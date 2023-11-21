При попытке приземлиться на Гавайях рухнул в воду самолёт-разведчик

Самолет разведки и наблюдения P-8A в 13:59 по местному гавайскому времени заходил на посадку , но пролетел мимо посадочной полосы (авиабаза ​​морской пехоты Канеохе-Бей на острове Оаху) и упал в воду недалеко от берега - сообщает USNI News. В тот момент на борту находились 9 человек, всем им удалось выбраться из судна. Обошлось без серьёзных ранений.