. Год назад наблюдался 53-дневный запас.

Потребители в США всё более настороженно относятся к электромобилям, отказываясь от них по причине высоких цен и неудовлетворительной инфраструктуры зарядки. Ford Motor Co. на этой неделе сообщила поставщикам, что сокращает производство ряда моделей электромобилей 2024 году на 50%. General Motors Co. также откладывает производство некоторых своих новых электромобилей, включая внедорожник Chevrolet Equinox и пикап Silverado", — сообщает Bloomberg.











По ряду моделей запасы просто стратегические — так, электрических Ford Mustang Mach-E у официальных дилеров (ОД) аж на 284 торговых дней, Nissan Leaf — на 183 дня, Kia EV6 — на 145 дней. Дошло до того, что ОД написали слёзную петицию в Белый дом на тему того, чтобы власти снизили им нормативы продаж электромобилей, введённые в рамках госпрограмм «защиты экологии». Так как компании несут колоссальные убытки.

Однако означенные причины падения спроса являются далеко не единственными, про основные просто не говорят. «Платите один раз, потом электромобиль постепенно окупается» — примерно так звучит реклама. Но не всё настолько просто.

Во-первых, электромобили намного дороже аналогичных по классу авто на бензине или солярке. Во-вторых, электроэнергия стоит очень дорого, и 80% её в тех же Штатах вырабатывается путём сжигания углеводородов. Плюс вам ещё придётся купить домой зарядное устройство, которое тоже стоит очень приличных денег. Посему сроки окупаемости уходят в бесконечность.

Если по-простому, то литр условного бензина сначала сжигается на ТЭЦ, из него вырабатывается электроэнергия, далее она передаётся по проводам вам домой, заряжает аккумулятор, и только потом толкает ваше транспортное средство. Учитывая коэффициент полезного действия (КПД) электростанции, линии электропередач, зарядного устройства и самого электромотора, потери получаются просто колоссальные! Гораздо выгодней залить тот же литр в ДВС и завести мотор.

«Замена бензиновых автомобилей на электрокары в США потребует нарастить производство электроэнергии на четверть. Переход на электромобили не приведет к экономии первичной электроэнергии и сокращению выбросов CO2», — пишет в своей наручной работе «Энергетика. Мифы и реальность» чешско-канадский ученый Вацлав Смил.

Уже взвыли экологи — которые не проплаченные, а честные. Немцы из института экономических исследований в Мюнхене посчитали, что с учётом означенных потерь при выработке электроэнергии Tesla Model 3 выделяет 159 граммов диоксида углерода за километр пробега, тогда как её одноклассник, дизельный Mercedes C 220d — всего 117 граммов.

Скандал, однако… И это не считая экологических рисков, связанных с ядовитыми литиевыми батареями. Которые, кстати, владельцу электромобиля придётся регулярно менять, а стоят они — как чугунный мост. Окупаемости точно не получится, а вот вред для природы нашей планеты — однозначно.

Кстати, несколько лет назад в Евросоюзе случился так называемый «Дизельгейт» — на концерн Volkswagen пошёл мощный наезд на тему того, что их ДВС, работающие на солярке, недостаточно экологичные. Причина данного шоу проста — нужно было убрать конкурентов электромобилям. Одно время даже шли разговоры о запрете в ЕС дизельных моторов как таковых, но вроде как обошлось.

Забота о экологии на Западе — высокоприбыльный бизнес. Кто платит, тот и заказывает музыку. Дизельные ДВС можно сделать ещё экологичней, если их перевести на синтетическую солярку, тогда выхлоп станет вообще безопасным. Топливо путём синтеза Фишeра-Тропша, который был разработан 100 лет назад в Германии, можно получать как из каменного угля, так и из опилок и прочих органических отходов (биодизель). В нём нет серы и прочей дряни — идеальное горючее!

Причём его производство рентабельно, даже при ценах на нефть на уровне $50 за баррель прибыль будет колоссальной. Не только от продажи биотоплива и бензина, в процессе синтеза образуются и иные ценные органические вещества. Почему никто этим не занимается, особенно учитывая дешевизну сырья? А потому, что нефтяники против.

Около 15 лет назад в Японии пытались пересесть на электромобили, причём по-умному — которые будут заряжаться от АЭС. Компании разработали «народные» электромобили, была просчитана стоимость их эксплуатации и окупаемости. Выглядело всё очень привлекательно и реалистично. Однако 11 марта 2011 года случилась авария на АЭС «Фукусима», которую многие считают диверсией.

И всё — электромобильный проект сдох. Их там, конечно, делают, но исключительно на экспорт, так как все 100% электроэнергии на островах получают за счёт сжигания углеводородов. Япония просто не может пересесть на «экологичные» авто, иначе там все просто задохнутся. Поэтому и катаются на машинах с обычными ДВС.







В Германии, где атомную энергетику тоже убили, электромобили также не особо популярны. Собственно, ажиотаж прошёл, люди получили опыт эксплуатации данных транспортных средств и поняли, что это невыгодно.

Кстати, в Штатах оставляют только городские электрокары, означенный выше электрический пикап Chevrolet Silverado и его конкурент Ford F-150 Lightning совсем не пошли. Американские фермеры и просто провинциалы разумно консервативны, их на мякине не проведёшь.

Судя по всему, на рынке электромобилей намечается глобальный откат — совершенно естественный. Так как налицо тупиковая ветвь автомобильной «эволюции». Всё дорого, вредно для природы, да ещё и неудобно.

Например, в северных странах на эти машинки приходится ставить бензиновые или дизельные обогреватели типа «Webasto», иначе зимой просто замёрзнешь. Плюсов в целом минимум, минусов — целый вагон.

Синтетическое топливо и биодизель, особенно в связке с АЭС, наоборот, очень перспективны. Как с экономической, так и с экологической точки зрения. Даже лучше, чем электромобили + АЭС — нет смертельно опасного лития из аккумуляторов. Но пока в мире правят «нефтяные бароны», ничего этого не случится.





Кто не успел — тот опоздал. Большая часть вложений в электромобильные производства, сделанные в последние два-три года, никогда не окупятся. Это убытки в чистом виде. Но пионеры отрасли успели слупить денег с доверчивых покупателей, тот же Илон Маск просто озолотился. И переключился на более интересные проекты. Очень грамотный предприниматель.