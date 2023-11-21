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При попытке приземлиться на Гавайях рухнул в воду самолёт-разведчик

При попытке приземлиться на Гавайях рухнул в воду самолёт-разведчик

Автор:
21 ноября 2023 10:44
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Boeing P8 Poseidon   Ynews   Видео   Гавайи   США   авиа   самолёт-разведчик   упал в воду   
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Кажется, американцы лишились разведывательного борта Boeing P8 Poseidon.

Самолет разведки и наблюдения P-8A в 13:59 по местному гавайскому времени заходил на посадку , но пролетел мимо посадочной полосы (авиабаза ​​морской пехоты Канеохе-Бей на острове Оаху) и упал в воду недалеко от берега - сообщает USNI News. В тот момент на борту находились 9 человек, всем им удалось выбраться из судна. Обошлось без серьёзных ранений.


В соцсетях появились фото самолёта, который находится примерно в 50 метрах от береговой линии. Как пишут СМИ, глубина залива в этом районе колеблется от 2 до 7 метров, а дно бухты состоит из песка, ила и кораллов.



Причины такой посадки неизвестны. Местные СМИ сообщаю, что самолёт мог упасть из-за ошибки пилота, плохой погоды или совокупности факторов. Также остаётся невыясненной дальнейшая судьба авиаразведчика. Еще не принято решение, будут ли его возвращать на сушу и, если да, то какие ведомства станут участвовать в этом мероприятии.


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Метки: Boeing P8 Poseidon   Ynews   Видео   Гавайи   США   авиа   самолёт-разведчик   упал в воду   
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29  комментариев
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1k
Илья 2 часа назад
Вот есть же хорошие новости
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2k
Максим Макашев 8 минут назад
Только захотели Петров с Бошировым на Гавайях отдохнуть, так нет же - руководству потребовалось "Посейдон" завалить, чтобы ребята свою профессиональную хватку не теряли
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16k
Alex 11 минут назад
Да и х@й с ними...
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717
Maxim Russo 22 минуты назад
Денёк начался зачётно!
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37
Sergei 41 минуту назад
Хороший и полезный отпуск у Петрова и Боширова...
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7k
ekarataev 43 минуты назад
Странное сочетание - пусковая ракеты рядом с газотурбинным двигателем.
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710
Шурман 49 минут назад
Ну вот блин :) а могли на Украину отправить :) там бы уже обломки упали .
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4k
poбт Час назад
так он же Посейдон
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16k
Kostick Час назад
в строю 100 бортов, заказано 128. одним больше, одним меньше.
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218
bambooworm Kostick 51 секунду назад
"Ракеты «воздух-воздух» малой и средней дальности, то есть, он способен себя защитить от истребителей."
Интересно, от каких истребителей он способен себя защитить? Времен Карибского кризиса?
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