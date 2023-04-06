18 автомобилей, которые считаются самыми маленькими в мире

Если вам кажется, что мода на мини-машины возникла в последние несколько лет, то вы глубоко заблуждаетесь. Интерес к компактным автомобилям появился довольно давно и не на пустом месте.
Когда города стали более загруженными, всё больше жителей начали отдавать предпочтение миниатюрным моделям автомобилей, ведь на них удобнее маневрировать и парковаться. К тому же «малыши» прилично экономят топливо и значительно дешевле обходятся в обслуживании.
Тренд на мини-авто подхватили многие производители в мире. Каждый старается создать своё неповторимое детище, которое будет маленьким, быстрым и функциональным. В связи с такой «гонкой» ассортимент небольших моделей постоянно увеличивается. Однако есть такие компании, которые слегка перестарались в своём желании спроектировать идеальный микроавтомобиль. Ниже представлены фотографии машин, которые получились экстремально крошечными.
Bond Bug
Страна производитель: Англия
Год выпуска: 1970
Вес: 394 килограмма
СМЗ С3А
Страна производитель: СССР
Год выпуска: 1958
Вес: 425 килограммов
BMW Isetta
Страна производитель: Германия
Год выпуска: 1955
Вес: 359 килограммов
Messerschmitt Kabinenroller
Страна производитель: Германия
Год выпуска: 1955
Вес: 240 килограммов
Ford Comuta
Страна производитель: Англия
Год выпуска: 1967
Вес: 544 килограмма
Peugeot VLV
Страна производитель: Франция
Год выпуска: 1942
Вес: 349 килограммов
Tango T600 — не только одна из самых маленьких машин, но и одна из самых узких
Страна производитель: США
Год выпуска: 2005
Вес: 1430 килограммов
Mitsuoka MС-1
Страна производитель: Япония
Год выпуска: 1998
Вес: 160 килограммов
Robin Reliant
Страна производитель: Англия
Год выпуска: 1973
Вес: 450 килограммов
Shoprider Flagship
Страна производитель: Канада
Год выпуска: 2009
Вес: 238 килограммов
Brütsch Mopetta
Страна производитель: Великобритания
Год выпуска: 1956
Вес: 89 килограммов
Heinkel Kabine
Страна производитель: Ирландия
Год выпуска: 1956
Вес: 243 килограмма
Трёхколёсный микромобиль Peel Trident
Страна производитель: Англия
Год выпуска: 1965
Вес: 90 килограммов
Goggomobil Dart
Страна производитель: Австралия
Год выпуска: 1959
Вес: 380 килограммов
Messerschmitt KR200
Страна производитель: Германия
Год выпуска: 1955
Вес: 240 килограммов
Трёхколёсный электрокар Corbin Sparrow
Страна производитель: США
Год выпуска: 1999
Вес: 610 килограммов
Электрокар Uniti On
Страна производитель: Англия
Год выпуска: 2019
Вес: 450 килограммов
Peel P50
Страна производитель: Англия
Год выпуска: 1963
Вес: 59 килограммов
Источник:
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