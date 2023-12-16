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Готовится к концу света: Марк Цуккерберг тайно строит бункер на Гавайях

Готовится к концу света: Марк Цуккерберг тайно строит бункер на Гавайях

Автор:
16 декабря 2023 13:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Гавайи   Марк Цуккерберг   США   Строительство   бункер   жилье   знаменитости   совершенно секретно   
1585
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Нет, на самом деле это будет большой дом, но помимо него предусмотрен подземный бункер площадью 500 квадратных метров со "взрывозащищенной дверью", аварийным люком и кучей технологических плюшек.

Марк Цуккерберг решил обзавестись новым жильём. На гавайском острове Кауаи идет строительство целого жилого комплекса, состоящего из двух домов (один - личный, другой - гостевой), которые будут соединены между собой подземным туннелем.


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Он же обеспечит путь к бункеру, попасть в который сможет и сам Цуккерберг с семьей, и гости из второго дома.


Бункер будет обеспечен автономными возобновляемыми источниками питания, а также большим запасом воды и продовольствия.


Кроме этого, планируется строительство так называемых "домиков на деревьях" - их будет 11 штук, между собой эти постройки соединят веревочные лестницы. Их скорее всего будут использовать для тимбилдинга и корпоративных выездных мероприятий для сотрудников Цуккерберга.


Строительная компания и все её сотрудники подписали договор о неразглашении условий и деталей грядущей стройки, но обрывки информации всё-таки просочились в прессу, в том числе появились фото поместья на разных этапах строительства, сделанные с воздуха.


На данный момент поместье, где идёт стройка, обнесено стеной высотой 1,8 метров, а стоимость этого проекта сейчас оценивают в 270 миллионов долларов ((из них $100 млн на строительство и $170 млн за землю, но цена может быть заниженной).


Люди, занятые в сфере строительства комплекса, говорят, что уровень его секретности такой, какой "можно увидеть только на охраняемых военных объектах”.И хотя местные жители недовольны тем, что Цуккерберг скупил огромную часть земли острова (площадь комплекса — около 1,4 тыс. акров, т.е.более 560 га), отгородил стройку огромным забором и, тем самым, отсёк выход к океану, люди понимают, что он щедро жертвует в местную казну и даёт работу. Для острова, где еще в 1973 году был всего один светофор, это существенный прогресс.


Правда, не факт, что после того как стройка закончится, Цуккерберг останется таким же щедрым. Плюс атмосфера секретности не всем по душе. В частности, когда с сердечным приступом свалился один из охранников объекта, ему не дали пообщаться с семьей в больнице. Охранник умер, так и не увидев близких, т.к служба безопасности Цуккерберга слишком долго не соглашалась на свидание пациента с родными.



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Метки: Гавайи   Марк Цуккерберг   США   Строительство   бункер   жилье   знаменитости   совершенно секретно   
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20  комментариев
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1k
Gadova 46 минут назад
Тайно?
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21k
иванов дмитрий 2 минуты назад
Сколько у него забор ? 1.8 метра ?????

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22k
сеньор Леонсио 16 минут назад
Решил себе склеп оборудовать, чтобы подольше помучиться.
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37
Андрей 24 минуты назад
А жизнь вторую тоже прикупил?
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127k
Аааа 39 минут назад
на Гаваях? это там где вулканические извержения постоянные?
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343
iskra 42 минуты назад
"Нью Васюки",только в реале. Гавайцы неплохо поднимутся на строительстве. Да и потом нужно будет обслуживать,снабжать..
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6k
Alex 43 минуты назад
Хитрый еврей что-то знает
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323
ruslan d 43 минуты назад
Ну с такими деньгами я бы тоже такие приколюхи бы строил
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295
zu4ara ruslan d 12 минут назад
В Антарктиде бы участок себе приобрёл бы хороший, там бы всё забабахал красиво и свалил бы туда жить. Один миллиард втихаря ушатал бы туда, зато сам себе государство...
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323
ruslan d zu4ara 11 минут назад
шик
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1k
Мария Коненкова 49 минут назад
"Взрыв из прошлого". Наши дни. В главной роли - Марк Цукерберг.
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36k
Андрей Иванов 57 минут назад
Записываем; Гаваи - одна ракета
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323
ruslan d zloykoyot 20 минут назад
Там банят за открытые призывы , а писать можешь все что хочешь , если это адекватно , а уж в комментах хот обпишись
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