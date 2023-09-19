FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 435 постов • 244 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа
"Отфотошопь меня": 30 смешных случаев, когда за дело взялся фотошоп-тролль

"Отфотошопь меня": 30 смешных случаев, когда за дело взялся фотошоп-тролль

Автор:
19 сентября 2023 09:00
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Разное   Юмор   забавно   отфотошопьте   смешно   смешное   смешные фото   фото   фотошоп   фотошоперы   
1301
31

Джеймс Фридман, графический дизайнер с отменным чувством юмора, известен своими уморительными работами в Фотошопе. Пользователи скидывают ему фото и просят отредактировать, а он делает это в своей уникальной манере — и всегда креативно. Взглянем на отборную порцию работ известного фотошоп-тролля.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Мастера фотошопа и видеомонтажа"
Метки: Разное   Юмор   забавно   отфотошопьте   смешно   смешное   смешные фото   фото   фотошоп   фотошоперы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
74
ginodaurini Полчаса назад
Странно, что не член дорисовал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

95164



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Вот как вы нам отплатили?»: мусульмане взяли власть в свои руки в американском городе и запретили флаг ЛГБТ
«Вот как вы нам отплатили?»: мусульмане взяли власть в свои руки в американском городе...
В Финляндии запретили въезд автомобилей с российскими номерами, в Госдуме предложили аналогичный запрет
В Финляндии запретили въезд автомобилей с российскими номерами, в Госдуме предложили...
Набирающие популярность в сообществах
Художник Александр Булаков
Художник Александр Булаков
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Куриные грудки в морозилке

Лучшие демотиваторы
Отдай, это я поймал!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#автомир#интересно#подборка#позитив#Автовсячина#сарказм#Москва#новости
#Юмор#Прикол#история#люди#аварии#СССР#интересное#США#знаменитости#соцсети
#в мире#животные#машина#забавно#ДТП#авто аварии#дети#улыбнуло#Китай#страны
Экран больше, производительность выше, цена ниже: флагманский планшет Pad 15 от Oscal Экран больше, производительность выше, цена ниже: флагманский планшет Pad 15 от Oscal Муж забавно троллит жену, когда та отправляет ему фото из примерочной Муж забавно троллит жену, когда та отправляет ему фото из примерочной Художник креативно объединяет разные фильмы и персонажей Художник креативно объединяет разные фильмы и персонажей 20+ отборных шедевров, созданных в битвах фотошоперов 20+ отборных шедевров, созданных в битвах фотошоперов Коты везде: девушка создаёт забавные фотожабы с котами Коты везде: девушка создаёт забавные фотожабы с котами Спорт и искусство объединили в забавных коллажах Спорт и искусство объединили в забавных коллажах

На что жалуетесь?

Вернуться