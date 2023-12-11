Как прожить 4 года в ТЦ, чтобы этого никто не заметил

В 1999 году в Род-Айленде построили огромный (130 тысяч кв. м.) ТЦ "Провиденс Плейс". Центр располагался над рекой, в нём было 160 магазинов и стоил этот проект полмиллиарда долларов. Его планировали сделать центром для шоппинга жителей всего города.
Пока шло строительство местный художник Майкл Таунсенд увидел кое-что странное. Он бегал по утрам как раз мимо строительной площадки и увидел участок, выглядевший не совсем обычно. У реки располагались две большие стены, не соприкоснувшиеся друг с другом и там находился зазор, который вел в довольно большое и пустое помещение. Всё это походило на ошибку строителей.
Майкл просто отметил данный факт и продолжил пробежку.
Но через четыре года, в 2003 году, пришли новые застройщики, которые заинтересовались городом Провиденс, видя очевидный успех ТЦ. Они стали изучать пространство на предмет нового места для нового ТЦ. В итоге, они сделали выбор в пользу исторического заводского района, где как раз жил Майкл Таунсенд.
Жители района на протяжении двух лет пытались защитить свои дома и район, но это было бессмысленно. Вся эта ситуация вдохновила художника, который, призвав на помощь коллег, решил продемонстрировать, сколько жилья отбирается для постройки торговых центров.
Группа художников планировала прожить неделю внутри "Провиденс Плейс" и ни разу из него не выйти. Им надо было найти пространство, которое не видели бы охранники ТЦ. И вот тогда-то Майкл вспомнил о том странном помещении, замеченном им на прогулке. Оно не просто было на месте, его даже не стали чем-то закрывать.
Это была странная и очень длинная комната, в которую можно было пройти сразу с улицы. Несколько десятков метров, подъём по стремянке и вот, вы уже в ТЦ. В эту комнату строители шесть лет назад сбрасывали мусор. Размер помещения был около75 квадратных метров.
Когда художники поняли, что у комнаты есть хороший потенциал, то они решили сделать из неё полноценную жилую квартиру и остаться в ней навсегда. Но сначала - уборка!
Майкл с друзьями начали незаметно вычищать будущее жилище, потом сделали запас провизии, провели туда лампы, необходимые провода, постельное белье, столовые приборы, ну, в общем, всё, что нужно для житья. Им даже удалось построить шлакоблочную стену, чтобы с улицы и с ТЦ не было видно, что в бывшей пустоте кто-то обитает.
Чуть позже им даже удалось подключиться к электричеству торгового центра. Не было только налаженной системы водопровода, но из-за того, что в "Провиденс Плейс" был ночной кинотеатр, никто не видел ничего странного в мужчинах, посещающих уборную.
Они умудрились протащить диван, сервант и остальную крупногабаритную мебель прямо через коридоры ТЦ, слившись с покупателями.
Художники приняли решение никого не приводить в своё убежище, чтобы не привлекать внимания. Жилище стало настолько комфортным, что люди там проводили по нескольку недель подряд. Команда Майкла, разумеется, понимала и ждала, что охранники ТЦ в итоге их найдут. Но шли недели, их сменяли месяцы, а затем и годы. Четыре года убежище художников оставалось необнаруженным и восемь человек, проводящих там огромное количество времени, просто выдохнули и стали обживаться. Они планировали провести сантехнику, поставить резервуар воды, чтобы у них была кухня и ванная с туалетом.
Но в 2007 году квартиру кто-то обокрал, вынеся приставку для игр и картины. После этого товарищи пришли к решению, что больше не будут ходить через ТЦ, но Таунсед вскоре сам нарушил это правило. В гости к Майклу приехала художница Яффа из Гонконга и он очень хотел продемонстрировать ей свой проект, занявший у него целых четыре года. И он повёл её в квартиру днём, прямо через "Провиденс Плейс".
Яффа была в восторге от экскурсии и вот, они уже почти собрались уходить, но за дверью услышали треск раций, а вслед за ним охранники вломились в комнату и поймали пару. Выяснилось, что в ТЦ наняли двоих новых работников охраны и именно они и нашли комнату. Потом они начали наблюдать за входом, чтобы поймать с поличным преступников.
Полиция прибыла на место и после допроса Яффа была освобождена от обвинений, но Майкл так легко не отделался. Владельцы торгового центра хотели посадить его по множеству пунктов, включая незаконное проникновение.
Прокурор зачитал все вещи, находящиеся в квартире художников и этот длинный список настолько впечатлил судью, что его уже не так интересовали обвинения. Он искренне был поражён смелости и наглости Майкла и компании. Причём он настолько впечатлился, что в конце сказал, что создание этой тайной квартиры вовсе не было преступлением. И вместо срока и штрафа, на который рассчитывали хозяева "Провиденс Плейс", судья сказал, что такое проникновение было малозначимым проступком и отпустил Майкла с миром.
Но Майклу навсегда запретили посещать "Провиденс Плейс" и принадлежащие ему территории вокруг. Запрет действует до сих пор и художник так и не может туда войти, хотя живёт практически по-соседству.
Как считаете, это было преступлением или же всё-таки таким вот необычным перформансом, растянувшимся на несколько лет? В конце концов, Майкл и его друзья ничего не украли из ТЦ и жили на пустующей территории, на которой, скорее всего, до сих пор валялся бы строительный мусор.
Источник:
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