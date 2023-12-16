Готовится к концу света: Марк Цуккерберг тайно строит бункер на Гавайях

Люди, занятые в сфере строительства комплекса, говорят, что уровень его секретности такой, какой "можно увидеть только на охраняемых военных объектах”.И хотя местные жители недовольны тем, что Цуккерберг скупил огромную часть земли острова (площадь комплекса — около 1,4 тыс. акров, т.е.более 560 га), отгородил стройку огромным забором и, тем самым, отсёк выход к океану, люди понимают, что он щедро жертвует в местную казну и даёт работу. Для острова, где еще в 1973 году был всего один светофор, это существенный прогресс.

Правда, не факт, что после того как стройка закончится, Цуккерберг останется таким же щедрым. Плюс атмосфера секретности не всем по душе. В частности, когда с сердечным приступом свалился один из охранников объекта, ему не дали пообщаться с семьей в больнице. Охранник умер, так и не увидев близких, т.к служба безопасности Цуккерберга слишком долго не соглашалась на свидание пациента с родными.



