Готовится к концу света: Марк Цуккерберг тайно строит бункер на Гавайях

Нет, на самом деле это будет большой дом, но помимо него предусмотрен подземный бункер площадью 500 квадратных метров со "взрывозащищенной дверью", аварийным люком и кучей технологических плюшек.
Марк Цуккерберг решил обзавестись новым жильём. На гавайском острове Кауаи идет строительство целого жилого комплекса, состоящего из двух домов (один - личный, другой - гостевой), которые будут соединены между собой подземным туннелем.
Он же обеспечит путь к бункеру, попасть в который сможет и сам Цуккерберг с семьей, и гости из второго дома.
Бункер будет обеспечен автономными возобновляемыми источниками питания, а также большим запасом воды и продовольствия.
Кроме этого, планируется строительство так называемых "домиков на деревьях" - их будет 11 штук, между собой эти постройки соединят веревочные лестницы. Их скорее всего будут использовать для тимбилдинга и корпоративных выездных мероприятий для сотрудников Цуккерберга.
Строительная компания и все её сотрудники подписали договор о неразглашении условий и деталей грядущей стройки, но обрывки информации всё-таки просочились в прессу, в том числе появились фото поместья на разных этапах строительства, сделанные с воздуха.
На данный момент поместье, где идёт стройка, обнесено стеной высотой 1,8 метров, а стоимость этого проекта сейчас оценивают в 270 миллионов долларов ((из них $100 млн на строительство и $170 млн за землю, но цена может быть заниженной).
Люди, занятые в сфере строительства комплекса, говорят, что уровень его секретности такой, какой "можно увидеть только на охраняемых военных объектах”.И хотя местные жители недовольны тем, что Цуккерберг скупил огромную часть земли острова (площадь комплекса — около 1,4 тыс. акров, т.е.более 560 га), отгородил стройку огромным забором и, тем самым, отсёк выход к океану, люди понимают, что он щедро жертвует в местную казну и даёт работу. Для острова, где еще в 1973 году был всего один светофор, это существенный прогресс.
Правда, не факт, что после того как стройка закончится, Цуккерберг останется таким же щедрым. Плюс атмосфера секретности не всем по душе. В частности, когда с сердечным приступом свалился один из охранников объекта, ему не дали пообщаться с семьей в больнице. Охранник умер, так и не увидев близких, т.к служба безопасности Цуккерберга слишком долго не соглашалась на свидание пациента с родными.
Источник:
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Но зачем лишать будущих выживальщиков из числа гавайцев и персонала ВМФ США возможности лично объяснить Цукербергу, что они думают о фэйсбуке и почему ныкать ништяки от народа - это плохо ?