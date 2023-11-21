При попытке приземлиться на Гавайях рухнул в воду самолёт-разведчик

Кажется, американцы лишились разведывательного борта Boeing P8 Poseidon.
Самолет разведки и наблюдения P-8A в 13:59 по местному гавайскому времени заходил на посадку , но пролетел мимо посадочной полосы (авиабаза морской пехоты Канеохе-Бей на острове Оаху) и упал в воду недалеко от берега - сообщает USNI News. В тот момент на борту находились 9 человек, всем им удалось выбраться из судна. Обошлось без серьёзных ранений.
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В соцсетях появились фото самолёта, который находится примерно в 50 метрах от береговой линии. Как пишут СМИ, глубина залива в этом районе колеблется от 2 до 7 метров, а дно бухты состоит из песка, ила и кораллов.
Причины такой посадки неизвестны. Местные СМИ сообщаю, что самолёт мог упасть из-за ошибки пилота, плохой погоды или совокупности факторов. Также остаётся невыясненной дальнейшая судьба авиаразведчика. Еще не принято решение, будут ли его возвращать на сушу и, если да, то какие ведомства станут участвовать в этом мероприятии.
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Тем более что это противокорабельная "Гарпун". Она сначала сбрасывается, потом включает двигатель.
Он большой, с сотен км заметный, при нужде будет сбит сильно раньше, чем сам увидит что-то.
Не стоит превозносить Посейдон, это просто очередная "универсальная" поделка, которая может как будто многое, но хуже, чем специализированные самолёты и вертолёты.
А с Орионом нечего сравнивать - он снят с воора в США в 2020 году.
Опять же, надо понимать, что перед МО РФ не стоит задача ловить АПЛ противника посреди океана - как стоит она перед флотом США.
Интересно, от каких истребителей он способен себя защитить? Времен Карибского кризиса?