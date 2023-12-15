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25 неловких, но смешных семейных портретов

25 неловких, но смешных семейных портретов

Автор:
15 декабря 2023 16:12
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   групповые фото   дружная семейка   не по плану   пошло не по плану   семейные портреты   семейные фотки   семейные фотографии   смешные фото   
2020
26

Многие из нас проводят выходные и праздники в окружении семьи и соблюдая семейные традиции. Одна из них — совместные фотографии на память! Однако иногда вместо праздничного тепла и гармонии на таких снимках запечатлен настоящий хаос.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   групповые фото   дружная семейка   не по плану   пошло не по плану   семейные портреты   семейные фотки   семейные фотографии   смешные фото   
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4  комментария
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15k
Ivan 2 часа назад
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1k
Лимонадный Джо 6 минут назад
На фото 6 скорее всего попытались сделать, как на альбоме группы Куин.
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5k
Elena Ki Полчаса назад
На седьмой как будто ковер под ними в крови. А на восьмой он не только руку в штанах держит, там уже огромное пятно видно, если увеличить. Обоссался.
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58k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
ну вот не надо обобщать... папа и ребенок вполне фотогеничны)
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