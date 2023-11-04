Мэттью Перри похоронили в Лос-Анджелесе

На закрытую церемонию прощания с актёром пришли коллеги Перри по сериалу "Друзья".
В США прошли похороны Мэттью Перри - актёра, ставшего известным после сериала "Друзья". В последний путь проводить Перри пришли родственники, друзья и коллеги по съемкам, с которыми он съел пуд соли. Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан и Лиза Кудроу посетили закрытую церемонию прощания, которая состоялась в Мемориальном парке Форест-Лоун. Он находится напротив студии Warner Bros., где в течение 10 сезонов снимался сериал "Друзья".
Служба завершилась исполнением песни Питера Гэбриэла "Don't Give Up".
Неизвестно, выбрала ли эту композицию для последней службы семья актёра или это было распоряжение Перри.
На церемонии выступали друзья и близкие Мэттью. Присутствовавшие там плакали и смеялись, вспоминая самые значимые события из жизни актёра, его шутки и теплые отношения с коллегами по съемкам.
После службы гроб вынесли из церкви. Среди несших его людей был и отчим Мэттью Перри Кит Моррисон (на фото - мужчина с седыми волосами).
Актёра похоронили на кладбище, которое является местом последнего упокоения многих голливудских звезд: Кэрри Фишер, Бетт Дэвис, Стэн Лорел, Бастер Китон, фронтмен INXS Майкл Хатченс, Пол Уокер, Бриттани Мерфи и Энн Хеч.
Т.к. церемония прощания с актёром и похороны прошли в закрытом формате, поклонники голливудской звезды оставляют у его дома цветы, памятные подарки и открытки с благодарностью за чудесные воспоминания о юности с сериалом "Друзья"
Мэттью Перри скончался 28 октября. Тело актёра обнаружили спасатели, вскрывшие дверь. За несколько часов до смерти Перри занимался спортом, после чего отдыхал в джакузи. По первоначальной версии у него остановилось сердце, и, согласно отчету TMZ, в организме Перри не было обнаружено наркотиков и алкоголя. Чтобы получить более ясную картину произошедшего, проведут детальные анализы, которые покажут, употреблял ли Перри лекарственные препараты в избыточном количестве.
После известия о смерти коллеги из сериала "Друзья" выпустили совместное заявление, в котором сообщили, что "совершенно опустошены потерей Мэттью".
"Мы были больше, чем просто коллеги по съемкам. Мы — семья. Хочется много всего сказать, но прямо сейчас мы скорбим и переживаем эту непостижимую утрату", — написали актеры Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер.
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Очень рано ушёл, 54 это очень рано...
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