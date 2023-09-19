"Отфотошопь меня": 30 смешных случаев, когда за дело взялся фотошоп-тролль

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Джеймс Фридман, графический дизайнер с отменным чувством юмора, известен своими уморительными работами в Фотошопе. Пользователи скидывают ему фото и просят отредактировать, а он делает это в своей уникальной манере — и всегда креативно. Взглянем на отборную порцию работ известного фотошоп-тролля.
1. "- Привет, Джеймс! Мне так понравилась эта фотография, но уборщица мусора немного портит вид. Можешь убрать её?" "- Пожалуйста, держи!"
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3. "Привет, Джеймс. Обожаю эту фотку, но можешь убрать длинную железную палку слева?" "Убрал"
4. "Джеймс, привет. Я усердно работаю над своим телом, но мне часто намекают, что я похож на гея. Сделай так, чтобы я больше нравился девушкам!" "Готово"
5. "Привет! Мы пытались сделать фото с утками, но утки в кадр не попали. Можешь добавить их на фон?" "Держите уток"
10. "Привет, Джеймс! Будь добр, убери эту деревяшку с птичьим помётом с фона" "Всегда пожалуйста"
13. "Одна из моих любимых фотографий с супругом. Можешь убрать машину с фона, пожалуйста?" "Хорошо"
14. "Джеймс, здравствуй. Я делала эти выпускные фото под водой, но что-то это не особо заметно. Сделай так, чтобы все точно поняли, что это фото сделано в воде" "Сделал"
17. "Джеймс, можешь сделать так, чтобы струя попадала мне прямо в рот?" "Тогда нужен другой фонтан. Пожалуйста"
20. "Привет, Джеймс. Кривая бабочка моего сына меня раздражает. Можешь выровнять её?" "Конечно"
26. "Это я и моя девушка на отдыхе. Можешь убрать мою руку с её бедра? Выглядит не очень" "Сделано"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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