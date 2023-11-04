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Мэттью Перри похоронили в Лос-Анджелесе

Мэттью Перри похоронили в Лос-Анджелесе

Автор:
04 ноября 2023 13:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Лос-Анджелес   Мэттью Перри   США   знаменитости   похороны   сериал Друзья   смерть   
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На закрытую церемонию прощания с актёром пришли коллеги Перри по сериалу "Друзья".

В США прошли похороны Мэттью Перри - актёра, ставшего известным после сериала "Друзья". В последний путь проводить Перри пришли родственники, друзья и коллеги по съемкам, с которыми он съел пуд соли. Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан и Лиза Кудроу посетили закрытую церемонию прощания, которая состоялась в Мемориальном парке Форест-Лоун. Он находится напротив студии Warner Bros., где в течение 10 сезонов снимался сериал "Друзья".



Служба завершилась исполнением песни Питера Гэбриэла "Don't Give Up".

Неизвестно, выбрала ли эту композицию для последней службы семья актёра или это было распоряжение Перри.


На церемонии выступали друзья и близкие Мэттью. Присутствовавшие там плакали и смеялись, вспоминая самые значимые события из жизни актёра, его шутки и теплые отношения с коллегами по съемкам.


После службы гроб вынесли из церкви. Среди несших его людей был и отчим Мэттью Перри Кит Моррисон (на фото - мужчина с седыми волосами).

Актёра похоронили на кладбище, которое является местом последнего упокоения многих голливудских звезд: Кэрри Фишер, Бетт Дэвис, Стэн Лорел, Бастер Китон, фронтмен INXS Майкл Хатченс, Пол Уокер, Бриттани Мерфи и Энн Хеч.




Т.к. церемония прощания с актёром и похороны прошли в закрытом формате, поклонники голливудской звезды оставляют у его дома цветы, памятные подарки и открытки с благодарностью за чудесные воспоминания о юности с сериалом "Друзья"



Мэттью Перри скончался 28 октября. Тело актёра обнаружили спасатели, вскрывшие дверь. За несколько часов до смерти Перри занимался спортом, после чего отдыхал в джакузи. По первоначальной версии у него остановилось сердце, и, согласно отчету TMZ, в организме Перри не было обнаружено наркотиков и алкоголя. Чтобы получить более ясную картину произошедшего, проведут детальные анализы, которые покажут, употреблял ли Перри лекарственные препараты в избыточном количестве.


После известия о смерти коллеги из сериала "Друзья" выпустили совместное заявление, в котором сообщили, что "совершенно опустошены потерей Мэттью".

"Мы были больше, чем просто коллеги по съемкам. Мы — семья. Хочется много всего сказать, но прямо сейчас мы скорбим и переживаем эту непостижимую утрату", — написали актеры Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер.



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Метки: Видео   Лос-Анджелес   Мэттью Перри   США   знаменитости   похороны   сериал Друзья   смерть   
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11  комментариев
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Kostiantyn Yeryhin 2 часа назад
вообще по уй. Тем более где его похоронили
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unclejohn 50 секунд назад
Несколько сезонов смотрел фоном. У нас ящик-говорящик на работе был. Но, почему-то, нравился Мет ЛеБлан. Последние серии вообще отстой.
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537
Алексей Бляйбтрой 12 минут назад
прощай, старик(((
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4k
5010_BIRD 39 минут назад

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16k
Альф 57 52 минуты назад
Прощайте мистер Чендлер..
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1k
Bastard Fat Час назад
он просто упал с лестницы, rip a dealer in supplies and equipment for ships and boats
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1k
Alex Час назад
Любимый сериал, а Чендлер там персонаж который больше всего нравился. Его шутки придавали изюминку на протяжении всех сезонов. Я где-то читал, что он много экспромта привносил и всегда к месту.
Очень рано ушёл, 54 это очень рано...
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15k
GROMOZEKA 2 часа назад
Покойся с миром, старина!
Пусть там тебе будет лучше чем было здесь
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