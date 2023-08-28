Страшный сон маршрутчиков: в Сан-Франциско запустили беспилотные маршрутки

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Умные автобусы вмещают 10 пассажиров, а передавать за проезд не надо — поездка абсолютно бесплатна.
Маршрут проходит через семь остановок, соединяющих жилые районы с магазинами и общественными центрами на искусственном острове Трежер-Айленд.
Сейчас работают две машины: пока одна на рейсе, вторая стоит на подзарядке.
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