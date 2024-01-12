Ракетная шахта времён холодной войны стала уютным домом за миллион долларов

Бункер, построенный в 1959 году в Спрэге, штат Вашингтон, использовался для хранения ядерного оружия. Теперь это дом с историей, за который просят миллион долларов.
Холодная война между США и Советским Союзом длилась с 1945 по 1991 год.
Утратив своё назначение, объект в 2000 году был переоборудован в комфортабельное жилище с тремя спальнями.
В отличие от большинства домов, вы заходите через гараж, который совмещён с мастерской по обработке дерева.
В просторном помещении есть даже небольшая кухня, ванная комната и спальня.
Спустившись по лестнице, вы попадаете в лифт, который доставляет вас на нижний этаж. Здесь вас ждёт большая кухня с обеденной зоной, вентилятором, холодильником и духовкой.
Слева находится гостиная, в которой стоят три дивана, телевизор и лампы.
Кроме того, есть игровая комната с бильярдным столом и доской для дартса.
Также в доме есть три ванные комнаты.
А если этого недостаточно, то подземный тоннель открывает доступ к дополнительным помещениям.
Бункер выставлен на продажу за 1 млн долларов (около 89 млн рублей).
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Как европейцы ловко купили Нью-Йорк у простодушных индейцев
- Пока женщина была в отпуске, её дом снесли
- Житель Вашингтона продает обшарпанную стену за 50 тысяч долларов
- Власти Атланты без предупреждения снесли дом и теперь требуют $68000 с владельца
- Как бункеры для зерна переделали в стильное жильё
А если пожар?
А если водой затопит?
А если....