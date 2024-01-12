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Ракетная шахта времён холодной войны стала уютным домом за миллион долларов

Ракетная шахта времён холодной войны стала уютным домом за миллион долларов

Автор:
12 января 2024 11:44
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   бункер   дом   интерьер   продажа   шахта   
1165
15

Бункер, построенный в 1959 году в Спрэге, штат Вашингтон, использовался для хранения ядерного оружия. Теперь это дом с историей, за который просят миллион долларов.

Холодная война между США и Советским Союзом длилась с 1945 по 1991 год.

Утратив своё назначение, объект в 2000 году был переоборудован в комфортабельное жилище с тремя спальнями.


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В отличие от большинства домов, вы заходите через гараж, который совмещён с мастерской по обработке дерева.

В просторном помещении есть даже небольшая кухня, ванная комната и спальня.

Спустившись по лестнице, вы попадаете в лифт, который доставляет вас на нижний этаж. Здесь вас ждёт большая кухня с обеденной зоной, вентилятором, холодильником и духовкой.

Слева находится гостиная, в которой стоят три дивана, телевизор и лампы.

Кроме того, есть игровая комната с бильярдным столом и доской для дартса.


Также в доме есть три ванные комнаты.

А если этого недостаточно, то подземный тоннель открывает доступ к дополнительным помещениям.

Бункер выставлен на продажу за 1 млн долларов (около 89 млн рублей).

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   бункер   дом   интерьер   продажа   шахта   
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4  комментария
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6k
livaneth Час назад
А если электричество отключится?
А если пожар?
А если водой затопит?
А если....
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2k
просто программист 7 минут назад
А еще там тихо, никто за стеной точно шуметь не будет)
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9k
Роман Полчаса назад
Актуальненько
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Fuchsia

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