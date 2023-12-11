Как прожить 4 года в ТЦ, чтобы этого никто не заметил

Но через четыре года, в 2003 году, пришли новые застройщики, которые заинтересовались городом Провиденс, видя очевидный успех ТЦ. Они стали изучать пространство на предмет нового места для нового ТЦ. В итоге, они сделали выбор в пользу исторического заводского района, где как раз жил Майкл Таунсенд.

Жители района на протяжении двух лет пытались защитить свои дома и район, но это было бессмысленно. Вся эта ситуация вдохновила художника, который, призвав на помощь коллег, решил продемонстрировать, сколько жилья отбирается для постройки торговых центров.

Группа художников планировала прожить неделю внутри "Провиденс Плейс" и ни разу из него не выйти. Им надо было найти пространство, которое не видели бы охранники ТЦ. И вот тогда-то Майкл вспомнил о том странном помещении, замеченном им на прогулке. Оно не просто было на месте, его даже не стали чем-то закрывать.



