25 неловких, но смешных семейных портретов

2020
26
Многие из нас проводят выходные и праздники в окружении семьи и соблюдая семейные традиции. Одна из них — совместные фотографии на память! Однако иногда вместо праздничного тепла и гармонии на таких снимках запечатлен настоящий хаос.
1. «На 88-й день рождения моего отца мы сделали этот традиционный японский портрет нашего семейного преступного синдиката»
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3. «Я установил таймер на фотоаппарате, а затем так спешил попасть в кадр, что упал. Вот реакция моей семьи»
10. «Мой радостный отец (с журналом), дедушка, бабушка и дядя на бар-мицве отца в 1972 году»
12. «10 лет назад, наша первая семейная фотография. Выглядит так, будто мы украли чьего-то ребенка»
20. «Рождественская открытка, которую рассылает всем друзьям и родственникам семья моей подруги»
21. «Для нашего первого семейного портрета мы попросили мою младшую сестру не моргать и широко улыбаться. Все фотографии получились вот такими»
24. «Мой племянник не оценил нашу идею про "Волшебника Страны Оз" и надел костюм Дарта Вейдера»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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