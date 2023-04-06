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18 автомобилей, которые считаются самыми маленькими в мире

18 автомобилей, которые считаются самыми маленькими в мире

Автор:
06 апреля 2023 07:55
Сообщество : Автомир
Метки: Размер   авто   в мире   маленькие   машина   мини машина   фото   
2104
19

Если вам кажется, что мода на мини-машины возникла в последние несколько лет, то вы глубоко заблуждаетесь. Интерес к компактным автомобилям появился довольно давно и не на пустом месте.

Когда города стали более загруженными, всё больше жителей начали отдавать предпочтение миниатюрным моделям автомобилей, ведь на них удобнее маневрировать и парковаться. К тому же «малыши» прилично экономят топливо и значительно дешевле обходятся в обслуживании.

Тренд на мини-авто подхватили многие производители в мире. Каждый старается создать своё неповторимое детище, которое будет маленьким, быстрым и функциональным. В связи с такой «гонкой» ассортимент небольших моделей постоянно увеличивается. Однако есть такие компании, которые слегка перестарались в своём желании спроектировать идеальный микроавтомобиль. Ниже представлены фотографии машин, которые получились экстремально крошечными.


Bond Bug

×
×

Страна производитель: Англия

Год выпуска: 1970

Вес: 394 килограмма


СМЗ С3А

Страна производитель: СССР

Год выпуска: 1958

Вес: 425 килограммов


BMW Isetta

Страна производитель: Германия

Год выпуска: 1955

Вес: 359 килограммов


Messerschmitt Kabinenroller

Страна производитель: Германия

Год выпуска: 1955

Вес: 240 килограммов


Ford Comuta

Страна производитель: Англия

Год выпуска: 1967

Вес: 544 килограмма


Peugeot VLV

Страна производитель: Франция

Год выпуска: 1942

Вес: 349 килограммов


Tango T600 — не только одна из самых маленьких машин, но и одна из самых узких

Страна производитель: США

Год выпуска: 2005

Вес: 1430 килограммов


Mitsuoka MС-1

Страна производитель: Япония

Год выпуска: 1998

Вес: 160 килограммов


Robin Reliant

Страна производитель: Англия

Год выпуска: 1973

Вес: 450 килограммов


Shoprider Flagship

Страна производитель: Канада

Год выпуска: 2009

Вес: 238 килограммов


Brütsch Mopetta

Страна производитель: Великобритания

Год выпуска: 1956

Вес: 89 килограммов


Heinkel Kabine

Страна производитель: Ирландия

Год выпуска: 1956

Вес: 243 килограмма


Трёхколёсный микромобиль Peel Trident

Страна производитель: Англия

Год выпуска: 1965

Вес: 90 килограммов


Goggomobil Dart

Страна производитель: Австралия

Год выпуска: 1959

Вес: 380 килограммов


Messerschmitt KR200

Страна производитель: Германия

Год выпуска: 1955

Вес: 240 килограммов


Трёхколёсный электрокар Corbin Sparrow

Страна производитель: США

Год выпуска: 1999

Вес: 610 килограммов


Электрокар Uniti On

Страна производитель: Англия

Год выпуска: 2019

Вес: 450 килограммов


Peel P50

Страна производитель: Англия

Год выпуска: 1963

Вес: 59 килограммов


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Метки: Размер   авто   в мире   маленькие   машина   мини машина   фото   
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774
Тревор Филипов 2 часа назад
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Саша Гр. 9 минут назад
BMW isetta
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4k
Петр 45 минут назад
Tango T600 - пояснительную бригаду в студию! Почти полторы тонны? Она со свинцовыми аккумами?
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16k
Сергей Час назад
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Сергей Час назад
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748
iNeGovori Час назад
Комментарий к фото
1430 кг?! Из чугуна машинка?
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2k
Шапкин 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
mikhanych 2 часа назад
мессершмиты - это однин и тот же автомобиль
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GoodNeon

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