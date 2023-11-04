Мэттью Перри похоронили в Лос-Анджелесе

Служба завершилась исполнением песни Питера Гэбриэла "Don't Give Up".

Неизвестно, выбрала ли эту композицию для последней службы семья актёра или это было распоряжение Перри.

На церемонии выступали друзья и близкие Мэттью. Присутствовавшие там плакали и смеялись, вспоминая самые значимые события из жизни актёра, его шутки и теплые отношения с коллегами по съемкам.

После службы гроб вынесли из церкви. Среди несших его людей был и отчим Мэттью Перри Кит Моррисон (на фото - мужчина с седыми волосами).