18 автомобилей, которые считаются самыми маленькими в мире

Когда города стали более загруженными, всё больше жителей начали отдавать предпочтение миниатюрным моделям автомобилей, ведь на них удобнее маневрировать и парковаться. К тому же «малыши» прилично экономят топливо и значительно дешевле обходятся в обслуживании.

Тренд на мини-авто подхватили многие производители в мире. Каждый старается создать своё неповторимое детище, которое будет маленьким, быстрым и функциональным. В связи с такой «гонкой» ассортимент небольших моделей постоянно увеличивается. Однако есть такие компании, которые слегка перестарались в своём желании спроектировать идеальный микроавтомобиль. Ниже представлены фотографии машин, которые получились экстремально крошечными.

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