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Страшный сон маршрутчиков: в Сан-Франциско запустили беспилотные маршрутки

Страшный сон маршрутчиков: в Сан-Франциско запустили беспилотные маршрутки

Автор:
28 августа 2023 10:49
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Сан-Франциско   авто   беспилотные маршрутки   в мире   новости   фото   
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Умные автобусы вмещают 10 пассажиров, а передавать за проезд не надо — поездка абсолютно бесплатна.

Маршрут проходит через семь остановок, соединяющих жилые районы с магазинами и общественными центрами на искусственном острове Трежер-Айленд.

Сейчас работают две машины: пока одна на рейсе, вторая стоит на подзарядке.

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Метки: Видео   Сан-Франциско   авто   беспилотные маршрутки   в мире   новости   фото   
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3  комментария
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6k
livaneth 2 часа назад
А как скоро до них дойдет, что в электрический автобус можно вмонтировать дизель-генератор, и тогда его станет не нужно заряжать?
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2k
SmartCat101 57 минут назад
в Австралии в городе Перт запустили беспилотные автобусы еще лет 10 назад
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
Так оно и будет, низкую квалификацию легче всего заменить роботом. Уже масса магазинов с кассами самообслуживания. И это куда проще, чем иметь дело с кассиром. Автопилот доведут до ума, тогда такси и автобусы спокойно смогут обходиться без человека, способного дать политическую оценку ситуации в мире. Форд в своё время довёл до ума конвейер, теперь упрощение продолжается и оно к лучшему.
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